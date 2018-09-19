Кокандская семья – под давлением после огласки пыток в СНБ

Семья проживающего в Турции предпринимателя Муннавара Арипова оказалась под давлением силовиков в Коканде за рассказ о пытках в СНБ, сообщает ИГНПУ.

Информационное сообщение Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ) о судьбе предпринимателя Муннавара Арипова, находящегося в настоящее время в Турции, вновь привлекло внимание к его семье в Коканде.

Как рассказывает Ц-1 руководитель ИГНПУ Сурат Икрамов, сотрудники милиции в Коканде начали давить на братьев и сестер Арипова, требуя от них прекратить общение с правозащитниками и прессой, рассказывать о пережитых ими ранее преследованиях и пытках.

По словам Икрамова, милиционеры, в свою очередь, находятся под давлением представителей Службы государственной безопасности (СГБ; в прошлом – Служба национальной безопасности – СНБ) из управлений Ферганской и Наманганской областей.

«Главная задача силовиков – запугать родственников Арипова, чтобы они не рассказывали ничего о пытках правозащитникам, адвокатам и журналистам», – говорит Сурат Икрамов.

Рэкет и грабеж СНБ

Ц-1 тоже писал об этой истории.

Предприниматель из Коканда Муннавар Арипов, занимавшийся торговлей, после рэкета и грабежа со стороны правоохранительных органов Узбекистана в 2012 году уехал из страны в Объединенные Арабские Эмираты.

Арипов утверждает, что за разгромом его торгового бизнеса стоит Служба национальной безопасности. СНБ не оставляла его в покое и в ОАЭ, требуя сотрудничества и информации о проживающих в этой стране гражданах Узбекистана, прежде всего о верующих мусульманах.

То, что предприниматель продолжает находиться под прицелом СНБ, он понял в 2016 году, когда в Узбекистан вернулась его супруга Мухтасар с четырьмя детьми. Жена Арипова должна была навестить родственников и оформить в ОВИРе заканчивающуюся выездную визу.

Но, как только женщина переступила порог дома, представители СНБ, по словам предпринимателя, осуществили налет на их дом, избили и унизили жену и других его родственников. Цель была предельно проста: отомстить Муннавару за неудавшуюся вербовку.

Муннавар рассказал о подробностях налета СНБ: он говорит, что это случилось 29 октября 2016 года, в нем приняли участие 10 сотрудников службы в камуфляжной форме, вооруженных автоматами, двое из них были в масках.

Группой руководил сотрудник СНБ города Коканда оперативник Нуриддин Махмудов. Он приказал устроить в доме Ариповых несанкционированный обыск.

Били палкой по пяткам…

В итоге супруга предпринимателя Мухтасар и его брат Бахтиер были арестованы.

Предприниматель сообщил, что во время задержания в городском управлении внутренних дел Коканда его жену подвергли пыткам и издевательствам. Они требовали, чтобы религиозная женщина сняла платок, а за отказ начали избивать: били палкой по пяткам и промежности.

30 октября 2016 года Нуриддин Махмудов устроил допросы и затем жестокие пытки в отношении братьев и сестер Муннавара, включая даже племянницу Айшу, которой только исполнилось 15 лет.

В тюрьму никого из семьи Ариповых не посадили. Только Мухтасар отсидела в камере 20 суток. Пережитое ими давление, как оказалось, не имело никаких оснований: против них не было выдвинуто ни одного обвинения.

В феврале 2018 года супруга предпринимателя смогла покинуть Узбекистан и присоединиться к мужу, который к этому моменту перебрался в Турцию.

Вывезли деньги на четырех микроавтобусах

Сурат Икрамов рассказывает Ц-1, как Муннавар Арипов в 2012 году лишился своего бизнеса.

Он тогда занимался торговлей, был довольно состоятельным человеком – на его складах скопилось товара на 6 млн долларов.

Сотрудники СНБ тогда по надуманному поводу просто изъяли весь этот товар, реализовали его за сумы. Полученные от продажи деньги они сложили в коробки и погрузили в четыре «Дамаса», которые отправились в Сурхандарьинскую область. Разумеется, в бюджет эти деньги не попали.

ИГНПУ по факту возобновившегося давления на семью Ариповых в Коканде обратилась к генпрокурору Узбекистана.