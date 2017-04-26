Мухтар Аблязов отвергает обвинения алматинского суда

Беглый казахстанский банкир Мухтар Аблязов прервал молчание и опубликовал в Интернете видеоролик, в котором выразил свое отношение к заочному процессу над ним в Алматы.

Как и следовало ожидать, бывший министр энергетики, индустрии и торговли Казахстана, а также владелец «БТА Банка» Мухтар Аблязов, ныне проживающий в Европе, назвал продолжающийся с 17 марта процесс в Алматы «фарсом», а все обвинения в его адрес – «полностью сфальсифицированными».

В видеозаписи, опубликованной в Youtube 22 апреля, Аблязов заявил, что казахстанская власть преследует его по политическим мотивам, а себя назвал – политическим оппонентом, внушающим страх президенту страны Нурсултану Назарбаеву.

Правда, во всем этом полуторачасовом видеовыступлении опального олигарха не нашлось времени ответить на конкретные уголовные обвинения, которые сейчас звучат в алматинском суде, и на многочисленные свидетельские показания, документы, акты экспертиз.

Согласно обвинению суда, Аблязов нанес ущерб стране в размере 7,5 млрд долларов. Эти деньги с помощью различных схем и афер, как рассказывают на суде подсудимые и свидетели, выводились за рубеж по приказу главы «БТА Банка» Аблязова.

Аблязов только как-то смутно пообещал, что он в будущем ответит на все эти обвинения и приведет неопровержимые факты своей невиновности.

Реакция из Алматы

Находящимся на скамье подсудимых бывшим сотрудникам Аблязова по «БТА Банку» его заявление пришлось явно не по душе.

Один из них, экс-председатель кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов, опубликовал открытое письмо в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), где заявил, что Аблязов провоцирует европейских журналистов и общественные организации на информационные кампании, которые только мешают суду и подрывают его, Жаримбетова, репутацию.

Заявление Аблязова о похищении Жаримбетова казахстанскими властями сам Жаримбетов опровергает с особой настойчивостью.

«Я открыто заявлял и заявляю вновь, что меня никто не похищал. Я прибыл в Казахстан по собственному решению, принятому без какого-либо давления на меня. Я мог воспользоваться статусом политического беженца, предоставленным мне Великобританией, но специально не сделал этого», – пишет Жаримбетов.

В суде интересы Жаримбетова представляет адвокат Нурлан Устимиров, который 24 апреля пришел в центр ОБСЕ в Алматы, чтобы передать письмо представителю организации.

Суд продолжает работу

Алматинский межрайонный суд тем временем продолжает слушать дело Аблязова и других обвиняемых.

Вот что стало еще известно о методах и схемах отъема средств в «БТА Банке» из последнего судебного заседания.

В декабре 2006 года методом опросного листа региональным кредитным комитетом банка при отсутствии соответствующих экспертиз был одобрен заем для компании Rimos Limited. Она получила кредит в размере 136 млн 36 тысяч долларов США.

Как отметил представитель «БТА Банка» в суде, копия опросного листа была подписана Аблязовым, Жаримбетовым и другими.

Целевым назначением займа значился выкуп земель в Московской области в Домодедовском и Подольском районах. Эти же земли впоследствии выступили залоговым обеспечением по кредиту. При этом в суде было озвучено, что Rimos Limited взяла заем для финансирования фирмы ЗАО «Бизнес элит», которая, как оказалось впоследствии, была «однодневкой» и управлялась подконтрольными Аблязову людьми.

По аналогичной схеме банком была кредитована компания Winterra Holding на сумму 127 млн 986 тысяч долларов США, которая финансировала подставную фирму «Строй элит».

Между тем ранее в СМИ сообщалось о том, что таким образом банк выдал займы шести оффшорным фирмам, зарегистрированным на Сейшельских островах: Starwood Contract Limited, Winterra Holding, Netgold Servises Ltd, Rimos Limited, Toros Limited, Highbond Associates Limited – под залог покупаемых в Подмосковье участков.

А в 2009 году эти компании заявили о несостоятельности и передали кредиты в компании, зарегистрированные в Люксембурге. Те, в свою очередь, не выполнили принятые на себя обязательства.

Такую процедуру, например, осуществили и компании Rimos Limited и Winterra Holding.

В 2010 году приказом Высокого суда Англии эти компании и компании, которым они передали долг по кредитам, признаны активами Аблязова. В 2015 году Специализированный межрайонный экономический суд Алматы признал договоры о переводе долга по кредиту люксембургским компаниям недействительным.

Согласно официальной версии, указанные оффшорные компании брали кредиты на покупку участков в Подмосковье. Земли должны были быть облагорожены проведением всех коммуникаций, далее либо размежеваться для продажи, либо для строительства коттеджного городка.

Некоторые СМИ писали о том, что займы брались для строительства города-спутника. Но целью же всех этих манипуляций по версии следствия был вывод денег из банка за границу.

Выступления номинальных директоров

Тимур Сурапбергенов с 2007-го по 2009 год был членом правления «БТА Секьюритиз». В ходе судебного заседания гособвинение допросило данного свидетеля по компании ТОО «НСК Капитал».

Фактической деятельностью этого ТОО, по словам Сурапбергенова, руководил Жаримбетов и приближенные к нему лица. Учредителем ТОО «НСК Капитал» являлась оффшорная компания, подконтрольная Аблязову.

«Я осуществлял операционное управление ТОО «НСК Капитал», примерно один раз в неделю по деятельности ТОО я отчитывался перед Жаримбетовым, он лично курировал деятельность компании», – говорится в показаниях Сурапбергенова.

В 2008 году по указанию Аблязова и Жаримбетова «БТА Банком» был выдан кредит ТОО «НСК Капитал» на сумму 9 млрд 500 млн тенге для приобретения акций «БТА Банка» и «Темирбанка», под залог собственных акций ТОО и акций третьих лиц на сумму 1 млрд 500 млн тенге. По словам Сурапбергенова, полученный кредит был использован по целевому назначению.

И подобных компаний – «однодневок» – было много, свидетели называли компании «МактаАрал», «МактаАрал 2», ТОО «Август +», ТОО «НСК Капитал».

Разбирался в суде эпизод и с оффшорными компаниями Grove Services, Inc и Daniels Tradekorp Inc, с которыми был заключен контракт на поставку 50 тысяч тонн замороженных куриных окорочков.

При этом «БТА Банк» запустил кредитную линию для совершения этой сделки на 40 млн долларов США. Окорочка так никогда и не были поставлены в страну, денежные средства так и не были возвращены.

Суд в Алматы продолжается.