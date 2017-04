Димаш проиграл конкурс, но завоевал Китай

22-летний певец из Казахстана Димаш Кудайбергенов занял второе место в китайском конкурсе I am a singer, уступив певице из Гонконга, но все же победил.

Финал песенного конкурса, организованного телеканалом Human в Китае, состоялся 15 апреля.

После оглашения результатов конкурса, что первое место досталось певице Sandy Lam из Гонконга, Димаш написал благодарственный пост в Instagram, который лайкнули более 134 тысяч человек. Всего за певцом следят почти 850 тысяч поклонников.

«Сердце бьётся искусством, моя цель – исполнять песни, делиться чувствами со всем миром, поклонникам рассказать, что на душе. Это только начало, мне ещё есть что сказать. Моё сердце с вами, спасибо за горячую поддержку», – написал Димаш.

Впрочем, поклонники певца все равно расстроились из-за второго места: разница в рейтинге между казахстанцем и участницей из Гонконга, ставшей в итоге победительницей конкурса, перед финалом составляла всего 0,15 балла.

В социальных сетях много версий, почему все же Димаш не стал первым. Кто винит неудачный выбор песен из репертуара Майкла Джексона (в финале Димаш исполнил четыре песни короля поп-музыки в одной композиции – Ред.).

Некоторые поклонники заметили, что, когда казахстанец брал высокие ноты, микрофоны приглушали. Большинство сходится во мнении, что Sandy Lam победила по совокупности заслуг и первое место 51-летней певицы имело политическое значение.

Сам певец признавался – для него стало неожиданностью, что на конкурсе пришлось соревноваться со знаменитыми и успешными исполнителями.

Впрочем, казахстанец взял у китайского шоу главное: популярность на миллиардном рынке, а также признание и опыт.

Так, только в апреле три песни Димаша ротировались в китайском рейтинге «Новые песни Азии» (Freshasia music). Причем одна из композиций – саундтрек к фильму Battle of Memories – Memories That Can’t Take Away.

О сенсационной популярности Димаша Кудайбергенова в Китае говорит и тот факт, что менее чем за неделю видеоролик о нем, снятый одной из его поклонниц в Китае методом песочной анимации, набрал свыше 5 млн просмотров.

Первое выступление – в Китае

Первое послеконкурсное выступление Кудайбергенова состоится уже сегодня, 17 апреля, в Пекине. В сборном концерте казахстанских исполнителей «Встреча на Светлом Шелковом пути» примут участие известная казахстанская оперная певица Майра Мухамедкызы и баритон Азат Малик.

На 27 июня запланирован сольник Димаша на стадионе «Астана Арена». Этот концерт приурочен к открытию Экспо-2017. Билеты еще не появились в продаже, но вряд ли на 30-тысячном стадионе окажутся свободные места.

Также вскоре будет объявлено о старте китайского турне певца.

Большие планы

Мама Димаша Светлана Айтбаева – певица Актюбинской филармонии – в интервью Ц-1 признавалась, что планы сына в первую очередь связаны с учебой – он студент третьего курса Казахского национального университета искусств в Астане.

По ее словам, молодым казахстанцем интересуются российские продюсеры и композиторы, также за успехами молодого исполнителя следит французская певица Лара Фабиан. Лара пригласила Димаша на встречу после завершения конкурса.

Также Кудайбергенов смог бы ярко представить Казахстан на «Евровидении», хотя пока Астана все еще ведет переговоры об участии в конкурсе с Европейским телерадиовещательным союзом.

Усиление команды

Известный казахстанский продюсер Алуа Конарова, на счету которой такие известные проекты, как «Ринго», «Рензо» и гёрлз-бэнд Ayumi 16 апреля написала пост в «Фейсбуке», где советует Димашу покорять мир с новой командой.

«То, что Димашу не дали бы первого места – понятно по умолчанию. Главное – он в любом случае победил. Теперь ему нужен грамотный менеджмент в покорении мира, но интертейнмент им должен заняться, конечно, мировой», – считает продюсер.

По ее мнению, Димаш должен покинуть Казахстан навсегда и развивать свой талант за рубежом.

Уроженец Актобе Димаш Кудайбергенов – обладатель Гран-при конкурса «Славянский базар-2015» в Витебске, лауреат Национальной премии «Народный любимец».

В марте этого года Кудайбергенов также победил в китайском «Грэмми» в номинации «Самый популярный исполнитель Азии» (Best Asia Popular Singer).

Димаш исполняет песни на казахском, французском, итальянском, английском, русском, украинском и китайском языках.