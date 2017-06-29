Сергей Дуванов / Евразийский медиафорум журналисту не подмога

«Нерелевантно и неуместно» – так отреагировал Евразийский медиафорум на обращение с просьбой помочь арестованному в Алматы главреду «Трибуны» Жанболату Мамаю.

Комитет по защите журналиста и главного редактора издания «Саяси калам. Трибуна» Жанболата Мамая, находящегося с февраля под арестом по обвинению в отмывании денег, обратился в адрес 14-го Евразийского медиафорума: мол, отреагируйте на то, что ваш коллега-журналист сидит в неволе.

Однако руководство медиафорума даже не стало знакомить участников с этим обращением, ограничившись ответом, который вы можете прочитать здесь.

Мол, ваше обращение неуместно и неадекватно, так как Евразийский медиафорум занимается глобальными вопросами планетарного масштаба.

Судьба какого-то отдельного журналиста в Казахстане – это слишком мелко для нас. Это не к нам. Обратитесь-ка вы лучше в ведомства, полномочные решать такие вопросы.

Медийное событие состоялось в Астане с 22 по 24 июня июня под началом своего основателя – старшей дочери президента и депутата парламента Дариги Назарбаевой.

В этом году форум проходил с повесткой «Сценарий поиска компромиссов».

Однако в части помощи или, по крайней мере, поддержки журналиста, над которым готовится расправа за нелояльность к власти, функционеры от «глобальной журналистики» компромиссы искать отказались.

Строго говоря, они не покривили душой, написав про неуместность данного обращения к медиафоруму.

Евразийский медиафорум – это детище Дариги Назарбаевой, она там правит бал.

Нужно быть очень наивным человеком, чтобы предполагать, что дочь президента страны, где преследуют независимую прессу, станет помогать журналисту, критиковавшему режим ее отца.

Так что такой ответ вполне логичен и оправдан с точки зрения провластного характера данного медиафорума.

Вообще, не совсем правильно сперва критиковать власть, а потом обращаться к ней за помощью.

Так не бывает. Либо ты стоишь на своем – и по полной получаешь за свое оппонирование власти.

Либо каешься – и тогда получаешь право на послабление наказания. Тут нужно определяться: кто ты и в какие игры играешь.

Что же касается медиафорума, то к журналистике и ее проблемам он никакого отношения не имеет. Темы и проблемы, обсуждаемые на этой тусовке, оторваны от жизненных реалий работы СМИ и в большинстве случаев определяются политической конъюнктурой, в первую очередь властей Казахстана.

Это инструмент политики Акорды, необходимый для поддержания демократических иллюзий о Казахстане за рубежом и возможность для личностных амбиций его руководителя, который таким образом напоминает о себе.

В этом качестве медиафорум, конечно же, любые обращения о преследованиях независимых журналистов воспринимал и воспринимает как нерелевантные, поэтому будет отсылать просителей к тем, кто данные проблемы создает.

Сергей Дуванов – журналист, публицист и колумнист Ц-1 в Алматы