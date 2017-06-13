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    Журналист Сайид обратился к президенту Мирзиёеву из тюрьмы

    «Наверно, это глупо обращаться к Вам из мест лишения свободы», – говорится в письме журналиста Дильмурода Сайида к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

    Журналист и активист Дильмурод Сайид в заключении в узбекской тюрьме с 2009 года
    Журналист и активист Дильмурод Сайид в заключении в узбекской тюрьме с 2009 года

    Трехстраничное письмо Дильмурода Сайида было передано на волю из колонии 64/61 в Кашкадарьинской области Узбекистана, где он отбывает наказание, и получено 11 июня обществом прав человека «Эзгулик».

    В нем осужденный в 2009 году решением суда в Самаркандской области на 12,5 лет лишения свободы за «вымогательство» и «изготовление, подделку документов» журналист пишет, что у него не остается иной надежды на освобождение, кроме вмешательства президента страны.

    «Наверно, это глупо обращаться к Вам из мест лишения свободы, но у меня нет выбора», – начинает свое письмо Сайид.

    Первая страница письма Сайида президенту Мирзиёеву; фото: "Эзгулик"
    Первая страница письма Сайида президенту Мирзиёеву; фото: «Эзгулик»

    Он подробно описывает все нарушения, которые были совершены по отношению к нему следственными органами Самаркандской области, а также во время судебного процесса.

    Журналист убежден: честное расследование и справедливый суд признали бы факт, что дело против него было сфабриковано.

    Его невиновность, по словам журналиста, стала причиной жестокого обращения и пыток, которым он подвергался во время предварительного ареста и в заключении, так как у его мучителей была цель: во что бы то ни стало доказать его вину и сломить волю.

    Журналист пишет, что у него осталась одна мечта – быть со своей семьей, но она неосуществима, так как в ноябре 2009 года в автокатастрофе погибли его 33-летняя супруга Барно и шестилетняя дочь Рухшана.

    За Дильмурода боролась его очень старенькая мать. Один из правозащитников описал щемящий сердце инцидент во время суда над Сайидом, когда его немощная мать выступила с ножом в руке и попросила суд убить ее на месте, но отпустить сына. В 2014 году ее не стало.

    Брат Дильмурода Обид с матерью Хамди за месяцы до ее смерти в 2014 году; фото: семья Саидовых
    Брат Дильмурода Обид с матерью Хамди за месяцы до ее смерти в 2014 году; фото: Uznews.net

    Журналист пишет президенту, что находится в депрессии. По его словам, он исчерпал силы для юридической защиты и не видит в этом смысла, так как его жалобы в вышестоящие судебные инстанции даже не покидают здания колонии, в которой он содержится.

    Источник:Ц-1
    Темы: Дильмурод Сайид, Политзаключенные Узбекистана, Права человека в Узбекистане, Пытки в Узбекистане
    Теги: Дильмурод Сайид политзаключенные в Узбекистане права человека свобода слова в Узбекистане Узбекистан
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