Сергей Дуванов / Жанболат Мамай, или Ломка по-казахстански

В СИЗО Алматы избили и угрожают повесить главреда газеты «Трибуна» Жанболата Мамая. Важно не паниковать по этому поводу. Меня тоже ломали. И физически, и психологически. Ничего! Вытерпел, зажило, зарубцевалось.

Главный редактор независимой газеты «Саяси қалам. Трибуна» Жанболат Мамай находится под арестом с 10 февраля, он обвиняется в отмывании через свое издание денег Мухтара Аблязова – проживающего в Европе опального казахстанского политика, в прошлом министра энергетики, индустрии и торговли Казахстана и владельца частного БТА-Банка.

20 февраля суд апелляционной инстанции в Алматы отказал Мамаю в изменении меры пресечения, и он остался в СИЗО. После этого Жанболата перевели в другую камеру, где его избили и стали угрожать, что повесят.

Происходящее в 197-й камере Алматинского СИЗО, ставшей для оппозиционного казахстанского журналиста «пресс-хатой», – традиционный прием наших силовиков, пытающихся сломать любого, кто отказывается играть по их правилам.

По факту возбуждения уголовного дела понятно: Мамаю предлагали согласиться с обвинением, что, мол, он отмывал «грязные» деньги Аблязова.

Это позволило бы властям, во-первых, получить юридические основания для закрытия газеты, во-вторых, пресечь деятельность оппозиционно настроенной группы молодежи, лидером которой являлся Жанболат Мамай, и, в-третьих, преподать урок на будущее всем, кто надумает оппонировать режиму на деньги Аблязова. Три в одном!

Мамай отказался. Поэтому следующий этап – будут пытаться «сломать» его. А это означает, что станут уговаривать, запугивать, обманывать, принуждать подписать явку с повинной или на худой конец согласиться на сотрудничество со следствием.

Начали прессовать через использование зэков-сокамерников, благо отморозков среди них хватает.

Не исключено, что после этого к данному процессу подключат «доброжелателей» из числа общественных авторитетов, которые будут уговаривать пойти на компромисс и подписать нужные бумаги. По крайней мере, так уже не раз делалось, чтобы решить проблему.

Как стало известно, нанятые «торпеды» с радостью принялись прессовать журналиста. Его избили и стали угрожать повешением. Понятно, что по сценарию последнее вовсе не предусмотрено.

Но Жанболат этого не знает, потому для него жизнь в одной камере с теми, кто ему угрожает, — мощнейшая психологическая пытка. Имея личный опыт на этот счет, могу сказать, что не каждый это может выдержать. На то и расчет.

А еще тебя могут избить, причем жаловаться нет смысла, потому что каждая жалоба только озлобляет твоих мучителей.

А бить могут за что угодно. За то, что деньги для них тебе не передают, за различные подставы, за отказ их обслуживать. И при этом понятно, что все тут же закончится, как только ты начнешь сотрудничать со следствием.

Понятно, что это все делается с ведома руководства СИЗО, которое в таких случаях выполняет указания Конторы (Комитет государственное безопасности РК — Ред.).

Так что происходящая ломка Жанболата – на совести «конторских». Но они не светятся и остаются за кадром. О том, кто и как за этим стоял, узнаем в лучшем случае после смены власти.

Доказать это сегодня невозможно, но те, кто прошел коридорами узилищ, знают, кто правит бал по всем политическим делам. И им верить можно.

Ломают там всех. Но не все ломаются. Важно не паниковать по этому поводу. Других тюрем в нашем Отечестве не было и, похоже, еще долго не будет.

Традицию относиться к зэку как к недочеловеку еще долго не искоренить. Так что, каждому, кто помнит, что «от тюрьмы и от суммы не зарекаются», изначально нужно быть готовым к этой специфике наших СИЗО и тюрем.

Знаю, ломали и Аблязова, и Жакиянова, и Атабека, и Жовтиса, и Козлова. Всех по-разному. Меня тоже ломали. И физически, и психологически. Ничего! Вытерпел, зажило, зарубцевалось.

Понятно, что хорошего в этом мало, но уж коль такое случилось, то нужно выбрать: либо принципы и идеи, которые ты отстаиваешь, либо свобода! Выбор всегда есть. И каждый сам решает, что для него важнее. И никто не имеет права их осуждать за этот выбор.

Не призываю Мамая быть героем, нет у меня такого права. Любой его выбор, даже если он мне не понравится, приму с пониманием.

Но все же хочется верить в то, что он сможет выдержать и вслед за Бокаевым и Аяном докажет, что есть у нас в стране люди со стержнем внутри. Люди, способные пожертвовать ради торжества своих взглядов и идеалов самым ценным, что есть в жизни, – свободой.

Казахстану они сейчас ох как нужны!

Сергей Дуванов – журналист, публицист и колумнист Ц-1 в Алматы