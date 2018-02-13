В Узбекистане произошел сбой в интернет-цензуре

В течение дня 12 февраля в Узбекистане разом появился доступ ко всем ранее блокированным сайтам, включая Ц-1. Однако уже вечером интернет-цензура возвратилась.

С утра 12 февраля неожиданно для многих граждан Узбекистана в сети Интернет появился доступ к заблокированным ранее сайтам.

Пользователи могли свободно открывать такие сайты, как Ц-1, Узбекская служба BBC, радио «Озодлик» («Свобода»), ИА «Фергана», Узметроном и другие, доступ к которым закрыт на протяжении многих лет.

Однако радость жителей Узбекистана была недолгой, и уже вечером все вернулось на круги своя.

Иногда можно

Провайдеры Узбекистана на постоянной основе блокируют доступ к сайтам, не угодным властям страны. Периодически блокировка ослабевает, но потом вновь восстанавливается.

Не меняется ситуация и после прихода к власти с начала 2017 года президента Шавката Мирзиёева, проводящего в стране масштабные реформы.

До сих пор по поводу продолжающейся в стране интернет-цензуры не было сделано ни одного официального заявления, и эта тема не поднимается в прессе.

Официальный Мининфоком (Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана) факт блокировки не признает.

Однако узбекистанцы уже свыклись с этой проблемой и научились без труда обходить интернет-запреты. Люди пользуются сайтами-анонимайзерами и прокси-серверами. Кроме того, заблокированные ресурсы доступны в социальных сетях, где у них десятки тысяч подписчиков. И их аудитория с каждым днем только растет.

Только у радио «Озодлик» на Facebook на сегодняшний день – порядка 400 тысяч подписчиков. Все это делает тщетными попытки узбекских властей оградить граждан своей страны от неудобной для них информации.

Тем временем власти очень рады, когда на этих заблокированных сайтах публикуется информация об Узбекистане положительного характера.

Несмотря на запреты, они цитируются Национальным информационным агентством, что показывает всю абсурдность данной ситуации.

13 сентября интернет-ресурс Газета.uz обратил внимание на публикацию государственного информагентства УзА, где были процитированы заблокированные сайты.

Материал агентства касался публикаций зарубежных СМИ, посвященных выступлению Шавката Мирзиёева на первом саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям в Астане.

«В обзоре приводятся цитаты из восьми интернет-изданий, при этом четыре из них из Узбекистана недоступны (для проверки использовалось несколько интернет-провайдеров), – это сайты Узбекской службы Би-би-си, радио «Озодлик», «Вечерний Бишкек» и KANT.kg», – написала тогда Газета.uz .