Супруга Умиджона Абдуназарова – стойкость и благородство

Группа «Бесстрашные» покидала Нозиму Абдуназарову и ее детей в Коканде с чувством уважения и сожаления, что их супруг и отец стал «патологоанатомом из Андижана».

Правозащитная группа «Бесстрашные» побывала в Коканде, где встретилась с женой и детьми Умиджона Абдуназарова, получив дополнительные подтверждения, что он не имел ни малейшего отношения к печальным событиям в Андижане.

40-летний Абдуназаров, уехавший в 2008 году на заработки во Францию, в 2010-м предстанет в фильме, снятом ассоциацией «Права человека в Центральной Азии», возглавляемой Надеждой Атаевой, как жертва Андижанской бойни 13 мая 2005 года. В апреле 2011-го Атаева опубликует отчет на основе этих же показаний.

В данных материалах, изданных на донорские деньги и получивших трибуну Европейского парламента в Брюсселе, как убедилась Урлаева, была представлена ложь, выдуманная от начала до конца.

Абдуназаров – выпускник романо-германского факультета со специализацией «французский язык» Ферганского государственного университета 2003 года, затем работавший учителем духовности в кокандской школе, будет выдан Атаевой за медика, случайно оказавшегося в Андижане и арестованного после трагических событий.

Что якобы он провел более трех месяцев в застенках Службы национальной безопасности (СНБ) Коканда, где подвергся пыткам, включая изнасилование.

Потом он был якобы освобожден, но его принудили с сентября 2005-го по февраль 2006 года работать сначала ассистентом, а затем патологоанатомом в морге при Андижанской областной больнице, где он осмотрел 500 трупов, 300 из них – со следами насилия.

Женщины отправились в поездку втроем

В прошлую свою поездку по Ферганской долине правозащитница Елена Урлаева, говорившая с соседями, коллегами и преподавателями Абдуназарова, не успела посетить его жену, поэтому 20 сентября решила поехать в Коканд еще раз.

Вместе с ней туда отправилась ее напарница по правозащитной группе «Бесстрашные» – журналистка Малохат Эшанкулова. А та, в свою очередь, пригласила коллегу из города Маргилана Салиму Рустамову, которая 30 лет проработала на Ферганском телевидении.

Телефон Нозимы, жены Умиджона, женщины узнали в махалле «Истиклол» на массиве «Навои», где раньше жили Абдуназаровы.

Малохат звонит Нозиме, и та, несмотря на десятый час вечера, соглашается встретиться с «Бесстрашными».

«Летом 2005 года ухаживал за новорожденным»

Нозима живет на 3-м этаже кирпичного дома. По словам Урлаевой и Эшанкуловой, это очень миловидная, простая, добродушная женщина. И очень гостеприимная: сразу вместе с сыновьями накрывает дастархан.

Во время беседы она рассказывает о своей жизни. Урожденная Дехконова, она вышла замуж за Умиджона Абдуназарова в сентябре 2002 года. О совместной жизни в то время вспоминает только хорошее, говорит, что ее муж был честным и достойным человеком.

В 2003 году у них появился первенец, которого назвали Кабиром, а фамилию дали в честь дедушки – Абдукабиров. В июне 2005-го родился второй сын – Анвар.

«Умид был очень заботливым мужем, – рассказывает Нозима. – Когда я была беременна, он из дома никуда не уезжал. А после рождения Анвара тем более все время находился дома: ухаживал за мной и детьми».

(Согласно отчету Атаевой, все лето 2005 года он находился в заключении в Службе национальной безопасности (СНБ) Коканда).

«Мечта – увидеть Эйфелеву башню»

Урлаева уточняет, что во время ее прошлой поездки в Коканд то ли соседи что-то напутали, то ли она их не так поняла. И она тогда написала, что Абдуназаровы развелись. Но на самом деле этого не было.

По словам Нозимы, сразу после свадьбы она стала жить в квартире его матери в доме № 85 на массиве «Навои». А муж в последнее время принялся часто говорить о том, что «мечтает увидеть Эйфелеву башню, хочет учиться во Франции и заработать там много денег на благо своих детей».

В январе 2008 года Умиджон уехал во Францию навстречу своей мечте, а Нозима с детьми осталась со свекровью. Но отношения у них не сложились. И через восемь месяцев свекровь выгнала невестку и детей. В итоге женщина переехала жить к своим родителям.

Умиджон, который раньше часто звонил своей жене, по этому поводу сказал так: «Мама у меня нервная, со сложным характером, а я знаю, что тебе у своих родителей будет хорошо».

Неудачная поездка во Францию

Как рассказывает Нозима, муж в 2009 году через Интернет переслал для нее и детей авиабилеты до Франции. Но жена так и не поняла, почему лететь туда предстоит не из Ташкента, а из Казахстана.

По указанию Умиджона Нозима вместе с сыновьями приехала в Ташкент, а там доверенное лицо мужа – Дилором Исхакова (активистка из Ташкента. – Прим. Ц-1) посадила их на самолет в Алматы.

