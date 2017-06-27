Флаг Узбекистана развевался на гей-параде в Нью-Йорке

«Это очень волнительно, когда ты в США можешь представлять свою страну», – делится участник гей-парада в Нью-Йорке из Узбекистана.

Национальный символ Узбекистана на гей-параде, который прошел 25 июня, поднял лидер узбекской гей-общины в США Анвар Л., сообщили Ц-1 представители русскоязычного ЛГБТ-сообщества (RUSA LGBT), куда входят эмигранты из постсоветских стран.

«Мы – узбеки. Мы – геи»

«Это очень волнительно, когда ты в США можешь представлять свою страну, поддержать своих друзей, живущих в Узбекистане, и показать гражданам США, что мы – узбеки, мы – геи, и мы живем здесь», – приводят слова Анвара участники RUSA LGBT.

По данным сообщества, в параде приняли участие несколько десятков представителей секс-меньшинств из Узбекистана.

На шествии также были замечены флаги Казахстана и Кыргызстана, других постсоветских стран: России, Украины, Беларуси, Грузии.

Темнокожий парень, который нес флаг Казахстана, был одет в футболку в цветах национального флага. Он сообщил СМИ, что выбрал национальный символ этой страны, чтобы поддержать представителей секс-меньшинств в Казахстане, права которых ущемляются.

В 48-м ежегодном гей-параде приняли участие около 40 тысяч человек, сообщают американские СМИ, за онлайн-трансляцией следили несколько миллионов. Это одно из самых массовых шествий ЛГБТ-сообщества в мире.

Как относятся к геям в странах ЦА

Сообщения о присутствии национальных флагов стран ЦА на гей-параде вызвало бурную негативную реакцию центральноазиатов в социальных сетях, что в очередной раз подтверждает атмосферу нетерпимости к секс-меньшинствам в этих странах.

Как писал Ц-1, права секс-меньшинств в Узбекистане действительно ущемлены. В уголовном кодексе страны предусмотрена статья 120 «Мужеложство» (лишение свободы до трех лет).

В Казахстане и Кыргызстане законодательство не преследует гомосексуалистов, о них иногда пишут в местных СМИ, время от времени поднимается тема легализации однополых браков.

Однако общество центральноазиатских стран в целом нетерпимо относится к секс-меньшинствам, воспринимая их представителей как психически нездоровых людей. Атмосфера нетерпимости поддерживается представителями мусульманского духовенства.