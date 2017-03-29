На волне критики Минюст Казахстана убрал расстрельную статью

Похоже, что до кое-кого в Акорде дошло, что с 184-1 статьей УК РК они дали лишку. Сажать на 20 лет, расстреливать и лишать гражданства – это уж слишком по-диктаторски.

Сергей Дуванов

Министерство юстиции Казахстана отыграло назад попытку введения в Уголовный кодекс страны статьи 184-1: «Причинение тяжкого вреда жизненно важным интересам Республики Казахстан, а равно создание угрозы существования и стабильному состоянию государства и общества».

А сам министр юстиции Марат Бекетаев принялся объяснять журналистам, что не стоит всерьез воспринимать указанную статью, так как это всего лишь одна из версий, предложенных для обсуждения широкой общественности.

При этом он заверил, что никакой смертной казни там вообще не предусмотрено. Из серии не верь глазам своим!

Очень бледно выглядел Бекетаев, отказавшись объяснить, что означает формулировка «причинение тяжкого вреда интересам государства». Видимо, в министерстве так спешили выдать статью на-гора, что не успели решить, что туда включать.

Чуть позже, 28 марта, на пресс-конференции в Астане вице-министр юстиции РК Зауреш Баймолдина исправила оплошность своего шефа и сообщила, что под «жизненно важными интересами государства» они понимают его территориальную целостность, незыблемость конституционного строя, социальную, политическую стабильность, обороноспособность и национальную безопасность.

Тем самым было подтверждено, что статья 184-1 в новой редакции предполагала лишение гражданства, тюремные сроки до 20 лет и смертную казнь за нарушение социальной и политической стабильности.

Учитывая специфичную логику прокуратуры и суда Казахстана, способных поддержку забастовщиков и организацию митинга протеста представить в качестве разжигания социальной розни, то было понятно, что в случае принятия этой статьи с любой критикой власти, а тем более с оппонированием ей – в стране было бы покончено.

Скажем, как можно призывать не голосовать за президента Нурсултана Назарбаева, являющегося гарантом политической и социальной стабильности Казахстана, не рискуя подпасть под эту статью?

Видимо, забыв, что текст расстрельной статьи 184-1 совсем недавно красовался на сайте министерства, вице-министр, что называется, на голубом глазу открестилась от этого «шедевра» Минюста и заявила:

«Мы ни один новый состав, новую статью в УК РК не предлагаем. Это все действующие составы, и в эти действующие составы мы просто вносим дополнение».

Очень хорошенькое «дополнение» в виде расстрельной статьи….

Однако по факту статья 184-1 в той редакции, в которой ее ранее хотели ввести в Уголовный кодекс, была убрана. Ее обсуждение закончилось, едва начавшись. Минюст отыграл назад.

Но попытка была!

Теперь будут говорить, что все это несерьезно, что не стоит заморачиваться на одной из рабочих версий. Но мы-то знаем, что ЭТО БЫЛО всерьез.

Это не техническая ошибка и не шутка. В лучшем случае это был общественный зонд. В худшем – неумная попытка протащить статью в закон надурняка.

Если это так, то спасибо алматинскому юристу Джохару Утебекову, благодаря бдительности которого общество вовремя отреагировало на эту провокацию Минюста.

Все произошло слишком быстро. Большинство правозащитников даже не успели отреагировать. Они в последнее время слишком долго раскачиваются, а потому традиционно плетутся в хвосте событий.

И еще это хороший урок для тех, кто ратует за сотрудничество с властями. Очень наглядный пример того, что люди во власти работают не на демократию, не на права человека, а на укрепление авторитаризма.

Вся их демократическая риторика – не более чем лапша на уши тем, кто рад обманываться. Для людей во власти нет иной цели, кроме как законсервировать эту политическую систему, обезопасить ее от любых угроз.

Ради этого они готовы пойти на все: на ущемление прав и свобод, на лишение гражданства, на запредельные сроки заключения, на применение смертной казни для всех, кто им противостоит, кто с ними не согласен.

В этой ситуации сотрудничество с такой властью – это откровенное пособничество ей во всех ее неблаговидных действиях.

Сергей Дуванов – журналист, публицист и колумнист Ц-1 в Алматы