В аэропорту семью Абдуназаровых встретили жители Казахстана – знакомые Исхаковой. Нозима с детьми прожила у них 26 дней, но вылететь в Париж все равно не удалось.

Причем здесь не было никаких происков спецслужб. Просто законодательство Узбекистана и Казахстана вступило в противоречие.

Раньше в Узбекистане, чтобы вывезти детей за границу, было достаточно вклеить фото несовершеннолетних детей в паспорт. И если бы Абдуназаровы вылетели во Францию прямо из Ташкента, то никаких проблем у них бы не было.

А в Казахстане Нозиме отказали, сказав, что «документы неполные». Надо было официальное разрешение на выезд детей от отца.

Вскоре Нозима с детьми вернулась в Узбекистан. Было очевидно, что семья Абдуназаровых и после выхода фильма и отчета Атаевой не подвергалась преследованию: свекровь Нозимы – Мухаббатхон Абдуллаева четыре раза беспрепятственно летала к сыну во Францию.

«Зачем нужен такой папа?»

Когда «Бесстрашные» рассказали, что Умиджон стал «героем» фильма «Истории Андижана», Нозима была поражена до глубины души. Она сказала, что ее муж – «не тот человек, чтобы говорить ложь».

А потом добавила: «Если бы знала тогда, что он едет во Францию, чтобы дать ложные показания, то никогда бы его туда не отпустила».

По словам Нозимы, после их неудачной поездки в Алматы Умиджон несколько раз ей звонил и предлагал опять уехать к нему в Париж.

Но у нее тогда тяжело заболела мама, а она была единственной девочкой в семье, остальные четверо были мальчики. И только Нозима одна как женщина могла всесторонне ухаживать за матерью.

В итоге дочерний долг оказался выше соблазнов Парижа. И Абдуназарова отказала своему мужу. А тот разозлился и звонить перестал.

По словам Нозимы, при этом за все время пребывания во Франции Умиджон не прислал своей семье ни одной копейки. Поэтому как-то позвонила ему она сама. Сказала: «Нам трудно жить, помоги деньгами».

Тот ответил отказом, мол, я учусь, денег нет. На что Нозима сказала: «Если ничем не помогаешь, зачем нужен такой папа?»

В итоге получилось, что в их семье папу заменила мама. Она прекрасно воспитала своих сыновей. В качестве подтверждения своих слов Нозима попросила старшего из них – Кабира показать гостям целую пачку своих дипломов.

«Подавай на развод!»

Конечно, Нозиме было тяжело. Вышла замуж в 17 лет, а в 23 года осталась без мужа, который фактически ее бросил. Мама не так давно умерла, семье помогают отец и братья.

В доме своих родителей Нозима с сыновьями с тех пор, как ушли от свекрови, и живут. А зимой, когда становится холодно, перебираются в трехкомнатную квартиру своего брата, находящегося на заработках в России.

А ко всему прочему недавно ей позвонил муж. Но не для того, чтобы предложить помощь – попросил через суд сделать развод. Возмущенная Нозима ответила, что развода не даст, а подаст на алименты.

Больше они друг другу не звонили. Беседа с Нозимой затягивается надолго. В завершение разговора с «Бесстрашными» женщина сообщила, что передумала подавать на алименты.

«Мои дети сами уже встали на ноги, – сказала она. – Если они ему не нужны, то нам от него тоже ничего не нужно».

Работал в транспортном колледже

Радушная Нозима укладывает гостей спать в зале. Только сын тележурналистки Салимы, который весь день возил женщин по городу, категорически отказывается и остается коротать ночь в салоне своего «Кобальта».

Утром «Бесстрашные» отправляются в Кокандский транспортный колледж, где, по словам Нозимы, ее муж работал после увольнения из средней школы № 32.

Там Урлаева и Эшанкулова встречаются с руководством отдела кадров, которое не скрывает того, что Умиджоном Абдуназаровым разные люди уже интересовались несколько раз.

Директора колледжа пока нет, поэтому ташкентским гостям советуют проехать одну остановку до учебного корпуса, где работает учитель английского языка по имени Олимжон, который ближе всех общался с Абдуназаровым.

Олимжон, как и все жители Ферганской долины, оказывается простым и открытым человеком.

По его словам, Умиджон тоже работал учителем английского языка. Только не был руководителем никакой группы, а находился на почасовой оплате.

Но своего коллегу Олимжон характеризует самым положительным образом: «Хороший, воспитанный, очень грамотный».

Через час «Бесстрашные» возвращаются в транспортный колледж и встречаются с его директором Мамурджаном Сативолдиевым. Тот без без вопросов вызывает начальника отдела кадров и просит предоставить женщинам нужную им справку.

Как рассказывает Урлаева, они покинули Коканд с некоторой грустью: было очень жалко прекрасную женщину Нозиму и двух ее отличных сыновей, что их муж и отец оказался замешанным в грандиозную ложь и бесчестье.