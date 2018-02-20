Ученого осудили на 11 лет за обмен исторической литературой

Ученые-тюркологи со всего мира просят Шавката Мирзиёева освободить коллегу – узбекистанского ученого Андрея Курбатина, осужденного на 11 лет за «измену государству».

Больше 20 ученых-тюркологов, писателей и общественных деятелей подписали обращение к президенту Узбекистана, в котором просят освободить историка Андрея Курбатина, старшего научного сотрудника Института Востоковедения Академии наук Узбекистана. В декабре прошлого года его обвинили в торговле документами из архива и осудили на 11 лет по ст. 157 ч. 1. УК РУз – «Измена государству».

Коллеги Курбатина обращаются к президенту с просьбой пересмотреть приговор и ход самого следствия.

Кроме ученых заявление подписали опальный писатель-историк Нуролло Рауфхон и оппозиционный политик Мухаммад Салих.

«Андрей Курбатин является очень компетентным и эрудированным исследователем, чьи работы вносят значительный вклад в изучение ранней истории Узбекистана, истории Центральной Азии, истории тюркских и иранских народов. Его работы позволяют выйти на мировой уровень узбекистанской науке и успешно конкурировать с национальными школами других стран», – говорится в обращении.

Курбатин изложил историю своего заключения в заявлении на имя президента. Примечательно, что оно написано в 2018 году, а осудили историка еще в декабре 2017-го.

Сейчас Курбатин находится в Таштюрьме (учреждение УЯ 64/ТХ-1) и ждет рассмотрения своей жалобы, которая должна состояться в суде апелляционной инстанции до конца недели.

Вместо путеводителя – тюрьма

Обвинение против Курбатина построено на том, что он показывал секретные документы Сюлейман Кызылтупраку — турецкому историку, который в 2016 году занимал пост главы Ташкентского офиса Турецкого центра по сотрудничеству и координации.

Осенью 2016 года Сюлейман обратился за помощью в сборе информации из Центрального госархива РУз, но узбекистанский ученый показал ему только несколько документов, с которыми работал, и посоветовал обратиться в архив.

В феврале 2017 года Курбатину поступает новое предложение от Кызылтупрака: подготовить путеводитель по Узбекистану, а по окончании – получить гонорар в тысячу долларов США. Для совместной работы узбекистанец должен был дать свою электронную библиотеку.

Сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана задержали Курбатина при передаче диска с электронной библиотекой (свыше 400 электронных книг и статей) для подготовки путеводителя, квалифицировав его действия по ст. 157 ч. 1. УК РУз. Примечательно, что его задержали при передаче диска по заявлению сотрудника Турецкого центра Музаффара Жониева, который должен был получить и изучить архив.

Во время суда узбекистанский ученый пытался доказать, что переданный материал не являлся рукописями из архивов, а представлял собой общедоступные издания. Но суд не учел эти аргументы.

«Книги «Древнетюркский язык», «Древнетюркские изваяния Южной Сибири», «Этногеография Турана», изданные в прошлом веке в России (СССР), охарактеризовали как пропаганду пантюркизма», – пишет Курбатин в заявлении.

Курбатин также ставит под сомнение состоятельность политологической экспертизы: один эксперт за две недели проанализировал четыре тысячи книг его электронного архива.

«Книги «Древнетюркский язык», «Древнетюркские изваяния Южной Сибири», «Этногеография Турана», изданные в прошлом веке в России (СССР), охарактеризовали как пропаганду пантюркизма. Однако это сугубо научные труды авторов из России, где нет и слова о пантюркизме, который считался и считается в России опасным», – пишет Курбатин в заявлении.

Не обошлось и без казусов: книги российских геологов и географов ХIX века, посвященные Гиссарской долине, по заключению эксперта, можно использовать для получения сведений о геологических богатствах Узбекистана. Но сейчас вся Гиссарская долина расположена на территории Таджикистана и не имеет никакого отношения к Узбекистану.

Сомневается осужденный тюрколог, что Сюлейман Кызылтупрак работал на турецкие спецслужбы: его не объявили персоной нон-грата и не выслали из Узбекистана, а офис Турецкого центрапо-прежнему работает в Ташкенте.

Курбатин утверждает, что и раньше передавал свою библиотеку зарубежным ученым, а взамен получал от них статьи и исследования.

«Если речь в деле Курбатина идет всего лишь об обмене электронными версиями научных публикаций (тем более царского и советского периода), то это нормальная для современной мировой научной среды практика», – резюмирует историк Шахин Мустафаев.