Узбекистан и Казахстан сорвали курултай «Бирдамлика» в Шымкенте

Конференц-зал шымкентской гостиницы, где сегодня должен был начаться курултай «Бирдамлика», пуст: добраться или остаться в нем не смог ни один член узбекистанского оппозиционного движения.

Курултай (съезд) народного движения Узбекистана «Бирдамлик», который должен был начаться сегодня на юге Казахстана, в городе Шымкенте, сорван.

Накануне вечером сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали четырех участников курултая – единственных, кому удалось преодолеть препоны в Узбекистане и добраться до гостиницы в Шымкенте, и депортировали их обратно на родину.

Как сообщает «Бирдамлик», среди депортированных: активистка из Самаркандской области Клара Джураева; независимый журналист Рузибой Азими; активисты Зафар Хамдамов и Рустам Исхаков, супруг известной активистки и оппозиционерки Дилором Исхаковой.

Не удалось приехать в Шымкент и лидеру движения Баходыр Хану Туркестону (в прошлом – Баходыр Чориев. – Прим. Ц-1).

Находившийся с начала ноября в Бишкеке (Кыргызстан), лидер движения намеревался пересечь кыргызско-казахстанскую границу 11 ноября, но в Казахстан его не пустили, казахстанские пограничники поставили отметку о депортации в его паспорте гражданина США.

На каком основании Туркестон был депортирован, казахстанские пограничники не объяснили (граждане США могут въезжать в Казахстан без визы сроком на 30 дней). Не удалось Туркестону добиться объяснений и в посольстве РК в Бишкеке, куда он в последние дни приезжал дважды в надежде решить вопрос и добраться до Шымкента.

Основные же члены движения «Бирдамлик», делегаты курултая, даже не смогли покинуть Узбекистан. К каждому примерно из 60 участников курултая на местном уровне были созданы индивидуальные препоны: у одних забрали паспорт, ко вторым предъявили финансовые претензии, за третьими установили круглосуточную слежку.

Журналист из Каракалпакстана Салиджон Абдурахманов был остановлен накануне на границе Узбекистана и Казахстана вблизи Ташкента. Как он узнал позже, дома против него была «состряпана» жалоба о клевете.

В начале весны этого года Абдурахманов написал для Ц-1 материал, что в Каракалпакстане остались считаные ветераны Великой Отечественной войны, и старость они проводят, замерзая в домах, где нет тепла. В марте не стало двух героев его публикации…

И вот теперь сын одного из умерших ветеранов – 98-летнего Ражаба Казакова – обвиняет журналиста в клевете. Салиджон Абдурахманов вышел на свободу осенью 2017 года после девяти с половиной лет, проведенных в неволе за журналистскую деятельность. Сейчас ему 68 лет.

Баходыр Хан Туркестон говорит, что обвинения или же штрафы – это то, с чем столкнулись почти все делегаты его движения, которые должны были приехать в Шымкент на курултай.

«Членам нашего движения поставили четыре уровня барьеров: на уровне местного участкового, потом – на контрольно-пропускных пунктах (КПП) Узбекистана, затем – на уровне казахстанского КПП, а уже тех, кто добрался до гостиницы, депортировал КНБ Казахстана», – говорит Баходыр.

По данным Туркестона, в настоящее время в Бишкеке находится председатель Службы госбезопасности Узбекистана Ихтиер Абдуллаев, цель его визита: добиться от Кыргызстана депортации лидера «Бирдамлика».

На курултае движения в Шымкенте должно было состояться его преобразование в политическую партию «Бирдамлик». Изначально проведение съезда намечалось в Узбекистане, но Туркестон не смог получить визу для въезда в РУз. Тогда он решил провести мероприятие в Шымкенте, считая, что казахстанцы не будут препятствовать съезду его движения.