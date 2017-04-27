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    За смерть самаркандца в милиции никто так и не ответил

    Житель Самаркандской области Узбекистана Зокир Курбанов умер от истязаний в местной милиции, имена пытавших его сотрудников известны, но ни один не понес наказания.

    Милиция в Узбекистане; фото: lenta.ru
    Милиция в Узбекистане; фото: lenta.ru

    Семья Зокира Курбанова, умершего под арестом в отделении внутренних дел (ОВД) Железнодорожного района Самаркандской области 19 февраля 2016 года, до сих пор пытается призвать – к ответу сотрудников милиции, виновных в его гибели.

    Васила Иноятова, руководитель общества прав человека Узбекистана «Эзгулик», представляющая интересы семьи Курбановых, говорит, что доподлинно известны фамилии оперативных сотрудников ОВД, участвовавших в пытках арестованного Зокира: А. Норбутаев, У. Болиев, Ж. Облокулов и К. Абдуллаев.

    Зокир Курбанов подозревался в совершении хулиганских действий, но свою вину не признавал, за что был подвергнут пыткам и истязаниям, рассказывает Иноятова. В какой-то момент его мучители увидели, что жертва перестала реагировать и не подает признаков жизни, и решили доставить его Центральную больницу Самарканда, где он и скончался.

    «Важно то, что насилие сотрудниками ОВД осуществлялось на глазах у всех, – говорит Иноятова. – Несмотря на это, виновные не наказаны».

    «Считаем, что в раскрытии таких громких дел прежде всего не заинтересовано руководство Министерства внутренних дел Узбекистана», – добавила она.

    Родные Курбанова все еще хотят добиться справедливости. Им известно, что уголовное дело по статье 206 УК Узбекистана («Превышение власти или должностных полномочий») было возбуждено прокуратурой города Самарканда в отношении только одного сотрудника – К. Абдуллаева, но даже он не понес никакого наказания.

    «Абдуллаева даже не взяли под стражу. Этим дело и закончилось», – возмущается правозащитница Васила Иноятова.

    Источник:Ц-1
    Темы: Права человека в Узбекистане, Пытки в Узбекистане
    Теги: МВД Узбекистана милиция права человека пытки пытки в Узбекистане Самарканд Узбекистан
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