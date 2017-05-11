Казахстанцам предложат выбирать президента из чиновников

Среди грядущих изменений в конституционные законы Казахстана – новые требования к кандидату на пост президента: опыт работы на госслужбе не менее пяти лет.

Из доклада министра юстиции РК Марата Бекетаева 4 мая в Мажилисе (нижняя палата парламента), представленного депутатам, стало известно, что предлагается внести изменения в восемь конституционных законов РК.

Министр презентовал проект Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан».

Он отметил, что этот проект разработан по инициативе действующего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и «направлен на приведение отдельных конституционных законов в соответствие с поправками в Конституцию».

О предлагаемых поправках можно судить лишь со слов министра юстиции. Текст проекта для граждан недоступен, его нет ни на сайте президента, ни на сайте самого разработчика – Министерства юстиции РК.

Особое внимание привлекают поправки в конституционные законы РК «О республиканском референдуме» и «О выборах».

Перечень вопросов, которые не могут выноситься на референдум, обозначен размытой формулировкой «основополагающие принципы деятельности республики, заложенные первым президентом – Елбасы и его статуса».

И самое главное: вносятся дополнительные требования, предъявляемые к кандидату в президенты. А именно: наличие опыта работы на государственной службе или на выборных государственных должностях не менее пяти лет; подтверждение отсутствия заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей. Важно и то, что самовыдвиженцам путь в президенты может быть закрыт.

Наступление на избирательные права

Правозащитник Амангельды Шорманбаев, эксперт по избирательному праву, отмечает, что статья 3 Конституционного закона «О республиканском референдуме» и так перечисляет, какие вопросы не могут быть предметом всенародного голосования.

«Только «основополагающие принципы деятельности республики, заложенные первым президентом – Елбасы и его статуса», являются новыми поправками, — комментирует правозащитник. – В таком виде они будут нарушать п. 1 статьи 3 Конституции о том, что «единственным источником государственной власти является народ», а также приведут к дальнейшему ограничению права граждан на участие в ведении государственных дел».

Амангельды Шорманбаев также говорит, что введение дополнительных требований к кандидату в президенты ограничит и без того достаточно узкий круг людей, которые могут выдвигаться кандидатами в президенты.

«Данные ограничения не имеют никакого разумного обоснования и противоречат ряду статей Конституции, в особенности п. 1 ст. 39, где говорится о том, что права человека могут быть ограничены лишь в той мере, в какой это необходимо, в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения», – напомнил он.

Предлагаемые поправки эксперт считает очередным наступлением на избирательные права, каких в новейшей истории Казахстана было предостаточно.

Передача власти по сословному признаку

Казахстанский оппозиционер Владимир Козлов напомнил, что референдум – это высшая форма волеизъявления граждан страны, а единственным источником государственной власти Республики Казахстан является народ.

«Выше народа Казахстана в стране никого нет, и все, что в стране происходит, должно происходить с ведома высшей власти страны, то есть народа и в его интересах. Ограничивать список «предметов референдума» – означает покушаться на высший закон Республики Казахстан, на Конституцию. К сожалению, практика законотворчества в нашей стране такова, что удивляться очередному безнаказанному покушению на конституционные устои уже не приходится. Но зафиксировать этот очередной факт необходимо», – считает политик.

В этом же ряду, по мнению Владимира Козлова, стоит и намерение законодателей изменить Конституционный закон «О выборах», ограничив новой редакцией конституционное право граждан быть избранными в президенты страны.

«Избирать президента только из госслужащих – это нонсенс, очевидный для любого здравомыслящего человека. Если, конечно, кто-то уже не определил, что госслужащий – это сословие, и речь не идет о передаче власти по сословному признаку», – заключил Владимир Козлов.

Устраняем «не тех» кандидатов?

Политолог Данил Бектурганов поправки в Конституционный закон «О выборах» считает очень серьезными.

«С одной стороны, странно выглядят потуги уберечь пост президента от избрания на него «не тех» кандидатов, ведь президент же вроде поделился «ключевыми полномочиями» с правительством и парламентом. Или не такие уж они и ключевые, эти полномочия?» – задается вопросом политолог.

Данил Бектурганов подчеркивает, что в Казахстане и так реализация пассивного избирательного права жестко ограничена, а теперь ее хотят ограничить еще больше.

По оценке политолога, неправильно и предложение об отмене самовыдвижения для кандидатов в президенты. Почему люди должны выбирать из тех, кого предложили политические партии? Как это может повысить доверие к выборам, если у людей нет особого доверия к политическим партиям?

Требование по отсутствию заболеваний, которые могут препятствовать исполнению обязанностей президента, по мнению Данилы Бектурганова, и вовсе выглядит одновременно и смешно, и грустно. По его словам, медицинскую тайну никто не отменял, следовательно, процедура медицинского освидетельствования окажется недоступной для наблюдателей.

«Это значит, что для кандидатов появляется еще один непрозрачный фильтр, в добавление к уже имеющимся процедурам сдачи экзаменов по казахскому языку и налоговой декларации. С другой стороны, с замиранием сердца жду публикации списка болезней, препятствующих исполнению обязанностей, надеюсь узнать много нового», – говорит политолог.

Для справки

В соответствии с действующими требованиями, предусмотренными Конституцией РК, президентом может быть избран гражданин республики по рождению, не моложе сорока лет, свободно владеющий казахским языком, знание которого он должен подтвердить на экзамене; проживающий в Казахстане последние пятнадцать лет и имеющий высшее образование.

Имеется оговорка: «Конституционным законом могут устанавливаться дополнительные требования к кандидатам в президенты республики».

Дальнейшее рассмотрение проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан» продолжится в рамках рабочей группы, которую возглавляет председатель Комитета Мажилиса РК по законодательству и судебно-правовой реформе Нурлан Абдиров.