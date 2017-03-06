Сергей Дуванов / Казахстан. Революция № 5

Кто-то из великих сказал, что любое переписывание Конституции – это мирная революция. Так вот, власть в нашем Казахстане в этом плане совершает уже пятую революцию.

Если в стране Конституцию меняют каждые пять лет, то это означает, что не она в стране главная, а кто-то другой, кто выше ее.

Это очень принципиальный вопрос: либо все, включая власть, подстраиваются под Конституцию, либо Конституцию подстраивают под власть, которая меняет ее в зависимости от своих потребностей.

В Казахстане после каждого изменения Основного закона власти начинали жить по-другому, а все остальные граждане страны вот уже 25 лет с интересом наблюдают за этим «революционным» процессом.

Казахстанская Конституция была принята в 1993 году. Через два года ее заменили другой, в которую, в свою очередь, были внесены поправки в 1998, 2007 и 2011 годах.

Сегодня это уже пятое изменение Основного закона страны. Переписывание Конституции привело к тому, что из парламентской республики Казахстан незаметно превратился в авторитарно-президентскую.

Как я уже сказал, сегодняшние изменения – это уже пятое переделывание Основного закона. Если все предыдущие переписывания Конституции были призваны увеличить полномочия президентской вертикали, то интрига данной конституционной реформы в том, что никто не может понять ее смысл и назначение.

Продекларированная передача президентских полномочий парламенту и правительству при ближайшем рассмотрении оказалась полной профанацией.

Внесенные поправки по сути ничего не меняют. Де-юре Казахстан как был, так и остается президентской республикой, а де-факто – классической автократией, со всеми присущими ей проблемами и недостатками.

Вся полнота власти остается в руках одного человека – президента Нурсултана Назарбаева.

Парламент, правительство и суды как были зависимы от президента, так и остались. Так что с точки зрения продекларированной передачи полномочий эта реформа носит исключительно косметический характер.

Часть патриотично настроенной публики ополчилась против новой редакции 26-й статьи, предполагающей замену слов «граждане Казахстана» на «каждый», увидев в этом замысел власти распродать земли Казахстана иностранцам.

Однако президент снял вопрос с повестки дня, предложив пойти навстречу пожеланиям людей и оставить 26-ю статью в прежней редакции. Это вполне логично, потому что данная замена принципиально ничего не меняет в части угроз со стороны экспансии иностранцев.

Имеются и иные версии, предлагающие другие мотивы властей изменить Конституцию. Но они тоже не дают ответа на вопрос: зачем властям понадобилось перекраивать ее.

Этакая загадка, ребус: отгадай, что зашифровано в тех поправках, которые продвигает Акорда.

И страна гадает, морщит лоб, выдвигая различные предположения.

Неужели устроили этакое реформ-шоу только для того, чтобы подправить имидж Астаны, продемонстрировав демократический вектор развития? Вряд ли!

Акорда давно уже перестала оглядываться на Запад в части демократических стандартов – сегодня это не тот тренд, ради которого можно проводить конституционную реформу.

Есть там пункты, закрепляющие неприкосновенность частной собственности, что можно расценивать как создание дополнительных гарантий сохранности нажитого властной элитой за 25 лет.

Но насколько это сработает в случае смены власти – это очень большой вопрос! Проблема в том, что принимаемые нормы говорят о неприкосновенности ТОЛЬКО собственности, полученной законным способом.

Поэтому для новой власти при желании не составит большого труда доказать, что прошлые хозяева жизни сделали это незаконно.

Тем более что многие на самом деле стали богатыми не самым честным способом. И те же следователи, судьи и прокуроры сделают это «мастерски», имея большой опыт подобной работы в нынешних условиях. Так что стоила ли игра свеч – это еще вопрос.

Трудно понять логику действий Акорды. А может, ее там и нет? Вернее, то, что мы имеем, – это и есть ИХ логика.

Логика людей, приросших к власти и делающих все, чтобы сохранить ее в своих руках. То есть банальное кредо любого авторитаризма: власть ради власти.

Сергей Дуванов – журналист, публицист и колумнист Ц-1 в Алматы