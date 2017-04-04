Сергей Дуванов / Казахстанцев теперь могут лишать гражданства

Спешу сообщить пренеприятнейшую новость. При внесении поправок в Конституцию Казахстана в ходе перераспределения полномочий между ветвями власти была изменена статья 10 о гражданстве.

Увлекшись обсуждением малозначащего изменения статьи 26 о частной собственности, казахстанское общество не заметило, как власти втихаря переписали статью 10 Конституции РК, вследствие чего стало возможным лишение казахстанцев гражданства.

Причем сделали это в традиционно казуистической форме. «Гражданин Республики не может быть лишен гражданства, права изменить свое гражданство, а также не может быть изгнан за пределы Казахстана. Лишение гражданства допускается лишь по решению суда за совершение террористических преступлений, а также за причинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам Республики Казахстан».

Как видим, законодатель откровенно поиздевался над здравым смыслом, а заодно и над гражданами страны. В первой части статьи провозглашается то, что во второй – напрочь отменяется.

Это называется: начали за здравие, а кончили за упокой. Не нужно быть юристом, чтобы понять, что данной нормой допускается лишение гражданства.

Все остальные слова – про суд, про терроризм и тяжкий вред – это от лукавого. Тем более нужно знать, что такое казахстанский суд, когда дело касается интересов государства и власть имущих.

Принципиальным здесь является то, что данная статья в Конституции обществом не обсуждалось. Более того, об этом изменении вообще никто не знал. Оно было включено в список вносимых изменений в момент обсуждения поправок в парламенте и тут же было принято.

По сути, гражданское общество обманули, подсунув для обсуждения второстепенные моменты, а такие принципиальные, как внесение изменений в 10-ю статью Конституции РК сознательно оставили за кадром, грамотно рассудив, что это вызовет неприятие и протест.

Поэтому пошли на откровенный обман, включив статью в самый последний момент, когда уже никто не мог высказать своих возражений.

Рискну предположить что это еще не все, возможно, нам предстоит узнать и другие неафишированные моменты прошедшей конституционной реформы.

Здесь стоит напомнить, что лишение гражданства – это правовой анахронизм, от которого большинство цивилизованных стран давно отказалось.

А ведь совсем недавно казахстанские правоведы рассматривали отказ от этой нормы в советском законодательстве как один из показателей демократичности суверенного Казахстана.

К слову, в ООН принят документ, предусматривающий необходимость к 2024 году покончить на планете с практикой существования людей без гражданства. И тут – на тебе! Страна, заявляющая о своем движении в Европу, реанимирует эту откровенно дикую норму.

Спрашивается, с чего бы это Акорде понадобилось лишать казахстанцев гражданства? Неужели нет других правовых инструментов поддержания порядка и законопослушности? Доводы о необходимости ужесточить наказание за терроризм и прочую антигосударственную деятельность ничего не объясняют.

Террорист или преступник, лишенный гражданства, не перестает быть опасным, а выслать его из страны нет никакой возможности. В чем же тогда смыл изменения нормы Конституции? Ответов на этот вопрос нет и, похоже, не предвидится.

Хотя, учитывая общую тенденцию по закручиванию гаек в части гражданских прав и свобод, это имеет свое объяснение: власти усиливают репрессивные меры и совершенствуют инструменты подавления любого несогласия и инакомыслия.

В Акорде панически боятся «казахстанского майдана», и это заставляет их придумывать все новые и новые барьеры и угрозы для тех, кто не согласен с проводимой ими политикой.

Для предотвращения угрозы гражданского протеста прилагаются различные усилия, в том числе и в части принятия новых законов и даже изменения Конституции. Тут все средства хороши, в том числе и лишение гражданства.

Так что, перефразируя известную поговорку, можно сказать: общерепрессивную кашу в Казахстане лишением гражданства не испортишь.

Сергей Дуванов – журналист, публицист и колумнист Ц-1 в Алматы