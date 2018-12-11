Партия «Бирдамлик» просит объяснений от президента Казахстана

Баходыр Хан Туркестон, лидер новой узбекистанской партии «Бирдамлик», попросил президента Нурсултана Назарбаева объяснить причину срыва съезда его организации в РК и депортации соратников.

Народно-демократическая партия Узбекистана «Бирдамлик», преобразованная из одноименного движения в ноябре 2018 года, намерена добиться объяснений хоть от одной страны, участвовавшей в срыве собрания бирдамликовцев в Шымкенте, – Казахстана.

Накануне лидер партии Баходыр Хан Туркестон (в прошлом – Баходыр Чориев) направил письмо президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, в котором поведал, как силовые органы его страны не допустили проведение курултая «Бирдамлика» в Шымкенте 15 ноября.

Казахстанская погранслужба, миграционная полиция и Комитет национальной безопасности (КНБ) РК совместными усилиями блокировали приезд членов «Бирдамлика» в Шымкент, а тех, кто добрался до гостиницы «Достык», забронированной для проведения курултая, задержали и депортировали в Узбекистан.

Казахстан не пустил в страну и Баходыр Хана Туркестона, который является гражданином США и мог въехать на территорию этой страны без визы сроком на 30 дней. Но Туркестон был депортирован, пограничники РК сделали соответствующую отметку в его паспорте.

Узбекистан, в свою очередь, предпринял все возможное, чтобы никто из 60 заявленных участников съезда не смог покинуть страну. Многим были предъявлены нелепые обвинения.

К примеру, известная правозащитница из Ташкента Елена Урлаева получила повестку из Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре РУз, что она задолжала 2000 долларов Нацбанку страны, на этом основании ей было запрещено покидать Узбекистан.

Сразу после курултая требование к Урлаевой о погашении «мифического долга» перед банком было забыто – и правозащитница полетела в Швецию.

Проведение курултая в Шымкенте, расположенном в 120 километрах от Ташкента, было вынужденной мерой для «Бирдамлика». Лидер теперь уже партии не смог получить визу для въезда в Узбекистан, поэтому решил провести съезд в соседней стране, ближайшей к Узбекистану.

Туркестон говорит, что не мог предположить, что Казахстану будет дело до их собрания, но, очевидно, о содействии Астану попросили из Ташкента. Казахстан также «проявил усердие»: местное телевидение в Шымкенте 14 ноября немедленно сообщило о депортации «организованной преступной группы из Узбекистана», на самом деле это были трое членов «Бирдамлика» и один гость курултая.

Туркестон напомнил президенту РК Нурсултану Назарбаеву, что он является гарантом законности и соблюдений прав человека в его стране, и попросил разобраться в случившемся и дать соответствующие объяснения.