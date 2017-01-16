Виртуальные приемные Узбекистана – подводим итоги их эффективности

Президент Узбекистана приказал чиновникам быть ближе к народу – почти каждое ведомство открыло «приемные». Есть ли толк, рассуждают правозащитники.

В последние месяцы в Узбекистане стало модным напрямую общаться с народом – по примеру сначала врио, а затем избранного президента Шавката Мирзиёева, виртуальные приемные создали целый ряд министерств и ведомств.

Это, например, приемные первых лиц Госкомитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, «Узгоснефтегазинспекции», Министерства финансов, МЧС, СП GM Uzbekistan, Ташкентского университета информационных технологий.

Но самым популярным, несомненно, является виртуальная приемная Шавката Мирзиёева, которая начала работать 25 сентября 2016 года.

С тех пор минуло более трех месяцев, и можно подводить какие-то итоги. Их ташкентские правозащитники оценивают по-разному.

«Натуральный обман народа»

Шухрат Рустамов, заместитель председателя ПАУ (Правозащитный альянс Узбекистана), относится к виртуальным приемным, в том числе и к приемной президента, крайне критически.

Он называет ее «натуральным обманом народа» и считает целью их создания «победу на выборах».

По мнению Рустамова, в виртуальной приемной те же методы работы – жалобу отправляют по нисходящим инстанциям, и в итоге ответ приходит от того же человека, на кого, собственно, ты и жаловался.

Сам Рустамов, правда, в виртуальную приемную ничего не писал. Был, правда, порыв – уже даже набрал номер, но потом передумал. Однако при этом, как он считает, много не потерял, потому что основывается на информации, полученной от своих подзащитных.

В качестве одного из примеров Рустамов приводит историю пенсионера Туры Джураева из села Окмангит Пастдаргомского района Самаркандской области.

Пенсионер попросил в местном хокимияте пустующий участок земли, чтобы методом хашара построить чайхану для стариков, но ему отказали. Зато потом отдали этот участок другому человеку, который стал возводить частный дом.

Джураев 14 (!) раз жаловался в виртуальную приемную Мирзиёева, но только один раз получил формальную отписку. Все остальные обращения остались без ответа.

Будет ли рассмотрено 35 килограммов жалоб?

Впрочем, сам Рустамов больше специализируется по судебно-правовой системе, к которой на самом деле есть очень серьезные претензии.

Все в точности как в известной миниатюре советского сатирика Хазанова: на жалобу на начальника ЖЭКа отвечает сам начальник ЖЭКа.

В конце ноября Рустамов отправил 13 бандеролями 4,5 тысячи жалоб, написанных им в защиту 503 пострадавших в адрес Мирзиёева.

Эти жалобы общим весом в 35 килограммов были пересланы в адрес Генпрокуратуры. Рустамов ждет ответа без какой-либо надежды.

Правозащитница в восторге от приемной Генпрокуратуры

Лидер ПАУ Елена Урлаева более оптимистична. Она с восторгом оценивает приемную, открытую на днях в той же Генеральной прокуратуре.

«Раньше принимал всего один прокурор, в приемной было только три стула, – говорит Урлаева. – Люди зачастую стояли на улице, было очень неудобно».

Теперь же появилась светлая просторная приемная с «самолетными» креслами, мониторами и кабинками, где принимает сразу 6 прокуроров.

Урлаева подала одновременно 8 жалоб и высоко оценила вежливость и благожелательность симпатичного прокурора, который их принял.

Приемная Генпрокуратуры не виртуальная, а обычная, в ней просто стало более комфортно.

Но лидер ПАУ с надеждой ждет, что вместе с комфортом изменится и содержание: Генпрокуратура вместо штампованных отписок начнет рассматривать жалобы по существу.

«Пока же судебно-правовая система в Узбекистане отличатся коррумпированностью и круговой порукой – нам, например, не удалось привлечь к ответственности ни одного судью, вынесшего неправосудное решение», – говорит Урлаева.

По ее мнению, чтобы эта система сдвинулась с места, правительству надо «давать хороших пинков».

Можно ли работать по закону?

Что касается виртуальной приемной президента, то Урлаева, оценивая ее эффективность, при этом отмечает «половинчатые решения».

Например, правозащитники жаловались на то, что в Акдарьинском районе Самаркандской области дают электричество всего по 3–4 часа в день. Виртуальная приемная отреагировала – электрики добавили еще час.

В то же время лидер ПАУ считает, что свет как в Акдарьинском, так и в других районах Узбекистана должен быть постоянно, а не только временами.

И к самой идее создания виртуальных приемных относится с сомнением. Она считает, что это «лишняя вспомогательная функция» – люди во всех государственных организациях должны работать так, как положено по закону.

«Цель – узнать реальную ситуацию в стране»

А вот руководитель ИГНПУ (Инициативная группа независимых правозащитников Узбекистана) Сурат Икрамов с Урлаевой не согласен.

Он считает, что целью нового президента при создании виртуальной приемной является необходимость провести своеобразный мониторинг и узнать реальную ситуацию в Узбекистане.

«Недаром сейчас проходят массовые кадровые чистки чиновников», – говорит Икрамов.

«Положительные сдвиги уже налицо»

Он высоко оценивает деятельность президента Мирзиёева, а также работу виртуальной приемной.

Еще перед президентскими выборами Икрамов по просьбе соседей писал обращения в эту приемную, а также побывал в одной из них. И был очень доволен как увиденным, так и оперативностью принятых мер.

По оценке руководителя ИГНПУ, в виртуальной приемной положительно решается от 30 до 40 процентов жалоб. И это уже «хороший результат».

В то же время, если жалобщик будет настойчив и при этом окажется прав, то, как считает Икрамов, «шансов на положительное решение у него гораздо больше». Так что «толк есть».

Так или иначе, а президент только начал свою работу, но «положительные сдвиги уже налицо».

Виртуальные приемные – всерьез и надолго

По сообщениям СМИ Узбекистана, за три месяца работы в виртуальную приемную президента Узбекистана поступило более 304 тысяч обращений. Из них было рассмотрено свыше 234 тысяч.

Кроме направления на адрес pm.gov.uz, граждане могут также оставить свое сообщение, позвонив по номерам: 210 00 00 или 10 00 (звонки бесплатные по стране).

В связи с провозглашением 2017 года «Годом диалога с народом и интересов человека», в Узбекистане, кроме виртуальной приемной президента создана также и Народная приемная президента.

Их подразделения должны быть созданы в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте, а также в каждом районе и городе (кроме городов районного подчинения).

При этом установлено, что работники Народных приемных всех уровней являются работниками аппарата президента Республики Узбекистан со всеми вытекающими отсюда функциями.