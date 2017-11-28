В Новой Зеландии увидели сходство между Иванкой и Гульнарой

Отношения Дональда Трампа с дочерью Иванкой напоминают попытки Ислама Каримова обелить имидж с помощь Гульнары, утверждает новозеландская газета NZ Herald.

Новозеландская газета NZ Herald 25 ноября опубликовала материал о семействе президента США: «Странные отношения между Дональдом и Иванкой Трамп».

Автор статьи Брайан Клаас считает, что отношения Трампа с дочерью напоминают другую известную пару: отец и дочь – Ислама и Гульнару Каримовых из Узбекистана.

По его мнению, Каримов пытался улучшить отношения с общественностью, с международным сообществом, чтобы избавиться от имиджа кровожадного диктатора.

«Гульнара Каримова должна была стать бархатной перчаткой режима. Она слыла своей среди американской культурной и экономической элиты. В Узбекистане она стремилась продвигать различные инициативы. А для посторонних она была сердцем, которого ее отец не имел», – пишет Клаас.

Называя Каримова «узбекским деспотом», автор утверждает, что покойный президент рассматривал Гульнару как политическое прикрытие на мировой арене, назначив сначала членом узбекской делегации в ООН в Нью-Йорке, а в январе 2010 года – послом Узбекистана в Испании.

При этом Клаас не делает секрета, что Гульнара умело использовала свое положение и собрала около 1 млрд долларов США взяток только с телекоммуникационных компаний.

Деспоты управляют своими странами, как семейным бизнесом, утверждает далее автор материала, и хоть Трампу далеко до мерзости Каримова, между Гульнарой Каримовой и Иванкой Трамп, любимой дочерью президента США, Клаас проводит яркие параллели.

Трамп также считает Иванку частью своего президентства. Она – «секретное оружие», которое будет развернуто, чтобы очаровать мировых лидеров и подчеркнуть гламур его администрации.

Как и Гульнара, Иванка – это образованная, космополитическая социальная бабочка, в прошлом модель – и владелец собственной ювелирной линии и бизнес-империи, нацеленной на женщин.

Иванка «отмывала имидж отца-женоненавистника и последствий предполагаемых сексуальных проступков своего отца.

Автор иронизирует, что летом на саммите G-20 в Гамбурге Трамп скопировал страницу из учебника Ислама Каримова. Он использовал Иванку как старшего дипломата и позволил ей занять место среди самых влиятельных лидеров в мире.

Трамп дал роль и мужу Иванки – Джареду Кушнеру, что доказывает: перед нами – классический случай непотизма. Зять президента официально стал одним из самых влиятельных людей на свете, который отвечает за мир на Ближнем Востоке и выступает ключевым звеном в отношениях с Китаем.

Опасность новозеландский обозреватель видит в том, что каждое серьезное решение президент Трамп принимает под влиянием своих родственников, не имеющих опыта работы в государственных структурах.

Проводя параллели между Гульнарой и Иванкой, Клаас показывает, как политическое влияние превращается в бизнес-дивиденды.

Старшая дочь президента США не берет взятки, но она дает ссылки на платье своего бренда в соцсетях, после того как оно засветилось на телешоу. А после встреч с лидером Китая Пекин разрешает Иванке торговать в Китае товарами ее брендов.

«Надежды Трампа на Иванку и Кушнера в Белом доме подталкивают его администрацию к султанству. В этих режимах важны не экспертиза, не официальная роль, а ваше отношение к президенту», – резюмирует автор статьи.

Гульнара – в заключении

Судьба Гульнары Каримовой вызывает много вопросов. В июле этого года Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что старшей дочери Каримова изменена мера пресечения: домашний арест заменен на содержание под стражей, ей предъявлены обвинения в масштабной коррупции и хищении двух миллиардов долларов США.

Под домашний арест Гульнара попала еще при жизни отца – в феврале 2014 года. При нем же, как сообщала Генпрокуратура РУз, ее арест был узаконен: в августе 2015 года суд Ташкентской области приговорил старшую дочь президента Каримова к пяти годам ограничения свободы.