Вадим Курамшин / Президент Мирзиёев, на Вас смотрит вся Центральная Азия!

По поводу «исторического путешествия» Мутабар Таджибаевой к себе домой хочу сказать: «Господин Мирзиёев, простите за эмоции, но в Ваших руках – судьба не только Узбекистана…»

Обращение к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву!

Уважаемый президент!

Как мне стало известно, мой друг, легендарная правозащитница из Узбекистана Мутабар Таджибаева и две известные журналистки – Галима Бухарбаева и Матлюба Азаматова в ближайшем времени планируют посетить Узбекистан.

Само по себе это событие – уже сенсация.

Ведь Узбекистан в недавнем прошлом был страной, где не только не приходилось говорить о демократических преобразованиях, но была местом, где процветал, по сути, террор мирного населения: повсеместные пытки в закрытых учреждениях, массовые убийства людей, похищения, уничтожение свободы слова в буквальном смысле слова…

С избранием Вас президентом Узбекистана началось потепление. «Историческое путешествие» к себе на Родину популярной в народе Узбекистана Мутабар Таджибаевой и известных журналисток – тому яркое подтверждение.

Более того, как предполагается, уже 10 декабря 2018 года ожидается встреча дорогой Мутабар с Вами! Что хочется сказать по столь беспрецедентному событию.

Господин президент Узбекистана, на Вас сейчас с трепетной надеждой смотрят не только граждане страны, Ваши соотечественники, вынужденно покинувшие страну, которой правил Ваш предшественник, на Вас с максимальным вниманием сейчас смотрим и все мы, граждане других государств Центральной Азии, отчаянно ожидающие прихода оттепели!

Господин президент, простите меня за эмоции, но в Ваших руках – судьба не только Узбекистана. Я далек от мысли преувеличивать значимость данного мероприятия, поскольку совершенно очевидно, Вы действительно способны послужить примером и главам других государств, граждане которых этого ожидают многие годы, а вместе с тем и своей лучшей участи.

Прошу Вас не останавливаться на достигнутом. Вы уже показали себя как человек дела, но главное еще впереди!

Люди, Ваши соотечественники, которые сейчас стремятся к диалогу с Вами, достойны лучшей участи, чем по-прежнему скрываться от репрессий на чужбине.

Хотелось бы надеяться, что мой скромный голос из братского Казахстана будет Вами услышан. И большое Вам спасибо за проявленное высокое внимание к известным общественным деятелям Узбекистана.

С уважением к Вам –

лауреат международной адвокатской премии имени Людовика Трарье, экс-политзаключенный Казахстана Вадим Курамшин.

5 ноября 2018 года,

Петропавловск, Республика Казахстан