17 мая – День против гомофобии. Где в ЦА опаснее жить геям?

В странах Центральной Азии гомосексуализм осуждается обществом, а в Узбекистане и Туркменистане еще и преследуется законом.

Сегодня в мире отмечается Международный день против гомофобии. Именно 17 мая в 1990 году гомосексуальность была исключена из Международной классификации болезней. Этот день впервые был отмечен в 2006 году.

Ежегодно Международная ассоциация лесбиянок и геев (ILGA) к этому дню публикует карту, отражающую уровень гомофобии в мире.

Отношение государств к сексуальным меньшинствам эксперты отмечают при помощи цвета на карте мира: от самого благоприятного – зеленого, до самого проблемного – красного. По данным отчета ILGA за 2017 год, ситуация в странах Центральной Азии разнится.

Сложнее всего мужчинам и женщинам с нетрадиционной сексуальной ориентацией живется в Узбекистане и Туркменистане. Гомосексуализм в этих странах преследуется по закону.

В других странах региона не предусмотрено уголовного или иного наказания за однополую любовь, но уровень гомофобии в обществе зашкаливает.

Казахстан

Законодательство Казахстана не преследует гомосексуалистов. Более того, казахстанские геи не скрывают свои лица и становятся героями журналистских сюжетов.

В начале 2017 года журналистка Асель Аушакимова сняла короткометражку «I’m tired» («Я устал») про жизнь гомосексуалистов – мусульман, посещающих мечети и держащих ритуальный пост. Ранее законодатели получали обращения казахстанских геев с просьбой легализовать однополые браки.

Но общество в целом негативно относится к сексуальным меньшинствам. Геев, не скрывающих свою сексуальную ориентацию, могут уволить с работы, выгнать из дома, избить или принудительно «отчитывать» молитвами.

Фактически члены ЛГБТ-сообщества лишены защиты от преследования.

Кыргызстан

Тема гомосексуализма остается табуированной в Кыргызстане, несмотря на отмену статьи за мужеложство в 1998 году.

В 2015 году кыргызский парламент даже принял проект закона, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, но позже отозвал его. Правозащитники из Human Rights Watch отмечают, что гомосексуалисты и бисексуалы подвергаются вымогательству, побоям и сексуальному насилию со стороны местной полиции.

Представители духовенства также не сдерживают ненависти к членам ЛГБТ-сообщества (ЛГБТ — аббревиатура, обозначающая объединение представителей нетрадиционной сексуальной ориентации: лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров).

В 2014 году Максат Токтомушев, занимающий сегодня пост муфтия республики, выпустил фетву со словами «Убейте того, кто делает, и того, с кем делают!». Эти слова были адресованы сексуальным меньшинствам. Позже муфтий заявил, что не призывал убивать геев.

Таджикистан

Таджикские власти декриминализировали гомосексуальные отношения в 1998 году, однако положение членов ЛГБТ-движения в стране фактически не изменилось.

Как в Казахстане и Кыргызстане, гомосексуалисты не защищены от дискриминации на сексуальной почве. Правоохранительные органы относятся к однополым отношениям как к преступлению. Нередко местные геи становятся жертвами побоев, шантажа и вымогательства.

Некоторые таджикские ученые называют гомосексуальность формой зависимости наряду с наркоманией и алкоголизмом.

Общество крайне негативно относится к однополым отношениям. Поэтому таджикским геям и лесбиянкам приходится жить двойной жизнью и состоять в браке с лицами противоположного пола, чтобы не накликать на себя беду.

Туркменистан

Туркменистан и Узбекистан – две страны на просторах бывшего СССР, где гомосексуализм преследуется по закону. За однополую связь предусмотрена статья 135 Уголовного кодекса «Мужеложство» – до двух лет лишения свободы. При этом женская однополая любовь законом не запрещается.

Нередко к обвинительному приговору присовокупляют обвинения за удовлетворение сексуальной прихоти в извращенной форме, совершение антиобщественных действий с привлечением несовершеннолетних.

При этом туркменские власти оказывают давление даже на друзей и знакомых гомосексуалистов, нарушая местное законодательство и международные конвенции. В обществе тема гомосексуальных отношений вовсе не обсуждается.

Узбекистан

В Узбекистане СМИ также лишены возможности поднимать тему ЛГБТ. Между тем в обществе бытует восприятие гомосексуализма как психического отклонения. Покойный президент Ислам Каримов называл геев психически больными людьми. Нередко представители ЛГБТ-сообщества становились жертвами шантажа, унижения и физического насилия со стороны правоохранительных органов.

В 2016 году в мессенджере Telegram было очень популярным видео, на котором милиция избивает трансвеститов.

За однополую любовь в Уголовном кодексе предусмотрена статья 120 «Бесакалбазлык» («Мужеложство») с лишением свободы до трех лет.

Несмотря на то что гомосексуализм не признается учеными как психическое отклонение, общество в Центральной Азии продолжает считать людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией психически больными.

А власти некоторых стран повторяют давние ошибки западных культур, продолжая принудительно лечить гомосексуалистов.