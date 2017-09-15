Узбекистан Мирзиёева также добавляет сроки до смерти заключенного

Нури Каримова из Ташкента боролась за сына в течение 17 лет его заключения, но до свободы он не дожил. Затем ей доставили из зоны тело зятя. Теперь в тюрьме у нее – только один ребенок.

Престарелая Нури Каримова, жительница Учтепинского района Ташкента, живет одним горем, по крайней мере последние 18 лет. Но этот год для нее стал особенно трагичным.

20 мая на 54-м году жизни скончался ее сын Абдужалил Каримов, находившийся в местах лишения свободы.

Ей особенно больно, так как в это время он мог быть дома, со своей семьей (он оставил пятерых детей, практически выросших без отца, по воле судьбы так и не дождавшихся его).

Как рассказывает мать, Абдужалил был арестован в ноябре 1999 года, а в июне 2000-го осужден на 17 лет лишения свободы, будучи признанным судом виновным по статье 159 Уголовного кодекса РУз – «Посягательство на конституционный строй». Срок наказания он отбывал в Касане, в учреждении У/Я 64/51.

Продлили срок

В ноябре 2016 года Абдужалил должен был выйти на свободу, но, когда до освобождения оставалось три месяца, с августа по октябрь 2016-го, по обвинению в нарушении правил внутреннего распорядка его несколько раз содержали в изоляторе.

А затем за эти «нарушения» добавили еще 3 года и 5 дней.

Его мать до сих пор подробно рассказывает, что ее сын не нарушал режим, что его подставили. Заставили написать объяснительную, якобы он отказался убрать территорию, а затем за это его наказали и посадили в карцер.

После нового приговора Абдужалил был отправлен отбывать срок наказания в УЯ 64/68 в городе Зарафшан Навоийской области.

Однако 8 марта 2017 года он в очень тяжелом состоянии был доставлен в сангород (тюрьма-больница) в Ташкенте. Превратившийся в живой скелет Абдужалил Каримов молил Аллаха, чтобы он смог провести последние минуты своей жизни в окружении родителей, семьи и детей.

В итоге он был доставлен домой, чтобы там встретить смерть: 20 мая его не стало…

Сангород выдал и зятя…

Через два месяца после этого на семью Каримовых свалилось еще одно горе.

Домой из того же сангорода привезли тело 67-летнего Шорасула Шорахимова, зятя Каримовых (мужа дочери Нури Каримовой), отца шестерых детей, находившегося на тот момент в заключении 12 лет.

Нури Каримова говорит, что 9 октября прошлого года обратилась в виртуальную приемную президента Шавката Мирзиёева с просьбой об освобождени сына Абдужалила в связи с истечением срока наказания.

Через некоторое время на заявление пришел ответ из Генеральной прокуратуры Узбекистана, в котором сообщалось, что за систематические нарушения правил внутреннего распорядка тюрьмы Абдужалил был признан виновным по пункту «б» части 2 статьи 221 УК Узбекистана.

«Я считаю, что за совершенное преступление мой сын понес достаточное наказание. Освободите моего сына!» – продолжала требовать женщина. Затем не осталось ни одной организации, куда бы она ни обращалась, но нигде не сочли нужным дать удовлетворяющий ее ответ.

Результат известен.

Спасти Абдухалила

Теперь в местах лишения свободы Узбекистана у женщины остался один сын – 49-летний Абдухалил Каримов, отец троих детей. В 2005 году он был признан виновным по статье 159 и приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.

В 2010 году, накануне выхода на свободу, ему добавили еще 3 года заключения. В ноябре 2013-го ему снова увеличили срок заключения, в этот раз на 4 года и 10 дней.

Мать надеется, что Абдухалил выйдет на свободу в ноябре этого года, но боится, что и его может постигнуть участь старшего сына.

Руководитель правозащитного «Клуба пламенных сердец» Мутабар Таджибаева, активистка из Ферганы, ныне проживающая во Франции, считает, что власти в Узбекистане должны положить конец практике необоснованного продления сроков заключения.

«Видя состояние превратившегося в живой скелет Абдужалила после 17 лет заключения, ему добавляют ему срок, – говорит Таджибаева. – Все лица, виновные в этом, судьи и сама система — должны понести наказание».