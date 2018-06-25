Закир Алиев – об аресте в Узбекистане: «Это унижение…»

Гражданин США Закир Алиев остается в Узбекистане под подпиской о невыезде в связи с продолжающимся расследованием о его причастности к терроризму и антиконституционной деятельности.

Как стало известно, освобождение из-под стражи 22 июня 46-летнего Закира Алиева не ознаменовало прекращения возбужденного против него уголовного дела и снятия выдвинутых обвинений.

Как рассказал Ц-1 Алиев, управление Службы государственной безопасности (СГБ) в Кашкадарьинской области Узбекистана, занимающееся его делом, лишь изменило меру пресечения: теперь он будет участвовать в следственных мероприятиях из дома.

Все время следствия, а затем суда, по словам Алиева, являющегося с 2014 года гражданином США, он не имеет права покидать Узбекистан. Сколько это может продлиться, по его словам, ему неизвестно.

Отвечая на вопросы Ц-1, что произошло, как он воспринял факт ареста и выдвинутые против него обвинения, Алиев говорит, что все происшедшее с ним в Узбекистане с 16 июня стало для него шоком.

Один час дома

В тот день он прилетел в Узбекистан из США после 25 лет отсутствия. Но в отчем доме в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области он провел всего час: за ним пришли сотрудники милиции, а вскоре он оказался в следственном изоляторе СГБ.

Первые 14 часов, как рассказывает Алиев, ему ничего не было известно о причинах ареста, он не понимал, какие претензии к нему могут иметь правоохранительные органы.

Затем явились сотрудники СГБ, и Закиру стало известно, что он обвиняется по ряду серьезных политических статей Уголовного кодекса РУз, среди них: посягательство на конституционный строй, создание преступного сообщества, незаконный переход границы, терроризм. А уголовное дело против него было возбуждено в 2005 году.

Что якобы в период с 2000 по 2002 год он находился в Афганистане и в рядах Исламского движения Узбекистана (ИДУ) воевал против афганских властей и сил международной коалиции во главе с США.

28-часовой допрос

Алиев говорит, что первый допрос продолжался 28 часов. Поначалу он категорически отказывался от предъявленных обвинений и призывал следствие связаться с консулом США и узнать у американских властей, что в период с января 2000 года, когда он прибыл в Америку, до 2014-го ни разу не покидал эту страну.

Но затем, по словам Закира, он потерял моральные силы доказывать, «что он не верблюд», и признался, что был членом ИДУ и воевал в Афганистане. При этом, по словам мужчины, в СГБ не применяли пытки, но психологическое давление имело место.

Теперь же, находясь в родном доме, Алиев вновь утверждает, что никогда в жизни не был в Афганистане, и власти США могут подтвердить, что впервые после приезда в их страну он выехал за ее пределы в 2014 году, и местом его назначения стала Великобритания.

На вопрос, почему властям Узбекистана понадобилось его обвинять в терроризме и членстве в ИДУ, Алиев отвечает, что дело против него было возбуждено в 2005 году, то есть после Андижанской бойни 13 мая 2005 года.

Попал под гребенку…

Тогда по всей стране прошла новая волна репрессий, и немало узбекистанцев, уехавших за пределы страны, заносились в «черные списки», кроме того, милиция у многих арестованных людей под пытками выбивала показания против других, возможно, кто-то оговорил и Алиева.

Закир при этом подчеркивает, что ни при обращении в консульство Узбекистана в США для получения узбекской визы, ни в ОВИР в Кашкадарьинской области он не был предупрежден, что против него на бывшей родине возбуждено уголовное дело.

На вопрос: «Что бы вы посоветовали узбекистанцам, проживающим за рубежом, но желающим вернуться на родину, ехать или нет?» – Закир Алиев отвечает, что времена все же изменились, и теперь появилась надежда на справедливое решение дел.

Тем не менее арест и следствие, по словам Закира, являются «унижением».

Закир Алиев с 2014 является гражданином США. В новой стране он стал более чем успешным предпринимателем: создал компанию по налогам и бухгалтерскому учету, при этом находил время для бесплатной консультации земляков и всегда откликался на просьбы нуждавшихся.