Международный позор Узбекистана: в Париже митингует Надежда Атаева

Проживающая во Франции Надежда Атаева организовала пикет во время визита в Париж президента РУз. Та самая, оболгавшая Андижанскую трагедию и злоупотребившая лояльностью миграционной системы Франции.

Галима Бухарбаева

Узбекистан остается незрелым обществом при отсутствии элементарных моральных стандартов и ценностей.

И это касается не столько власти в стране, не претендующей на моральное превосходство, а сколько его гражданского общества, которое по идее должно быть лучше.

«Позор!» – только так можно оценить акцию, которая прошла накануне в Париже во время официального визита во Францию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Ряд граждан Узбекистана устроили пикет в центре Парижа, критикуя полумеры в реформах, проводимых в Узбекистане, при этом встав в один ряд с Надеждой Атаевой, президентом ассоциации «Права человека в Центральной Азии».

50-летняя Атаева была разоблачена не в одном расследовании Ц-1 по поводу фабрикации свидетельства об Андижанской бойне 13 мая 2005 года. В 2010 и 2011 годах она выпустила фильм и отчет об Андижане, в основу которых легла выдуманная от начала до конца история никогда не существовавшего патологоанатома из Андижана.

За него был выдан учитель из Коканда Умиджон Абдуназаров, который благодаря этой ложной истории и рекомендациям Атаевой получил убежище во Франции, тем самым эти двое обманули миграционную систему Французской Республики и ее народ.

Никто не ставит под сомнение правдивость материалов Ц-1 – с момента их «выхода в свет», с лета 2017 года, количество доказательств каждого опубликованного факта только росло, но правда, похоже, интересует не всех.

По крайней мере тех, кто вчера стоял на улице Парижа рядом с Атаевой.

Эти люди допускают возможным глумление над жертвами Андижана, обман депутатов Европарламента – именно с этой трибуны Атаева в 2010 году тиражировала фейковую историю об Андижане.

Их также не волнует тот факт, что, выйдя на пикет вместе с Атаевой, они находятся прежде всего рядом с представительницей каримовского режима, коррумпировавшейся до мозга костей во время работы под крылом своего отца – Алима Атаева, главы ГАК «Узхлебопродукт» (1997–2000), и поэтому убежденной, что даже фабрикация Андижанской бойни ей сойдет с рук.

Но при этом участники пикета во главе с Атаевой были убеждены, что могут высказывать претензии Мирзиёеву о полуреформах в стране.

Трусость и незрелость

Это что – скудоумие, лицемерие или и то и другое? Ведь несложно понять, что Атаева с ее ложью и аферами заслуживает как минимум осуждения.

Подойдя же прагматично, признать, что она не имеет никакого веса, и поэтому грош ей цена. Ташкент с ней считаться не будет. Он ее видит насквозь и знает как облупленную.

На мой взгляд, участники пикета в Париже проявили два своих главных качества: незрелость и трусость. Отсутствие интеллекта и совести не позволило им свести одно с другим, а затем сделать выбор, занять позицию.

Трусливые и незрелые держали плакаты, подготовленные Атаевой, осужденной в Узбекистане за создание и участие в ОПГ, делавшей миллионы долларов в том числе на фондовой муке, которую государство закупало для малоимущих страны, ставшей правозащитницей, чтобы избежать ответа за хищения на родине, а затем оболгавшей Андижан.

Позор, что эти люди сотрясали воздух благородной Французской Республики, позор, что они пытались призвать к ответу президента Узбекистана на фоне реальных проблем в стране.



Галима Бухарбаева – главный редактор Ц-1