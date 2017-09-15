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    Узбекистан Мирзиёева также добавляет сроки до смерти заключенного

    Нури Каримова из Ташкента боролась за сына в течение 17 лет его заключения, но до свободы он не дожил.  Затем ей доставили из зоны тело зятя. Теперь в тюрьме у нее – только один ребенок.

    Абдужалил Каримов за полтора месяца до смерти; фото: семейный архив
    Абдужалил Каримов за полтора месяца до смерти; фото: семейный архив

    Престарелая Нури Каримова, жительница Учтепинского района Ташкента, живет одним горем, по крайней мере последние 18 лет. Но этот год для нее стал особенно трагичным.

    20 мая на 54-м году жизни скончался ее сын Абдужалил Каримов, находившийся в местах лишения свободы.

    Ей особенно больно, так как в это время он мог быть дома, со своей семьей (он оставил пятерых детей, практически выросших без отца, по воле судьбы так и не дождавшихся его).

    Как рассказывает мать, Абдужалил был арестован в ноябре 1999 года, а в июне 2000-го осужден на 17 лет лишения свободы, будучи признанным судом виновным по статье 159 Уголовного кодекса РУз – «Посягательство на конституционный строй». Срок наказания он отбывал в Касане, в учреждении У/Я 64/51.

    Продлили срок

    В ноябре 2016 года Абдужалил должен был выйти на свободу, но, когда до освобождения оставалось три месяца, с августа по октябрь 2016-го, по обвинению в нарушении правил внутреннего распорядка его несколько раз содержали в изоляторе.

    А затем за эти «нарушения» добавили еще 3 года и 5 дней.

    Его мать до сих пор подробно рассказывает, что ее сын не нарушал режим, что его подставили. Заставили написать объяснительную, якобы он отказался убрать территорию, а затем за это его наказали и посадили в карцер.

    После нового приговора Абдужалил был отправлен отбывать срок наказания в УЯ 64/68 в городе Зарафшан Навоийской области.

    Однако 8 марта 2017 года он в очень тяжелом состоянии был доставлен в сангород (тюрьма-больница) в Ташкенте. Превратившийся в живой скелет Абдужалил Каримов молил Аллаха, чтобы он смог провести последние минуты своей жизни в окружении родителей, семьи и детей.

    В итоге он был доставлен домой, чтобы там встретить смерть: 20 мая его не стало…

    Мать - Нури Каримова; фото: семейный архив
    Мать — Нури Каримова; фото: семейный архив

    Сангород выдал и зятя…

    Через два месяца после этого на семью Каримовых свалилось еще одно горе.

    Домой из того же сангорода привезли тело 67-летнего Шорасула Шорахимова, зятя Каримовых (мужа дочери Нури Каримовой), отца шестерых детей, находившегося на тот момент в заключении 12 лет.

    Нури Каримова говорит, что 9 октября прошлого года обратилась в виртуальную приемную президента Шавката Мирзиёева с просьбой об освобождени сына Абдужалила в связи с истечением срока наказания.

    Через некоторое время на заявление пришел ответ из Генеральной прокуратуры Узбекистана, в котором сообщалось, что за систематические нарушения правил внутреннего распорядка тюрьмы Абдужалил был признан виновным по пункту «б» части 2 статьи 221 УК Узбекистана.

    «Я считаю, что за совершенное преступление мой сын понес достаточное наказание. Освободите моего сына!» – продолжала требовать женщина. Затем не осталось ни одной организации, куда бы она ни обращалась, но нигде не сочли нужным дать удовлетворяющий ее ответ.

    Результат известен.

    Спасти Абдухалила

    Теперь в местах лишения свободы Узбекистана у женщины остался один сын – 49-летний Абдухалил Каримов, отец троих детей. В 2005 году он был признан виновным по статье 159 и приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.

    В 2010 году, накануне выхода на свободу, ему добавили еще 3 года заключения. В ноябре 2013-го ему снова увеличили срок заключения, в этот раз на 4 года и 10 дней.

    Мать надеется, что Абдухалил выйдет на свободу в ноябре этого года, но боится, что и его может постигнуть участь старшего сына.

    Руководитель правозащитного «Клуба пламенных сердец» Мутабар Таджибаева, активистка из Ферганы, ныне проживающая во Франции, считает, что власти в Узбекистане должны положить конец практике необоснованного продления сроков заключения.

    «Видя состояние превратившегося в живой скелет Абдужалила после 17 лет заключения, ему добавляют ему срок, – говорит Таджибаева. – Все лица, виновные в этом, судьи и сама система — должны понести наказание».

    Источник:Ц-1
    Темы: Ислам в Центральной Азии, Политзаключенные Узбекистана, Права человека в Узбекистане
    Теги: ГУИН МВД Узбекистана заключенные в Узбекистане права человека в Узбекистане
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