Казахстанцы всё чаще отказываются от вакцинации из-за религиозности

В казахстанском Атырау растет количество отказов от вакцинации детей по религиозным соображениям. Медики тревожатся: повышается риск вспышки вирусных инфекций.

Руководитель департамента по защите прав потребителей Атырауской области Умирзак Зинуллин в интервью агентству КазТАГ говорит, что только в прошлом году 408 семей отказались от прививок своих детей по религиозным мотивам. Годом ранее таких семей было 398.

По его словам, департаментом совместно с другими уполномоченными органами ведется разъяснительная работа с родителями, но не всегда успешно.

«Вы понимаете, какой это резервуар – большое количество отказников. Если туда попадет человек с вирусом, можно получить вспышку заболеваний. Вспомним ситуацию со вспышкой кори несколько лет назад в Казахстане», – говорит Зинуллин.

По данным департамента по защите прав потребителей, за последние шесть-семь лет по области отказались от вакцинаций около пяти тысяч семей.

Но Атырауская область не единственная, где жители отказываются от вакцинации. Всего в 2016 году в Казахстане было зарегистрировано восемь тысяч отказов от прививок. И это растущая тенденция, в 2015 году «отказников» было почти на две тысячи меньше.

Онлайн-пропаганда и религия

Врачи объясняют это также и тем, что благодаря Интернету и развитию других СМИ население подвергается массированному информационному давлению. В большинстве своем это ложные данные и передергивание фактов.

После подобных телепередач и информационных вбросов в соцсетях казахстанцы начинают считать, что опасные инфекции, которые унесли миллионы жизней в прошлом веке, – пройденный этап.

«Это очередной и опасный миф, – заявляет главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения Казахстана Гульнара Ташенова. – Они потому и называются вакциноуправляемыми инфекциями, так как от них не существует лекарств и лечения. Особенно они страшны для детей раннего возраста – до года, до пяти лет».

Ташенова считает, что налицо слабая информационная работа врачей среди родителей в участковых поликлиниках и по месту жительства.

Нужны педиатры

На участках принимают детей врачи общей практики, но им не хватает знаний в области педиатрии, пропедевтики детских болезней, иммунизации, они зачастую не умеют быть убедительными для родителей детей. А часто просто не хватает времени вести разъяснительную работу среди пациентов.

«Педиатров сегодня переобучают во врачей общей практики и убирают с участковой службы. Правда, недавно мы узнали радостную новость о том, что правительство поручило нашему ведомству вернуть педиатрические факультеты в вузы, а специалистов – на педиатрические участки, которые закрывались, – сказала Гульнара Ташенова. – Но теперь нужно еще время, чтобы педиатры вернулись в поликлиники. И они должны активно убеждать людей в пользе вакцин».

И от вакцинации против туберкулеза

Другие тревожные данные приводит в своем анализе ситуации врач-эпидемиолог департамента мониторинга за ООИ и карантинными инфекциями Иосиф Куклиновский.

По его данным, только за 2016 год по религиозным и личным причинам родители отказались вакцинировать против туберкулеза 4290 детей, причем большинство отказов происходит прямо в родильных домах.

Это только 1,1 процента всех новорожденных в прошлом году, но тенденция очень опасная.

По его мнению, необходимо скоординировать работу служб медицинской информации, НПО и религиозных авторитетов для разъяснения родителям того огромного вреда, который они могут нанести своим детям.

Наличие устойчивой прослойки невакцинированных детей может нести угрозу безопасности для всего общества.