Алматинцы жалуются на карты «Оңай» – перевозчики подсчитывают прибыль

У окошек ТОО «Транспортный холдинг города Алматы» толпятся люди: у всех проблемы с картой оплаты проезда «Оңай». Перевозчики же сообщают о рекордных доходах.

Холдинг занимается обслуживанием и контролем над работой автоматизированной системы учета и оплаты проезда в Алматы «Оңай».

В переводе с казахского языка «Оңай» означает «Легко», но, судя по количеству недовольных, карта свое название не оправдывает.

Люди жалуются на то, что с карточек «в никуда» списываются деньги, они ломаются, выпускаются с браком. Утеря льготной карты – тоже большая проблема: восстановление занимает несколько дней.

Наталья (фамилию женщина попросила не называть) – 2228-я в очереди. Она приехала утром, но уже конец рабочего дня.

Женщина сомневается, что успеет отдать заявление на выпуск льготной карты для своего ребенка-школьника. Скорее всего, ей придется отпрашиваться с работы и приезжать еще раз.

«Карточка моего ребенка бракованная – чип не поставили, контролеры говорят: меняйте», – рассказывает Наталья. Особенно ее возмущает то, что придется повторно заплатить за выпуск карты, которая оказалась негодной по вине производителя.

«Почему бы не выдавать льготные детские карты в школах?» – задается вопросом другая женщина. Фарида обедает, сидя на скамейке. Торопиться некуда: до нее в очереди свыше ста человек. Ее сын тоже потерял льготную карточку.

«Я – пенсионер, делаю льготную пенсионную карту, чтобы ездить по 40 тенге (общая стоимость проезда по карте – 80 тенге), – добавляет Мамыр. – Сейчас у меня нет карты «Оңай», и контролеры требуют оплачивать наличными по 150 тенге (45 центов). Для меня это очень много. Сегодня прождал два часа, очередь двигается медленно. Кучу бумаг надо собирать, дня три бегать. Для пенсионеров это издевательство. Не у всех здоровье позволяет стоять в очередях».

Битва против хаоса

И хотя недовольных – тысячи, отменять «Оңай» никто не будет по одной-единственной причине: система контролирует финансовые потоки перевозчиков.

Электронную оплату проезда в Алматы ввели два года назад, в октябре 2015-го.

Цивилизованный транспорт, отсутствие «кричащих» кондукторов, гонок лихих водителей и потоков «черного нала» – такую цель поставила администрация города. Но упорядочить систему, которая складывалась годами, оказалось непросто.

Пассажирам предлагалась возможность оплачивать проезд по карточке, его стоимость составляла 80 тенге (24 цента США) или столько же – наличными. Водители, конечно, предпочитали собирать деньги по старинке, с помощью контролеров.

Все прекратилось после введения в августе дифференцированного тарифа. Сейчас стоимость разового проезда по единой карте также составляет 80 тенге. У студентов, школьников и пенсионеров из Алматы есть именные карты с 50-процентной скидкой.

А при оплате проезда наличными увеличили цену до 150 тенге (45 центов).

Пассажиры массово перешли на «Оңай». Водители некоторых маршрутов, потеряв доступ к наличным деньгам, отказались выходить в рейсы, требуя поднять оклады. Проблему автопарки решили просто: недовольных уволили.

«Черный нал» автопарков

В Транспортном холдинге Алматы призывают горожан к терпению и лояльности.

Здесь обещают исправить недочеты электронной системы и объясняют: водители и кондукторы прикарманивали часть выручки.

Проконтролировать это было невозможно. Поэтому сделали всё, чтобы горожане платили через терминалы.

Суммы, которые уходили «мимо кассы», внушительны: выручка автопарков Алматы за 14 дней августа составила 524 487 940 тенге (1 млн 575 тысяч долларов!)

Это почти на 67% больше суммы, вырученной автопарками за последние две недели июля, – 314 249 570 тенге (943 тысячи долларов).

«Можно говорить о том, что введение дифференцированного тарифа повысило прозрачность финансовых оборотов в сфере пассажироперевозок в Алматы, что будет способствовать увеличению налоговых поступлений в бюджет города», – отметил Садир Хамраев, директор ТОО «Транспортный холдинг города Алматы».

За две недели со дня введения дифференцированного тарифа, согласно данным ТОО «Транспортный холдинг города Алматы», пассажиры свыше 7 млн раз оплатили проезд электронной картой.

Это в два раза превышает количество транзакций за предыдущие две недели (с 18 по 31 июля) – 3 466 599 транзакций.

Количество людей, купивших билеты за наличные, сократилось более чем в четыре раза – с двух миллионов человек до четырехсот тысяч.

Дифференцированный тариф свою задачу выполнил. С картой неудобно, но и платить наличными теперь совсем невыгодно.