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    В Узбекистане медиков и учителей возвращают с хлопка

    Медицинские работники, учителя и студенты должны незамедлительно вернуться с хлопковых полей, распорядился премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

    Учителя собирают хлопок возле поселка Алходжар Букинского района Ташобласти в 2016 году; фото: ПАУ
    Учителя собирают хлопок возле поселка Алходжар Букинского района Ташобласти в 2016 году; фото: ПАУ

    21 сентября в 23:00 председатель правительства Узбекистана Абдулла Арипов провел видеоселекторное совещание по вопросам сбора урожая хлопка.

    По данным Kun.uz, главным вопросом на повестке дня стало возвращение с хлопковых полей учителей, медиков и студентов, принудительно отправленных собирать «белое золото».

    Глава правительства поручил вывезти их с полей до 17:00 сегодняшнего дня. Теперь для сбора хлопка будут привлекаться молодежные отряды из числа волонтеров.

    Ранее сотни студентов, медицинских работников и педагогов отправились на хлопковую кампанию – 2017, несмотря на заявления Министерства занятости и трудовых отношений о недопустимости принудительного труда.

    Учителя и медики массово на хлопке

    18 сентября правозащитница Елена Урлаева посетила Кашкадарьинскую область, чтобы получить свидетельства принудительного характера очередной хлопковой мобилизации.

    Медики Чиракчинского района рассказали Урлаевой, что местный хокимият делегировал на поля около тысячи медицинских работников под угрозой увольнения.

    Из-за нехватки медиков в местных поликлиниках и больницах нарушен режим обслуживания пациентов.
    Учителям также угрожали увольнением и требовали никому не говорить о нынешней мобилизации на сбор хлопка.

    Источник:Ц-1
    Темы: Права человека в Узбекистане, Принудительный труд в Узбекистане, Узбекский хлопок
    Теги: принудительный труд в Узбекистане сбор хлопка в Узбекистане Узбекистан хлопок
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