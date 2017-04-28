Сергей Дуванов / Казахстан ждут выборы по кремлевскому сценарию

Могу предположить, что после Украины президент России Владимир Путин не позволит казахстанцам самостоятельно решать, кому быть следующим президентом их страны. Боюсь, что это уже не в компетенции и Нурсултана Назарбаева.

В свете последних геополитических событий на просторах уже бывшего СНГ разговоры о преемнике президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и о механизмах транзита власти теряют былую актуальность.

Убежден, что с учетом имперских амбиций Кремля алгоритм смены власти в странах, граничащих с Россией, будет существенно меняться. После Украины Путин не позволит казахстанцам самостоятельно решить, кто будет их следующим президентом.

Нет, конечно, Нурсултан Абишевич может предлагать кандидатов, убеждать и даже спорить, но конечное слово все же будет за теми, кто правит Россией. Есть подозрение, что Назарбаев это уже осознал и принял к сведению, точнее, смирился с таким порядком вещей.

В отличие от Лукашенко, который, понимая, что ему светит та же процедура, все же пытается этому как-то возражать. По крайней мере, на словах демонстрируя свою ершистость и независимость.

Но вряд ли он сможет устоять: слишком зависит Беларусь от России, слишком сильно батька не любит Запад.

Поэтому, скорее всего, поупрямившись для приличия, Лукашенко, в конце концов, будет вынужден принять новый формат белорусской «независимости».

А это означает – либо он сам будет вынужден сдать страну на милость кремлевским имперцам, либо это сделает тот, кто его заменит на следующих выборах. На выборах, которые пройдут под чутким руководством кураторов из Кремля.

Необходимо понимать, что уж если Кремль сумел повлиять на выборы в США, то в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Армении это будет сделать совсем несложно.

Так что можно смело прогнозировать, что участие Кремля в выборах власти в указанных странах гарантировано. Теперь это неотъемлемая часть имперской политики России.

Вышесказанное строится на понимании того, что встающая с колен Россия не может позволить повторения украинского сценария ухода от России в тех странах, которые она включила в зону российских интересов.

В этой связи Путин постарается сделать все, чтобы никаких «майданов» в Казахстане и Беларуси не случилось. Урок украинского Майдана Кремль запомнит надолго: теперь всю прозападную оппозицию будут «отстреливать» на дальних подступах. Причем как в самой России, так и в странах-сателлитах.

А для этого лучше, если эти страны будут возглавлять президенты, куда более зависимые и управляемые, чем нынешние.

Без заскоков и взбрыкиваний, как у Лукашенко, и многофакторности и заигрываний со всеми, как у Назарбаева. Нужны свои в доску. Это и будет стратегической линией Кремля на всех выборах в указанных выше странах.

Сложно сказать, на кого делают ставку в Кремле из ближайшего окружения Назарбаева. Об этом можно только гадать. Не исключено, что эта кандидатура уже согласована (на всякий случай) с Назарбаевым.

В любом случае Назарбаев понимает ситуацию и принимает ее. Партнерские и даже дружеские отношения с Путиным – это его гарантия, что он останется во власти до конца.

Он понимает, что пока Казахстан движется в сторону интеграции с Россией, проблем не может быть. В качестве покладистого партнера он уважаемый аксакал и будет поддерживаться Кремлем во всем и до конца.

Где в указанной схеме народ, гражданское общество, казахские патриоты? Их здесь нет и не может быть. Недовольство народа, реакция общественности и протесты казахских националистов в этой схеме вообще не учитываются.

И в Акорде, и в Кремле прекрасно понимают, что в отсутствие реальной политической оппозиции, развитого гражданского общества и сколько-либо серьезного организованного националистического движения с властью в Казахстане можно делать все, чтобы обезопасить себя от ее потери.

Это не Украина и даже не Беларусь! И это печально.

Сергей Дуванов – журналист, публицист и колумнист Ц-1 в Алматы