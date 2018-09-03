Сергей Дуванов / Что нужно, чтобы полиция Казахстана стала другой?

В очередной раз побывав в Грузии, понял, насколько несерьезны и даже смешны все попытки реформировать полицию в Казахстане. И со стороны власти, и со стороны общества.

Не буду рассказывать о работе грузинской полиции – об этом уже много сказано. Скажу только, что для постсоветского пространства это действительно феномен.

Это прорыв в реальность, которая нам казалась абсолютно недостижимой. И данная реальность заткнула рот тем, кто впаривал нам главный тезис «совка», что коррупция у нас неискоренима. Оказалось – враки.

Реформа полиции в Грузии удалась прежде всего, потому что там этого захотела сама власть. Точнее, это удалось благодаря политической воле одного человека – бывшего президента Михаила Саакашвили, сформировавшего целевые установки для этой власти.

Точно так же, как это произошло в Сингапуре, где политическая воля другого правителя позволила победить тотальную коррупцию и преступность, несмотря на то что элита страны к этому была адаптирована и не была мотивирована на иное.

Строго говоря, беспомощность правоохранительных органов в борьбе с преступностью и коррупцией – закономерный результат наплевательского отношения людей во власти к закону и праву.

Чем меньше уважения людей во власти к закону, тем сильнее избирательность правоприменительной практики.

Господствует практика двойных стандартов, когда кому-то можно, а остальным нельзя.

Выстраивается пирамида социальной несправедливости, в которой возможность обойти закон определяется статусом человека в социальной иерархии. Чем выше социальный статус человека, тем больше шансов «развести», откупиться, получить более мягкое наказание. И это становится обычной практикой – нормой.

В атмосфере двойных стандартов ни о какой серьезной борьбе с преступностью и в первую очередь с коррупцией не может быть и речи.

Соответственно, в этой ситуации проблема не решается посредством реформы отдельно взятой полиции.

Полиция – всего лишь один из фрагментов общей системы, построенной на правовом неравенстве граждан и торжестве социальной несправедливости.

Помимо полиции есть масса других институтов: прокуратура, суды, парламент, правительство, спецслужбы, президент, Конституционный совет, которые работают в аналогичном ключе. Короче, это система, функционирующая по неформальным правилам и установкам.

Поэтому, даже если в Акорде пойдут на принцип и сильно постараются в части реформы МВД, у них все равно ничего не получится.

Даже если они отправят всех офицеров полиции на обучение в США, а рядовым станут платить по 1000 баксов в месяц, закупят самую современную технику и снаряжение, а также оденут их в форму от ведущих западных кутюрье – толку все равно не будет.

В наших условиях это бесполезно. Люди останутся те же, и работать они будут так, чтобы не выходить за рамки установленных правил игры. Начинать нужно именно со смены правил игры.

И этого не понимают наши общественные активисты, искренне пытающиеся уговорить (они не требуют, а просят) власти провести реформу МВД.

Это примерно то же самое, что пытаться в концлагере уговорить администрацию обеспечить еженедельную смену постельного и нательного белья.

Лучшее, что может произойти в данной ситуации, – это то, что первый барак будет меняться со вторым, третий – с четвертым и т. д. Заметьте, формально в данной ситуации налицо изменения. Но, по сути, результат нулевой.

Точно так же происходит со всеми реорганизациями полиции, которые периодически проводят власти: налицо какие-то изменения по форме их работы, но в части снижения преступности и коррупции ничего не меняется.

Если реформировать, то только всю систему в целом. Нужно понимать, что чисто административными мерами это не решается.

Изменение работы полиции – вопрос сугубо политический. Начинать нужно со смены политической парадигмы страны.

Да, иногда наведение порядка получается у отдельных диктаторов. Но, во-первых, это редчайшие случаи, а во-вторых, как только данные политические самородки уходят, коррупция и преступность быстро возвращается. Потому что все держится на одном человеке, а нужна система, саморегулирующаяся и работающая независимо от того, кто находится во власти.

И, в-третьих, применительно к нам: уже понятно, что из нашего лидера не получился Ли Куан Ю (глава, вырвавший Сингапур из третьего мира в первый). А поэтому нам остается рассматривать только грузинский вариант как оптимальный и вполне доступный.

Других вариантов просто нет. Пора понять, что полиция, способная поддерживать порядок, ловить преступников и которую бы не боялись граждане, у нас возможна только в результате смены нынешней политической системы.

Примером тому служит Грузия, на опыт которой ссылается наш президент. Нынешняя грузинская полиция – это продукт прежде всего «бархатной революции», изменившей политический вектор Грузии. Без этого ничего бы не было. Не будет и у нас.

Другой вопрос: согласны ли на это наши власти? Увы! Да, они не против иметь полицию по грузинскому образцу, но при этом хотят оставить неизменной существующую политическую систему.

Это примерно то же самое, что желать иметь много молока, но категорически отказываться разводить коров. Но так не бывает: молоко дают коровы.

А достойная, заслуживающая уважения граждан полиция в наших условиях – это производное политических реформ.

Те, кто этого не понимает, либо целенаправленно «гонят пургу», либо демонстрируют политическую незрелость.

Сергей Дуванов – публицист и колумнист Ц-1 в Алматы