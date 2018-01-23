Жизнь гражданина Узбекистана дешевле смартфона

СМИ Узбекистана трубят о выделенной компенсации трудовым мигрантам, сгоревшим в автобусе в Казахстане, но не задаются вопросом: почему дали так мало?

Родственники 52 узбекистанцев, погибших 18 января от возгорания автобуса в Казахстане, могут рассчитывать только на скромную денежную компенсацию, которая неадекватна ни уровню жизни в Узбекистане, ни масштабу трагедии.

По информации чрезвычайного штаба, эта сумма составит пять млн сумов (625 долларов США).

Узбекские СМИ сообщают об этой новости как о большом достижении властей, но на самом деле размер компенсации вызывает недоумение: за месяц в Москве узбекский гастарбайтер зарабатывает 40–70 тысяч рублей (700–1230 долларов).

Получается, что власти страны помогли семьям, потерявшим кормильца, их месячным заработком. Эта компенсация – прекрасная иллюстрация узбекистанских реалий, где жизнь стоит дешевле смартфона.

В случае подобных трагедий сумма должны быть куда весомей: к примеру, при гибели шахтеров семье погибшего в странах СНГ выплачивают от одной до десяти годовых зарплат.

Мирзиёев признал вину

Комментируя трагедию, 19 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев признал, что виной всему является трудовая неустроенность граждан на родине, которая заставляет их отправляться на заработки в другое государство.

Граждане Узбекистана давно стали самой многочисленной группой трудовых мигрантов в России.

По данным издания Life.ru, в начале 2017 года официально на территорию России с целью заработка въехали 1,7 млн узбекистанцев.

По этому показателю Узбекистан – лидер среди стран СНГ. Он также несомненный лидер по количеству жертв среди гастарбайтеров.

Узбекистанцы стараются переводить домой максимально возможные суммы, оставляя себе на жизнь минимум.

По данным Центробанка РФ, который опубликовал статистику за первые девять месяцев 2017 года, узбекские мигранты перевели на родину больше 2,5 миллиарда долларов. Причем эта сумма выросла почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.

В развитых странах подобные ЧП компенсируются страховкой, которая давно стала частью стоимости билета. Но узбекистанские трудовые мигранты экономят на дороге: им недоступны самолеты или поезда. Они выбирают нелегальные автобусы и маршрутки.

Блеск и нищета одной страны

В день трагедии Лола Каримова-Тилляева, младшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова, объявила конкурс на лучшее сочинение о деятельности и достижениях ее отца.

Остальные посты на странице Лолы в Инстаграм посвящены ее роскошной жизни на Западе — Лос-Анжелесе или Париже, нарядам и внешним перевоплощениям.

21 января она позирует на зеленом газоне в белом кружевном комбинезоне, ее поклонники откликаются комплиментами: «Самая красивая женщина в мире».

Сумма в 625 долларов показалась бы Лоле смехотворной, отправься она на шопинг.

Это мнение могут разделить с ней все представители власти Узбекистана, не менее Лолы и других Каримовых давно познавшие вкус больших денег.

Выжили только пятеро

Утром 18 января на автотрассе Шымкент – Самара в Актюбинской области Казахстана загорелся пассажирский автобус марки «Икарус», в котором находились вместе с водителями 57 человек. Пассажирами были трудовые мигранты из Узбекистана, направлявшиеся на работу в Казань (Россия).

Выжить удалось только пятерым (трое казахстанцев и двое узбекистанцев), 52 человека сгорели заживо. Почти все жертвы оказались жителями Наманганской области Узбекистана.

По словам казахстанских властей, причиной пожара в автобусе стало неосторожное обращение с огнем, когда пассажиры использовали паяльную лампу как обогреватель.

ЧП с казахстанским автобусом и узбекистанскими гастарбайтерами происходит не первый раз. 6 октября прошлого года во Владимирской области России неисправный автобус с 58 пассажирами застрял на переезде и столкнулся с поездом. Погибли 17 человек.

Тогда также было объявлено о выплате компенсаций родственникам погибших, но их размер не был озвучен.