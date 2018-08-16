Замдиректора детдома в Маргилане осужден на 16 лет

Ферганский облсуд приговорил бывшего замдиректора Дома милосердия в Маргилане к 16 годам лишения свободы за сексуальное насилие над несовершеннолетними воспитанниками.

На закрытом заседании Ферганского областного суда по уголовным делам Собиржон Усманов был признан виновным по статье УК РУз «Насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 18 лет».

Как уточняет РИА «Новости» со ссылкой на представителя судебных органов РУз, тяжкие преступления против половой свободы воспитанников рассматриваются на отдельном закрытом заседании, чтобы сведения, унижающие честь и достоинство пострадавших, не стали достоянием общественности.

7 августа Ферганский облсуд приговорил бывшего директора и еще шестерых работников Дома милосердия № 1 Маргилана к лишению свободы сроком от трех до четырех лет за регулярное физическое насилие, а также хищение бюджетных средств. Пятеро сотрудников детдома были приговорены к тюремному заключению сроком от трех до трех с половиной лет, еще двое – к трем годам исправительных работ.