Я согласна с главой СГБ Узбекистана, но предлагаю иной подход

Однозначно, что лидер НДУ Мухаммад Салих – деструктивная сила, но с ней легко справится по-настоящему независимая пресса и появление таких же политических партий в стране.

Галима Бухарбаева

Не надо бояться возвращения в Узбекистан Мухаммада Салиха. Он, как и другие узбекистанские изгнанники и диссиденты, должен получить право вернуться на родину.

Иначе страна обречет себя на статус по-прежнему несвободной, где боятся мысли и слова, не надеются на собственное законодательство, компетентность правоохранительных органов и независимость судов, способных при необходимости пресечь угрозу. А это важнее, чем Салих.

Что касается Мухаммада Салиха, монополизировавшего не без помощи диктатуры, царившей в Узбекистане, звание единственной оппозиционной силы в стране, здесь необходим лишь откровенный и честный разговор, который я предлагаю начать.

Председатель Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана Ихтиёр Абдуллаев, выступая 30 марта перед Сенатом страны, впервые озвучил позицию своего ведомства по поводу возвращения в страну оппозиции.

Он выразил опасение, что после легализации оппозиционные партии начнут работать на вывод из строя политической системы Узбекистана, приведя в пример «Эрк» и «Бирлик». И зря.

«Эрк» и «Бирлик» – партии времен советской перестройки 1980-х годов, 30 лет назад провозгласившие идею национальной независимости Узбекистана и отделения от СССР. И с тех пор – ничего.

Сегодня обе партии существуют лишь в памяти их изрядно постаревших или стареющих членов. И, очевидно, таких же ветеранов каримовского режима, по инерции видящих в них противников.

Но они не противники и не угроза. Ихтиёр Абдуллаев должен был назвать НДУ и ее лидера – Мухаммада Салиха, которые хватаются за первого встречного в надежде совершить госпереворот в стране, но имеют «на вооружении» лишь сплетни и клевету Усмана Хакназарова.

Затем глава СГБ должен был привести доказательства деструктивности данного движения, за которыми далеко ходить не надо – достаточно открыть его официальный сайт…

Стоит ли бояться такой оппозиции?

Сегодня можно понять, что представляет собой НДУ, оказавшись на заседании Ташгорсуда, где с начала марта проходят слушания по делу о попытке госпереворота «Жатва», по которому обвиняются четыре человека, напрямую или опосредованно связанные с Салихом.

Один из подсудимых – 47-летний ташкентец Хаётхон Насретдинов, бывший сотрудник банка и школьный учитель, ставший блогером, рассказал, что познакомился с Салихом в 2013 году в Сети, где оппозиционер подыскивает себе соратников среди критически мыслящих пользователей.

Уже скоро, по словам Хаётхона, по время видеосвязи с Салихом он услышал от последнего идею о совершении госпереворота.

Самому Хаётхону было велено написать несколько позитивных статей о Салихе для реабилитации его имиджа. По словам подсудимого, он согласился в надежде, что Салих поможет с лечением его матери, ставшей инвалидом в 2009 году после автомобильной аварии.

Но, как рассказал Насретдинов, его статьи не удовлетворили Салиха, и лечение его матери в Турции, где проживает оппозиционер, не состоялось. Но зато произошел арест, а Салих, как рассказал Хаётхон, его просто бросил, более того, оказался неспособным чисто по-человечески поддержать его мать: к примеру, выслать ей продуктовую посылку.

«Передайте Мухаммаду Салиху мое человеческое презрение», – попросил Хаётхон людей, присутствовавших в суде.

Алишер Саипов

Слова Хаётхона Насретдинова напомнили мне о другом разговоре, который я вела в Оше (юг Кыргызстана) с Авасом Саиповым, отцом 26-летнего журналиста Алишера Саипова, расстрелянного в октябре 2007 года.

Авас-ака с болью, но больше с гневом говорил, что Мухаммад Салих даже не позвонил ему и не выразил соболезнования после убийства Алишера. А должен был.

Дело в том, что, опираясь на молодого Алишера, Салих, объединившись с религиозниками, а именно салафитами имама Обида-кори Назарова, планировал организовать массовые протесты в Узбекистане перед назначенными на декабрь 2007 года президентскими выборами.

Но в реальности в его активе были лишь двое: Алишер Саипов и Шахида Туляганова (также Шахида Якуб), в прошлом журналистка Узбекской службы Би-би-си, ныне – радио «Свобода».

После убийства Саипова среди белого дня в Оше МВД КР сообщило, что в офисе журналиста было изъято порядка двух тысяч материалов – постеров и стикеров, призывающих узбеков к восстанию, которые по заданию Салиха из Турции в областной центр Южного Кыргызстана за «несколько ходок» доставила Шахида.

Позже Туляганова сама призналась, что офис Саипова в Оше был превращен в «штаб узбекской революции». В своей статье об Алишере и попытке организации восстания в Узбекистане, опубликованной на сайте Uznews.net, Шахида писала, что при этом «революционерам» не на кого было опереться внутри страны.

