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    В России в 2,5 раза упали продажи автомобилей Ravon

    В мае доля GM Uzbekistan на крупнейшем экспортном рынке сократилась в три раза, сообщается в отчете Ассоциации европейского бизнеса.

    Автосалон Ravon; фото: Ц-1
    Автосалон Ravon; фото: Ц-1

    В мае 2018 года компания GM Uzbekistan реализовала в России 508 автомобилей против 1219 моделей в мае 2017-го. На фоне растущей потребительской активности бренд Ravon, под которым в РФ продаются модели Chevrolet узбекского производства, растерял долю на рынке с 1% до 0,3%.

    Тем не менее показатели за январь май 2018 года на 40% выше, чем за отчетный период прошлого года.

    Автомобили Ravon стали пропадать из автосалонов России и стран Центральной Азии в марте апреле текущего года. Рестарт продаж ожидался в мае, однако к назначенному сроку машины так и не появились в широком ассортименте.

    Позже работу завода GM Uzbekistan раскритиковал президент Шавкат Мирзиёев. Глава государства заявил, что предприятие работает «ради приличия» и за долгие годы не стало эффективным, несмотря на налоговые и таможенные льготы.

    Темы: GM Uzbekistan, Россия и Центральная Азия, Экономика Узбекистана
    Теги: GM-Uzbekistan Ravon автопром Узбекистан
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