Узбекской мигрантке вернули дочь и депортировали с ней из России

Вчера, 12 января, Нилуфар Мамасаидова с годовалой дочерью прилетела из Москвы в Ташкент. Деньги на билет собирали всем миром.

История узбекской мамы в Москве, о которой писал Ц-1, закончилась не совсем хеппи-эндом: малышку ей вернули, но из России все-таки выдворили.

«Кунцевский районный суд Москвы, где рассматривали дело Мамасаидовой, вынес решение суда по административному выдворению, наложив штраф в пять тысяч рублей (84 доллара США. – Ред.)», – рассказал Ц-1 помощник адвоката Леонид Ханин.

Деньги на билет собрали в Фейсбуке

В постановлении суда, которым располагает Ц-1, написано, что гражданка Узбекистана обвиняется в проживании в России без документов.

Также указано, что обвиняемая полностью признала свою вину и самостоятельно купила билет в Узбекистан.

Кстати, деньги на билет по просьбе адвоката мигрантки Бахрома Хамроева собрали сочувствующие. 10 января он разместил в Фейсбуке пост, в котором призывал помочь с покупкой билетов для отправки мамы и дочки на родину.

Адвокат также заявил, что у его подзащитной нет претензий к сотрудникам ОВД, которые составили акт о беспризорности ее дочери.

После воссоединения с ребенком большое беспокойство у мамы вызывало здоровье Манижи: дочка за 16 дней, проведенных в больнице, отвыкла от мамы и отказалась от груди.

На видео, запечатленном адвокатом во время их встречи, видно, что девочка с трудом идет на контакт.

Леонид Ханин говорит, что малышка все-таки в итоге признала маму: в последние два дня не отходила от нее и все время просилась на руки.

Дело стало резонансным

Эта история началась 26 декабря в Москве, где сотрудники полиции изъяли годовалую дочь Манижу у гражданки Узбекистана Мамасаидовой. Она обратилась в полицию с заявлением о краже.

Вместо разбирательства по поводу жалобы правоохранители забрали у нее дочь из-за отсутствия документов. Свидетельство о рождении ребенка мать не оформила, а ее паспорт был украден.

Сотрудники ОВД, составив акт о беспризорности малышки, отправили Манижу в 1-ю горбольницу Москвы.

Выписку из роддома, подтверждающую родство с дочкой, матери удалось получить только 9 января, по окончании праздников.

Гражданка Узбекистана переехала в Москву из Андижана в 2014-м. Сначала работала уборщицей в «Ашане», после депортации мужа и рождения дочери подрабатывала сиделкой в Зеленограде.

Как сообщает «Коммерсант», дело изъятия дочери у гражданки Узбекистана получило широкий резонанс – уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова намерена создать рабочую группу по международным вопросам защиты прав детей.