Вместе с Алишером она встречалась на границе с Узбекистаном с неким зэком, недавно вышедшим на волю. Он, по признанию Шахиды, и был единственным связным в соседней стране, который, по ее мнению, и сдал их властям Узбекистана.

Очевидно, Ташкент не мог «позволить себе» еще одну заварушку в стране после Андижанской бойни 13 мая 2005 года, и ликвидировал единственного стоящего человека в узбекской оппозиции – Алишера Саипова. План Салиха мгновенно рухнул.

Самонадеянность Салиха здравомыслящему человеку может показаться чем-то нереальным, из области фантастики, но она стоила молодому журналисту жизни.

Судьба Алишера – это ответ некоторым обывателям и пропагандистам Салиха на вопрос: как лидер НДУ мог рассчитывать на организацию «Жатвы» при помощи четырех человек, сидящих сейчас на скамье подсудимых в Ташгорсуде?..

Легко. Главное – не жалеть людей, которые в итоге и подставляются.

С идеей о насилии

О том, что Салих последовательно пропагандирует вооруженное противостояние власти, говорится во многих материалах на сайте его движения.

Но эти призывы по причине собственных интересов годами остаются не замечанными апологетами оппозиционера, в том числе из редакций Узбекской службы радио Би-би-си и «Свобода».

Порядка 400 человек, как сообщают данные радиостанции, этой весной подписали петицию президенту Шавкату Мирзиёеву о возвращении Салиха на родину: он, мол, никогда не воевал против узбекского народа.

Хочется спросить их: «Вы с Луны свалились?! Сколько можно врать и лицемерить?»

После смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова лидер НДУ разродился статьей: «Настало время быть немного плохими». В ней он написал, что миролюбивость узбекских мусульман стоила стране 27 лет диктатуры Каримова, теперь же к власти пришел ученик покойного – Шавкат Мирзиёев, готовый снова «сесть на шею» народу.

«Между тем великий факих (исламский правовед. – Прим. Ц-1) Табарани нас предупреждает совершенно с противоположней стороны: «То общество, которое покинуло джихад, подвергнется более масштабному наказанию, – пишет Салих. – Да, если бы мы защищали свои права, боролись за них, то есть не покинули джихад, Каримов не смог бы целых 27 лет держать нас в режиме чрезвычайного положения».

Когда некоторые активисты гражданского общества Узбекистана осудили Салиха за призыв к джихаду при смене власти в стране, в последовавшей статье «Ответ клеветникам» Салих с презрением отозвался о них как о наивных людях, «подбрасывающих в воздух пыльные тюбетейки», надеясь на милость Мирзиёева и валяясь на пороге его «виртуальной приемной».

В материалах же, которые Салих писал под псевдонимом Усман Хакназаров, на протяжении нескольких лет с большей откровенностью звучит призыв к вооруженной борьбе.

В 2014 году в статье «Ислам Каримов решил пожизненно остаться у власти», по сей день доступной на сайте НДУ, можно ознакомиться со следующим призывом:

«Да, всем уже ясно, что каримовскую диктатуру можно свергнуть только четко организованной вооруженной борьбой. Однако, как уже отмечали выше, этого не понимают некоторые трусливые элементы из числа светских оппозиционеров Узбекистана».

«По нашему мнению, – утверждает автор, – лучше два года повоевать за свою свободу и добиться свержения Каримова, чем двадцать лет терпеть его гнет, переживая за мир и спокойствие».

Подобные призывы и выражение презрения к тем, кто преследует идеи ненасильственной борьбы, звучат и в других материалах НДУ – при желании с ними может ознакомиться любой человек.

Как и с другими заявлениями оппозиционного деятеля, призвавшего однажды к «цивилизованной изоляции гомосексуалистов и других больных от общества», а также провозгласившего, что женщины рождены слабыми существами, быть сильными для них – противоестественно, и поэтому такие представительницы женского пола «отвратительны».

Вооружившись клеветой

Клеветнические же материалы против независимых журналистов и лучших представителей гражданского общества Узбекистана стали своего рода визитной карточкой сайта НДУ, опустившегося по уровню подлости и лжи ниже критиковавшегося им каримовского режима.

НДУ с его Хакназаровым приписали мне… соучастие в убийстве Бобура Усманова, племянника российского олигарха Алишера Усманова, попавшего в смертельную аварию в Ташкенте в 2013 году.

В 2014 году НДУ Салиха утверждало, что я летала в Ташкент для встречи с Гульнарой Каримовой, получив от нее сотни тысяч долларов. Я также якобы должна была встретиться с Каримовым…

Это всего два примера клеветнической кампании оппозиционера Салиха лишь против меня.

Можно привести десятки и сотни других примеров. И, думаю, что мы будем это делать. Салих с его деструктивной политикой – угроза стране, которую обществу необходимо признать и осознать.

Я предлагаю начать эту дискуссию в новом и меняющемся Узбекистане.

И тогда Ихтиёр Абдуллаев увидит, что его ведомство долгие годы воевало с «мыльным пузырем», который не смог бы образоваться, будь в стране по-настоящему независимая пресса и такие же политические партии.

Но еще не поздно заиметь и то и другое.

Галима Бухарбаева – главный редактор Ц-1