Нурсултан Назарбаев обрисовал облик казахстанца

Каким же должен быть казахстанец? Нет, о внешности речь не шла, президент страны описал его внутренний облик: созидательная личность, прагматик и реалист, полиязычный интеллектуал. И это не все!

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, развернувший экономическую модернизацию страны, а затем начавший политическую модернизацию, по его убеждению, теперь подвел народ к важнейшему третьему этапу – «модернизации сознания».

Выступая накануне в Астане на XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана, Назарбаев напомнил присутствовавшим о написанной им ранее статье: «Взгляд в будущее: направления модернизации общественного сознания», а затем продолжил развивать ее идеи.

Президент РК рассказал, каким он хочет видеть казахстанца.

«Во-первых, это созидательная личность, конкурентоспособная в глобальном мире.

Во-вторых, это прагматик и реалист, ориентированный на достижение конкретных целей.

В-третьих, это человек, укрепивший национальную идентичность и отказавшийся от всего, что сдерживает развитие нации.

В-четвертых, это человек на пике глобальных знаний, для которого культ образования имеет первостепенное значение.

В-пятых, это сознательный гражданин, который четко понимает: только эволюционное развитие дает народу шанс на процветание.

В-шестых, это человек, обладающий открытым сознанием, полиязычный интеллектуал, готовый к переменам и восприятию лучшего мирового опыта», – рассказал глава казахстанского государства.

Для гарантированной реализации третьего этапа развития Казахстана президент Назарбаев отметил роль созданной специально для этого Национальной комиссии по модернизации общественного сознания.

Комиссия, вероятно, проследит, находятся ли казахстанцы на пике глобальных знаний и придерживаются ли одного-единственного культа – культа знаний… И далее – по списку.