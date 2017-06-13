Журналист Сайид обратился к президенту Мирзиёеву из тюрьмы

«Наверно, это глупо обращаться к Вам из мест лишения свободы», – говорится в письме журналиста Дильмурода Сайида к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

Трехстраничное письмо Дильмурода Сайида было передано на волю из колонии 64/61 в Кашкадарьинской области Узбекистана, где он отбывает наказание, и получено 11 июня обществом прав человека «Эзгулик».

В нем осужденный в 2009 году решением суда в Самаркандской области на 12,5 лет лишения свободы за «вымогательство» и «изготовление, подделку документов» журналист пишет, что у него не остается иной надежды на освобождение, кроме вмешательства президента страны.

«Наверно, это глупо обращаться к Вам из мест лишения свободы, но у меня нет выбора», – начинает свое письмо Сайид.

Он подробно описывает все нарушения, которые были совершены по отношению к нему следственными органами Самаркандской области, а также во время судебного процесса.

Журналист убежден: честное расследование и справедливый суд признали бы факт, что дело против него было сфабриковано.

Его невиновность, по словам журналиста, стала причиной жестокого обращения и пыток, которым он подвергался во время предварительного ареста и в заключении, так как у его мучителей была цель: во что бы то ни стало доказать его вину и сломить волю.

Журналист пишет, что у него осталась одна мечта – быть со своей семьей, но она неосуществима, так как в ноябре 2009 года в автокатастрофе погибли его 33-летняя супруга Барно и шестилетняя дочь Рухшана.

За Дильмурода боролась его очень старенькая мать. Один из правозащитников описал щемящий сердце инцидент во время суда над Сайидом, когда его немощная мать выступила с ножом в руке и попросила суд убить ее на месте, но отпустить сына. В 2014 году ее не стало.

Журналист пишет президенту, что находится в депрессии. По его словам, он исчерпал силы для юридической защиты и не видит в этом смысла, так как его жалобы в вышестоящие судебные инстанции даже не покидают здания колонии, в которой он содержится.