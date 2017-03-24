«Третья волна» модернизации Нурсултана Назарбаева и реальность

Президент Казахстана в начале года сформулировал пять основных приоритетов новой модернизации экономики страны, но не учел ряд трудностей, с которыми столкнется.

План Нурсултана Назарбаева, как он заявил, «призван обеспечить темпы роста экономики выше среднемировых и устойчивое продвижение в число 30 передовых стран».

Среди озвученных приоритетов: первый – ускоренная технологическая модернизация экономики, второй – кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды, третий – макроэкономическая стабильность, четвертый – улучшение качества человеческого капитала и пятый – институциональные преобразования, безопасность и борьба с коррупцией.

Все эти задачи были и в первых двух программах, но решить их за 25 лет независимости так и не удалось.

Кто воплотитель?

Реализовывать новую программу модернизации в экономической сфере призвано Министерство национальной экономики (МНЭ), которое совсем недавно возглавил молодой министр Тимур Сулейменов.

Надо сказать, ему досталось непростое ведомство с нелегкими задачами. Министерство сотрясают скандалы.

Один из прежних министров, Ерболат Досаев, недавно пострадал именно из-за слишком активного «реформаторства» – его уволили после массовых протестных выступлений весной 2016 года, когда он начал активно продвигать земельную реформу.

Другой министр, Куандык Бишимбаев, в начале этого года был арестован по обвинению в коррупции.

Так что начинать коренные преобразования в экономике Сулейменову приходится в ситуации почти экстренной.

Как воплощать?

О том, как министр собирается действовать, реализуя планы президента, можно судить по его первому большому публичному выступлению в ходе прошедшего 15 марта в Алматы экономического форума CFO Summit 2017.

По мнению Сулейменова, сегодня Казахстан обладает достаточно открытой экономикой, включенной в глобальную систему мировых экономических связей.

Поэтому страна прочувствует на себе все мировые экономические колебания. Несомненно, будет влияние как близких страны партнеров – Китая и России, так и неопределенной политики американской администрации, в частности – в ее взаимоотношениях с КНР.

Всем долго придется жить в эпоху неопределенности, считает министр: «В мире нарастает тенденция протекционизма, создание отдельных островков стабильности, отгораживания от других стран, переход от многостороннего формата торгово-экономических отношений к отдельным региональным».

Поддержка «точек роста» и снятие барьеров

Казахстан же, как считает Сулейменов, не поддался пока этому тренду, он является законопослушным «игроком» в рамках ВТО (Всемирная торговая организация) и реализует свои экономические цели в рамках международных обязательств.

В этих обстоятельствах программа модернизации должна учитывать как внешние, так и внутренние факторы.

Географически Казахстан расположен так, что бизнесу приходится совершать дополнительные расходы на транспортировку, инфраструктуру и т. п.

Государство берет на себя часть этих расходов и будет делать это в дальнейшем. Министр отметил необходимость других методов поддержки бизнеса, кроме выборочной поддержки «точек роста».

«Самое главное – это создание необходимой, правильной бизнес-среды, снятие для бизнеса всех барьеров», – заявил он.

Для этого, как он сообщил, к сентябрю этого года будет готов «мегазакон», содержащий изменения в рамках Doing business, изменения контрольно-надзорной, лицензионно-разрешительной системы в Казахстане.

После этого, по мнению Сулейменова, уже в 2018 году в стране условия для бизнеса станут исключительно благоприятными.

Основа экономики та же – нефть

Однако что же все-таки станет материальной и финансовой основой необходимых перемен в экономике?

«Драйвер экономики у нас пока один – высокая цена на нефть», – вынужден был признать министр. Он отметил, что поможет дальнейший прирост добычи нефти на Тенгизе и Кашагане.

И добавил, что и по металлам тоже неплохая ситуация, и финансовый сектор будет подниматься, и торговля заработает, и промышленность. А также есть смысл наращивания экспорта услуг, в частности, медицинских.

«У нас есть огромное количество современнейших медицинских объектов. Соответственно, экспортный потенциал медицинских услуг в регионе не раскрыт, мы рассматриваем его как один из драйверов экономического роста», – сказал министр.

