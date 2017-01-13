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    • Узбекистан

    Узбекской мигрантке вернули дочь и депортировали с ней из России

    Вчера, 12 января, Нилуфар Мамасаидова с годовалой дочерью прилетела из Москвы в Ташкент. Деньги на билет собирали всем миром.

    Нилуфар Мамасаидова с дочкой; фото: Коммерсант
    Нилуфар Мамасаидова с дочкой; фото: Коммерсант

    История узбекской мамы в Москве, о которой писал Ц-1,  закончилась не совсем хеппи-эндом: малышку ей вернули, но из России все-таки выдворили.

    «Кунцевский районный суд Москвы, где рассматривали дело Мамасаидовой, вынес решение суда по административному выдворению, наложив штраф в пять тысяч рублей (84 доллара США. – Ред.)», – рассказал Ц-1 помощник адвоката Леонид Ханин.

    Деньги на билет собрали в Фейсбуке

    В постановлении суда, которым располагает Ц-1, написано, что гражданка Узбекистана обвиняется в проживании в России без документов.

    Также указано, что обвиняемая полностью признала свою вину и самостоятельно купила билет в Узбекистан.

    Кстати, деньги на билет по просьбе адвоката мигрантки Бахрома Хамроева собрали сочувствующие. 10 января он разместил в Фейсбуке пост, в котором призывал помочь с покупкой билетов для отправки мамы и дочки на родину.

    Адвокат также заявил, что у его подзащитной нет претензий к сотрудникам ОВД, которые составили акт о беспризорности ее дочери.

    После воссоединения с ребенком большое беспокойство у мамы вызывало здоровье Манижи: дочка за 16 дней, проведенных в больнице, отвыкла от мамы и отказалась от груди.

    На видео, запечатленном адвокатом во время их встречи, видно, что девочка с трудом идет на контакт.

    Леонид Ханин говорит, что малышка все-таки в итоге признала маму: в последние два дня не отходила от нее и все время просилась на руки.

    Дело стало резонансным

    Эта история началась 26 декабря в Москве, где сотрудники полиции изъяли годовалую дочь Манижу у гражданки Узбекистана Мамасаидовой. Она обратилась в полицию с заявлением о краже.

    Мама и дочка в аэропорту; фото: Би-Би-Си
    Мама и дочка в аэропорту; фото: Би-Би-Си

    Вместо разбирательства по поводу жалобы правоохранители забрали у нее дочь из-за отсутствия документов. Свидетельство о рождении ребенка мать не оформила, а ее паспорт был украден.

    Сотрудники ОВД, составив акт о беспризорности малышки, отправили Манижу в 1-ю горбольницу Москвы.

    Выписку из роддома, подтверждающую родство с дочкой, матери удалось получить только 9 января, по окончании праздников.

    Гражданка Узбекистана переехала в Москву из Андижана в 2014-м. Сначала работала уборщицей в «Ашане», после депортации мужа и рождения дочери подрабатывала сиделкой в Зеленограде.

    Как сообщает «Коммерсант», дело изъятия дочери у гражданки Узбекистана получило широкий резонанс – уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова намерена создать рабочую группу по международным вопросам защиты прав детей.

    Источник:Ц-1
    Темы: Трудовые мигранты, Трудовые мигранты Центральной Азии
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