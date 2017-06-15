Омбудсмен Казахстана призывает вернуть больных детей в общество

Изоляция и сегрегация детей с нарушениями ментального здоровья в Казахстане – обычное явление, говорится в обращении уполномоченного по правам человека в РК Аскара Шакирова.

Омбудсмен Казахстана Аскар Шакиров на днях направил в правительство страны обращение по итогам посещения детских специализированных медицинских учреждений в Астане и Алматы, а также в Костанайской, Кызылординской и Атырауской областях.

Бросают и не привлекают

В итоге сделан вывод, что в стране отмечена тенденция неуклонного роста числа брошенных детей, имеющих физические и умственные отклонения, обреченных оставаться в этих учреждениях в течение всей своей жизни.

К сожалению, среди граждан Казахстана не практикуются усыновление и альтернативные формы устройства таких детей в семьи (патронат, опека и попечительство).

Анна Кудиярова, директор Института психоанализа Центральной Азии, говорит, что в Казахстане у таких людей есть единственная альтернатива: или пребывать в каком-то психиатрическом учреждении, или находиться дома, под присмотром родных, если они есть.

Оставаясь же всю жизнь в стенах психиатрических учреждений, эти дети становятся взрослыми, но они исключены из жизни, общество их отвергает. У них, как правило, нет своего жилья и работы, круг их общения чрезвычайно ограничен. Окружающие относятся к ним с опасением.

Социализация возможна

Значительная часть детей, содержащихся в этих учреждениях, в целом могут быть вовлечены в процесс социализации.

Опыт других стран говорит, что таких людей можно и нужно возвращать в общество.

Процесс этот на Западе начался еще в 50-е годы прошлого века и дал очень хорошие результаты. Там сокращаются места в психиатрических учреждениях, одновременно создаются альтернативные службы адаптации и реабилитации таких людей.

В Казахстане же таких служб, центров и организаций чрезвычайно мало.

В своем обращении в правительство Шакиров привел в пример опыт работы посещенного им детского психоневрологического медико-социального учреждения «Нұрлы жүрек» в Астане.

В этом учреждении с детьми активно работают психологи, волонтеры, студенты и представители НПО.

Для них действуют разнообразные образовательные и досуговые мероприятия, например, летние лагеря совместно со здоровыми детьми, а также прогулочно-экскурсионные выезды за пределы учреждения (бассейн, контактный зоопарк, просмотр спортивных мероприятий, прогулка на теплоходе и многое другое).

Но это в столице, да и там такой центр реабилитации охватывает далеко не всех детей. В регионах и малых городах, а особенно на селе нет никаких условий для социализации и реабилитации, и такие дети просто брошены…

Но госпрограммы по-прежнему нет

По мнению омбудсмена, решение рассматриваемых им проблем требует вовлечения в этот процесс максимально широкого круга участников.

Нужен анализ сложившейся ситуации и скорейшая выработка мер с участием уполномоченных центральных и местных органов государственной власти, заинтересованных неправительственных организаций и бизнес-структур с целью установления над детьми с ограниченными возможностями здоровья особого контроля и обеспечения им достойной жизни.

По мнению Шакирова, Министерство здравоохранения могло бы стать лидером и инициатором разработки соответствующей государственной программы поддержки этой наиболее уязвимой группы нашего общества.

Такие призывы в Казахстане звучат давно, об этом уже годами говорят врачи, психологи, правозащитники и представители НПО.

Но власть пока глуха ко всем подобным призывам – государственной программы реабилитации несчастных детей до сих пор нет.