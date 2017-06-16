Шавкат Мирзиёев возвращает Узбекистан к 11-летней школьной программе

Президент Узбекистана во время посещения ташкентской школы высказался за переход на 11-летнее обучение в общеобразовательных учебных заведениях Узбекистана.

16 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках поездки по Учтепинскому району Ташкента посетил общеобразовательную столичную школу № 78.

Глава государства высказался в пользу возвращения 11-летнего обучения в школах, пишет Подробно.уз.

«В старших классах дети формируются как личности, сплачиваются в команде. Именно в этот период их нельзя отлучать от адаптированной, привычной для них среды, – сказал он. – Это может негативно повлиять на психологию молодежи, ее посещаемость занятий, в конечном итоге – на уровень образования и воспитания. Поэтому необходимо обеспечить непрерывность образовательного процесса, совершенствовать учебные программы».

В пробном режиме

Шавкат Мирзиёев предложил школе № 78 перейти на 11-летнюю программу в качестве эксперимента. При этом он выступил за создание при школе учебно-профессионального предприятия.

Предполагается, что выпускники этой школы будут владеть базовыми техническими навыками, чтобы начать полноценную трудовую деятельность на предприятиях.

Лицеев будет меньше

Глава государства раньше поручил сократить количество академических лицеев, учебные программы в которых адаптированы для продолжения учебы в вузах.

Сокращение лицеев на 40% приведет к увеличению профессиональных колледжей до 1465 учебных заведений. В долгосрочной перспективе функции лицеев вновь возьмут на себя общеобразовательные школы.

Девятиклассники, как и раньше, смогут выбирать, стоит ли продолжить обучение в школе и поступать в вуз, либо получать среднее профессиональное образование в колледже.

11-летку отменили в 1997-м

Постепенный переход от 11-летней программы среднего образования до 12-летнего обучения, включая девять классов школы и три года в лицее или колледже, начался в 1997 году. Для выпускников-одиннадцатиклассников в Узбекистане прозвучал последний звонок в 2007 году.

Переход к 12-летней образовательной программе нельзя назвать успешным. Успеваемость и посещаемость в профессиональных колледжах находятся на низком уровне. Студенты пропускают занятия и «закрывают» деньгами пробелы в изучении предметов. А поступление в так называемые «престижные» колледжи обходится родителям в сотни и даже тысячи долларов.

Намек на преступление

Шавкат Мирзиёев не зря упомянул о негативном воздействии новой среды на психику детей . Наверняка он имел в виду недавний трагический случай в медицинском колледже имени Боровского, где группа студентов до смерти избила однокурсника.

15 июня стало известно, что учебное заведение закроется, и якобы это решение принял лично президент Шавкат Мирзиёев.