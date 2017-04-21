Российские работодатели – мигрантам: «Зачем террористам зарплата?»

В России после теракта в Питере мигрантам из Узбекистана стали чаще не платить и выгонять с работы, утверждает правозащитник Бахром Хамроев.

По словам Бахрома Хамроева, президента Общества политических эмигрантов Центральной Азии в Москве, в последние недели он получает много жалоб от узбекистанцев, работающих в России, что хозяева не выплачивают им денег или увольняют.

А вдруг совершат теракт…

Некоторые работодатели объясняют свое нежелание честно рассчитаться за труд тем, что, мол, узбекистанцы могут иметь отношение к теракту, прогремевшему 3 апреля в метро Санкт-Петербурга.

«Мне пишут и звонят мамы из Сурхандарьи и других регионов Узбекистана – их детей увольняют. Работодатели говорят: мы не хотим больше сотрудничать, может, они тоже готовят террористические акты», – рассказывает Хамроев.

Работодатели супермаркета «Карусель» в городе Щербенка (Московская область) рассчитали семерых узбекистанок без выплаты заработной платы, мотивируя тем, что они тоже могут совершить теракты.

Другой случай незаслуженного увольнения трудовых мигрантов из Узбекистана произошел на мелькомбинате по производству муки в подмосковном Хотьково.

На этом предприятии задолженность по зарплате достигла шести месяцев. Но работников из Узбекистана выбросили на улицу, не вернув причитающиеся им деньги, и пригрозили вызвать полицию «как к потенциальным террористам».

Пожаловаться работники комбината не могут: их паспорта находятся у участкового в полиции.

Повод превратиться в рабскую силу

«Надзорные органы бездействуют. В буквальном смысле граждан Узбекистана превратили в рабскую силу. Их жалобы не доходят до надзорных органов. Мигранты, лишенные паспорта, не могут обратиться за восстановлением своих нарушенных прав», – утверждает правозащитник.

По его словам, участие выходцев из Центральной Азии в теракте будет использоваться недобросовестными работодателями для шантажа трудовых мигрантов.

«Раньше многим не платили зарплату, но покупали продукты и давали крышу над головой. Сейчас выгоняют и набирают новых работников. Фактически гнев сейчас направлен на узбеков, и теперь они – жертвы по всем параметрам», – говорит Хамроев.

Самыми бесправными правозащитник называет бригадиров мигрантов, которые вывозят земляков на работы.

«Часто бывает, что с бригадиром не рассчитывается заказчик, и тогда его же земляки в Узбекистане пишут на него заявление. В итоге в России он сидит без денег, а на родине вынужден продавать дом, чтобы рассчитаться с подчиненными и не сесть в тюрьму», – говорит Бахром.

Уезжайте, ищите в других краях

Правозащитник советует всем, кто попал в безвыходную ситуацию, уезжать на родину и искать новые способы заработка или выбирать для трудовой миграции другую страну.

В исполнении теракта в Санкт-Петербурге, унесшего жизни 15 человек и нанесшего ранения и увечья еще 49, был обвинен уроженец кыргызского Оша 22-летний этнический узбек Акбаржон Джалилов.

Он привел в действие взрывное устройство в вагоне метро между станциями «Технологический институт – 1» и «Сенная площадь». Еще одна бомба была найдена и обезврежена на станции «Площадь Восстания».

Организатором теракта следствие в России назвало 26-летнего Аброра Азимова, также узбека из Кыргызстана, находящегося уже который день под арестом.

По информации следствия, именно Азимов готовил к теракту смертника Джалилова.