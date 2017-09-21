Казахстанские дети едят опасные молочные продукты

Казахстанцы съедают тысячи тонн вредной еды – заявила «Национальная Лига потребителей» на основании проведенного мониторинга качества продуктов.

Светлана Романовская, президент казахстанской «Национальной Лиги потребителей», накануне на пресс-конференции в Алматы рассказала об итогах мониторинга безопасности продуктов питания, продаваемых с прилавков магазинов и на рынках страны.

По ее словам, в 2016 году уполномоченным органом было отобрано и проведено исследование 40 796 проб продукции, из них не соответствовали требованиям технических регламентов 5872 пробы, или 14,4%.

Это тысячи тонн вредной еды, которую съели казахстанцы. В молочных продуктах были обнаружены опасные и вредные вещества и добавки. А молоко порой нельзя было так называть, так как заявленного продукта в пакете не было вовсе.

Будет хуже

При этом, по мнению Романовской, ситуация может еще более ухудшиться.

Фальсифицированные и опасные продукты захлестывают страну, а государство практически самоустранилось от контроля над их качеством и безопасностью.

Отдел по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете РК, который за этим следил, в 2017 году сократил число своих сотрудников в 100 (!) раз. Было около 6 тысяч работников, осталось 56.

Естественно, с таким ограниченным персоналом отследить качество товаров, поступающих на прилавки магазинов, невозможно.

Чиновники ссылаются на то, что в стране есть Закон о правах потребителя, поэтому защита этих прав теперь лежит на самих гражданах. Но казахстанцы в массе своей не готовы их защищать и не знают, как это делать.

И проблема не только с молоком, фальсифицируют всё – от бензина и бытовой химии до рыбы и консервов.

Романовская рассказала, как это бывает на примере замороженной рыбы: разморозив, покупатель обнаруживает, что рыбы в куске льда не 70, а всего 20 процентов, и она неважного качества.

Магазин обратно такую рыбу не принимает: она же разморожена, товарный вид потерян…

«Мы часто сталкиваемся с такими фактами, когда фальсификацию продукта и обман покупателя можно доказать только в суде», – говорит Романовская.

Государство потворствует

При этом, по ее мнению, государство само часто создает условия, позволяющие фальсификаторам товаров чувствовать себя вольготно.

Пример – с бензином в Алматы. Когда в прошлом году собрались проверить его качество, выяснилось, что в крупнейшем мегаполисе страны всего две лаборатории, которым государство разрешило проводить такие анализы.

Причем одна проверяет образцы бензина, а вторая выдает сертификаты. Через год они меняются функциями. Обе организации многие годы подряд выигрывают государственные тендеры на такую деятельность, и никто не может даже мечтать вклиниться в этот «тандем».

«Как же может организация, которая сама выдает сертификаты, потом вскрывать факты фальсификации бензина?» – задается вопросом президент «Национальной Лиги потребителей».

Контрафакт захлестнул и алкогольный рынок, считает Ляззат Набиева, президент Ассоциации добросовестных импортеров алкогольной продукции Республики Казахстан «АлкоИмпорт».

Ущерб, нанесенный и государству, и здоровью людей, очень велик.

Нанятые люди, рассказывает Набиева, собирают фирменные бутылки и потом в подпольных цехах их реставрируют, наклеивают фальшивые этикетки, заливают некачественный алкоголь и затем продают его в казахстанских магазинах и на рынках.

Служба безопасности «АлкоИмпорт» раз за разом выявляет таких производителей и обращается в правоохранительные органы, но последние не реагируют.

По подсчетам экспертов, государство только за счет контрафакта алкоголя теряет в год до 3 млрд тенге (8,8 млн долларов США) недополученной прибыли.