Сергей Дуванов / Акимату требуется помощь – не верить

Акимат Астаны создает очередную рабочую группу из числа гражданских активистов для улучшения работы общественного транспорта в столице. Мол, давайте все миром обсудим, как нам быть…

Первое, что приходит на ум, – это то, что акимат выдохся и не знает, что ему делать. Мол, мы сделали все, что могли: и зарубежных спецов приглашали, и сами думать пробовали, и автобусы новые купили, и «ОНАЙ» (пластиковая карта для оплаты проезда) внедрили, а толку все нету.

Вот от безнадеги и решили к простым горожанам обратиться: может получиться решить проблему методом асара (субботника).

Ну как же – мы же тут все классные специалисты в области общественного транспорта. Помните, как у Высоцкого:

Товарищи ученые, не сумлевайтесь, милые:

Коль, что у вас не ладится, – ну, там, не тот аффект, –

Мы мигом к вам заявимся с лопатами и с вилами,

Денечек покумекаем – и выправим дефект!

Если это так, то это означает, что власти расписались в своей полной профессиональной несостоятельности. Из чего нужно срочно делать выводы. Оргвыводы.

Есть и другое мнение. Что попытка создания рабочей группу из представителей общественности – не более чем хитрый прием вывести акимат из-под огня критики.

Старый испытанный прием бюрократии – собрать всех недовольных, устроить обсуждение, а потом все равно сделать по-своему. Затем, чтобы в случае неудачи прикрыться коллективной ответственностью. Мол, ну, мы же коллективно принимали решение!

Откровенно дешевый трюк.

Самое печальное, что активисты-добровольцы на это ведутся и подыгрывают акимату в хитрых манипуляциях с общественным сознанием. Но это именно манипуляции, и умным взрослым людям это пора понимать.

Неужели мало печальных уроков таких инициатив сверху? Чего стоит попытка «общественного контроля» над работой ЕНПФ (Единый накопительный пенсионный фонд) с участием уважаемого аналитика и эксперта Досыма Сатпаева.

Очень показательный пример, доказывающий, что там, где дело касается денежных средств, наши власти НИКОГДА не позволят гражданскому обществу контролировать их или указывать, что им делать. А работа общественного транспорта – это очень большие деньги.

Хватит вестись на эту лабуду.

Все, что предлагается самими властями в части контроля и участия в управлении, – полная химера. Все, что им нужно от гражданских активистов, – это создание иллюзии их участия в принятии решений, с тем чтобы создать положительное общественное мнение о себе. Не более!

Безусловно, контролировать власти нужно, но это возможно только там, где они зависят от мнений людей, способных влиять на их нахождение «у руля». В том числе через выборы, критику в СМИ, угрозу отзыва. В нашем случае таких инструментов влияния у граждан нет.

Аким не зависит от горожан, он – креатура президента и будет делать только то, что ему скажет его хозяин.

А хозяин далеко, и он также далек и от городских проблем. Наглядным примером тому может служить многолетняя история травления алматинцев отходами от сжигания экибастузского угля, на котором работали ТЭЦ города.

Акиму эта проблема была не под силу, и поэтому людей убеждали, что ничего опасного в этом нет. Ровно до тех пор, пока не поступило указание сверху. Но для этого нужны были десятилетия, пока проблемой ни проникся сам хозяин.

Поэтому без смены политического режима, исключающего возможность горожанам менять своих мэров, любые общественные советы при акиматах – это откровенная профанация.

Пора уже взрослеть и критически оценивать социально-политические реалии нашей жизни. Хватит играть в игры, в которые нельзя выиграть.

Сергей Дуванов – публицист и колумнист Ц-1 в Алматы