В России в 2,5 раза упали продажи автомобилей Ravon

В мае доля GM Uzbekistan на крупнейшем экспортном рынке сократилась в три раза, сообщается в отчете Ассоциации европейского бизнеса.

В мае 2018 года компания GM Uzbekistan реализовала в России 508 автомобилей против 1219 моделей в мае 2017-го. На фоне растущей потребительской активности бренд Ravon, под которым в РФ продаются модели Chevrolet узбекского производства, растерял долю на рынке с 1% до 0,3%.

Тем не менее показатели за январь – май 2018 года на 40% выше, чем за отчетный период прошлого года.

Автомобили Ravon стали пропадать из автосалонов России и стран Центральной Азии в марте – апреле текущего года. Рестарт продаж ожидался в мае, однако к назначенному сроку машины так и не появились в широком ассортименте.

Позже работу завода GM Uzbekistan раскритиковал президент Шавкат Мирзиёев. Глава государства заявил, что предприятие работает «ради приличия» и за долгие годы не стало эффективным, несмотря на налоговые и таможенные льготы.