По словам Тимура Сулейменова, Министерство национальной экономики ожидает рост экономики не менее чем на 1% к уровню прошлого года, а всего рост ВВП в 2017 году должен составить 2%.

Программа новая — реальность та же

Но если посмотреть на мнения экспертов, выступавших на том же экономическом саммите, то программа действий, изложенная министром, во многом не отвечает реалиям нынешнего состояния казахстанской экономики, а уж тем более – задачам ее третьей модернизации.

Как создавать новую реальность, если главным инвестором в экономику по-прежнему является государство? Банки не финансируют экономику по-настоящему.

Финансовая система страны нестабильна, только недавно руководством страны были приняты экстренные меры для спасения крупнейших казахстанских банков, им выделены триллионы тенге из Пенсионного фонда.

После двух девальваций тенге резко снизилась покупательская способность граждан, сокращается внутренний рынок. Созданные в рамках программы промышленные предприятия и даже целые отрасли находятся в глубокой рецессии.

Банки – это государство? Или государство – банк?

Чтобы начать правильные новые реформы, нужно проанализировать ошибки прошлых попыток модернизации, считает известный казахстанский бизнесмен, CEO Группы «Сентрас» Ельдар Абдразаков.

И он также отмечает, что немаловажная причина текущих проблем связана с участием государства в банковском секторе: в какой-то момент потерялось понимание – где государство, где частные акционеры, и кто кому должен помогать.

Для большинства людей спасение банков начинает казаться политизированным, так как людям свойственно объяснять сложные вещи простым категорийным аппаратом.

«Этот зомби-апокалипсис продолжается 10 лет», – как выразился г-н Абдразаков. Остается добавить, что пока он не закончится, изменений ждать не приходится. Банки – неотъемлемая часть любого бизнеса, и без удобной обеим сторонам системы кредитования предприниматели сдвинуться с места просто не смогут.

Конечно, банки – не первопричина, это лишь отражение того, что происходит в нашей экономике.

Анализ итогов и ошибок – его нет

Как комментирует председатель правления Народного банка Казахстана Умут Шаяхметова: «Проблема в том, что никогда не задавался вопрос о предыдущих результатах реформ.

Никто не требовал объяснений с тех людей, кто это делал или, наоборот, не делал. Если бы был разбор полетов и работа над ошибками, и определенные лица несли ответственность за те решения, которые были приняты, то старых ошибок мы бы не повторяли».

И вот здесь нельзя не думать о более глобальных изменениях, которые происходили в последнее время и продолжают происходить.

Как говорит экономист, руководитель Центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев, много бед наделала инфляция, и теперь непредсказуемая волатильность курса тенге очень серьезно угнетает деловую активность и стимулирует безработицу.

Свободный курс тенге – ошибка?

«Я считаю, что переход на инфляционное таргетирование, который предусматривает свободно плавающий курс, возможно, был серьезной ошибкой, поскольку мы должны учитывать специфику нашей экономики», – заявил он.

Это связано с тем, что Казахстан, даже в большей степени, чем Россия, зависим от очень узкого круга экспортных товаров и, соответственно, даже по официальному признанию, на курс тенге влияет цена на нефть и другие экспортные ресурсы.

Эти индикаторы очень волатильны. В итоге мы имеем очень большую волатильность тенге. После серьезного ослабления 2015 года на максимуме доллар достиг 380 тенге, на минимуме тенге к доллару был 310. И, конечно, что будет завтра – никто не знает. Поэтому справедливо, что дискуссии нужно начинать с обсуждения монетарной политики.

На этом фоне «третья волна…»

Противоречия между масштабами предстоящих задач третьей модернизации и предъявленной правительством осторожной и ограниченной стратегии их решения налицо и имеют, на наш взгляд, решающее значение.

Разумеется, в этих условиях даже у многих экспертов есть серьезные сомнения, что «третья волна» не разобьется о камни. Что уж и говорить о предпринимателях, которые должны быть главными участниками преобразований.