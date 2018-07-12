В Узбекистане – самый большой конкурс на поступление в вузы

Какие вузы и специальности самые востребованные в Узбекистане и что вынуждает абитуриентов получать образование за границей – в обзоре Ц-1.

В Узбекистане из года в год повышается проходной барьер для поступления в вузы. Приемные комиссии до 15 июля будут рассматривать документы, но, судя по ажиотажу, и в этом году конкурс опять вырастет.

Экологи и политологи

Лидирует по популярности у абитуриентов Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека (бывший ТашГУ).

В прошлом году самый большой конкурс – 27,9 человека на место был зафиксирован на специальность «Экология и охрана окружающей среды».

На грант (бесплатное обучение) вуз принимает всего четыре человека, а на контракт – 11. Всего данную специальность выбрали и подали документы более 450 абитуриентов.

Сложно поступить на специальность «Национальная идея, основы духовности и правовое образование», где конкурс составляет 22,6 человека на место. При этом на бесплатное обучение берут пять абитуриентов, на платное – 15. Всего подали документы более 450 абитуриентов.

Такой же конкурс – 22,6 человека на место и на факультете истории, куда по гранту берут 12 человек, а по контракту – 33 человека.

Внушительная конкуренция и на специальности «Лечебное дело» в Ташкентской медицинской академии (ТашМИ) – 16 человек на место.

В Ташкентском государственном экономическом университете (Нархоз) в прошлом году самой востребованной специальностью оказалась «Сфера услуг» – 25,3 человека на место.

Запредельно высокие конкурсы – следствие образовательной политики государства. В Узбекистане формально образование считается бесплатным. На самом деле на популярные специальности выделяется лишь до десяти «грантовых» мест.

Остальные абитуриенты вынуждены платить за учебу от 1 тысячи долларов в год.

Поэтому узбекистанские выпускники школ рассматривают вузы в других странах, тем более что Турция, Россия, Казахстан предлагают более качественное и относительно недорогое обучение. Ко всему прочему, заграничный вуз для многих узбекистанцев открывает двери для иммиграции.

Конкурс выше, чем в МГУ

Конкурс в отечественные вузы превышает отбор в лучших вузах стран СНГ. Например, в 2016 году конкурс на факультет «Иностранные языки и регионоведение» Московского государственного университета составил 20,08 человека на место.

При этом средний конкурс в российские вузы в прошлом году едва достиг девяти человек на место.

В Казахстане самый жесткий отбор наблюдается в медицинских вузах по направлению «Стоматология» – до 17 человек на место.

Средний конкурс в лучшие вузы РК, например, в «Назарбаев университете» сохраняется на уровне 7–8 человек на место.

20-летняя Малика из Ташкента, отчаявшись поступить в столичный вуз, в этом году подала документы в российский Казанский федеральный университет на заочную форму обучения. Она надеется работать в России и оплачивать свою учебу.

По словам Малики, в Казани, студенческой столице Приволжья, много парней и девушек, приехавших на учебу из Узбекистана и соседнего Таджикистана, где конкурс в вузы также высок.

Многие выходцы из Центральной Азии намеренно выбирают российские вузы, чтобы в дальнейшем по упрощенной схеме получить гражданство РФ, так как не видят перспектив у себя на родине.