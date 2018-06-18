В Узбекистане спешно подготовили программу по борьбе с опустыниванием

Спустя три недели после соляной бури в Приаралье на общественное обсуждение вынесен проект постановления по борьбе с опустыниванием и засухой в Узбекистане.

Около 70% территории республики состоит из засушливых площадей, подверженных опустыниванию. Причем только за последние годы образовалось 3,34 млн гектаров пустыни, сказано в документе.

Ученые заявляют, что песчаные бури с Аралкума (пустыня, формирующаяся на месте высыхающего Аральского моря) вызывают деградацию земельных площадей, а гранты, выделяемые международными организациями, расходуются неэффективно. Это все приводит к угрозе исчезновения отдельных видов флоры и фауны, а также ухудшению экологической ситуации в регионе.

Проектом постановления предложено утвердить «дорожную карту» по борьбе с опустыниванием и засухой в республике. Профильным ведомствам поручено активно сотрудничать с международными организациями, следить за состоянием пастбищ, внедрять водосберегающие технологии в сельском хозяйстве. О конкретных мерах или сроках в документе ничего не сказано.

В структуре Центрального аппарата Государственного комитета РУз по лесному хозяйству планируется создать управление по борьбе с опустыниванием и засухой в составе четырех человек.

Соляная буря, обрушившаяся на запад Узбекистана в конце мая, напугала местных жителей. Пострадали посевные культуры и плодовые деревья. В социальных сетях сообщалось об участившихся случаях сухого кашля у жителей Приаралья. Власти республики после продолжительной паузы заявили, что соляная буря не опасна для здоровья.