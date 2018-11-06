Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Казахстан

    Вадим Курамшин / Президент Мирзиёев, на Вас смотрит вся Центральная Азия!

    По поводу «исторического путешествия» Мутабар Таджибаевой к себе домой хочу сказать: «Господин Мирзиёев, простите за эмоции, но в Ваших руках – судьба не только Узбекистана…»

    Обращение к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву!

    Уважаемый президент!

    Как мне стало известно, мой друг, легендарная правозащитница из Узбекистана Мутабар Таджибаева и две известные журналистки – Галима Бухарбаева и Матлюба Азаматова в ближайшем времени планируют посетить Узбекистан.

    Само по себе это событие – уже сенсация.

    Ведь Узбекистан в недавнем прошлом был страной, где не только не приходилось говорить о демократических преобразованиях, но была местом, где процветал, по сути, террор мирного населения: повсеместные пытки в закрытых учреждениях, массовые убийства людей, похищения, уничтожение свободы слова в буквальном смысле слова…

    С избранием Вас президентом Узбекистана началось потепление. «Историческое путешествие» к себе на Родину популярной в народе Узбекистана Мутабар Таджибаевой и известных журналисток – тому яркое подтверждение.

    Более того, как предполагается, уже 10 декабря 2018 года ожидается встреча дорогой Мутабар с Вами! Что хочется сказать по столь беспрецедентному событию.

    Господин президент Узбекистана, на Вас сейчас с трепетной надеждой смотрят не только граждане страны, Ваши соотечественники, вынужденно покинувшие страну, которой правил Ваш предшественник, на Вас с максимальным вниманием сейчас смотрим и все мы, граждане других государств Центральной Азии, отчаянно ожидающие прихода оттепели!

    Господин президент, простите меня за эмоции, но в Ваших руках – судьба не только Узбекистана. Я далек от мысли преувеличивать значимость данного мероприятия, поскольку совершенно очевидно, Вы действительно способны послужить примером и главам других государств, граждане которых этого ожидают многие годы, а вместе с тем и своей лучшей участи.

    Прошу Вас не останавливаться на достигнутом. Вы уже показали себя как человек дела, но главное еще впереди!

    Люди, Ваши соотечественники, которые сейчас стремятся к диалогу с Вами, достойны лучшей участи, чем по-прежнему скрываться от репрессий на чужбине.

    Хотелось бы надеяться, что мой скромный голос из братского Казахстана будет Вами услышан. И большое Вам спасибо за проявленное высокое внимание к известным общественным деятелям Узбекистана.

    С уважением к Вам –
    лауреат международной адвокатской премии имени Людовика Трарье, экс-политзаключенный Казахстана Вадим Курамшин.

    5 ноября 2018 года,
    Петропавловск, Республика Казахстан

    Источник:Ц-1
    Темы: Возвращение диссидентов в Узбекистан, Возвращение диссидентов Узбекистана
    Теги: Вадим Курамшин Казахстан Узбекистан Шавкат Мирзиеев
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Общество

    Правозащитники Узбекистана – за аккредитацию в стране издания «Центр-1»

    Известная правозащитница Узбекистана Елена Урлаева от имени многочисленных коллег в стране призвала президента Шавката Мирзиёева дать аккредитацию главреду Ц-1 Галиме Бухарбаевой.

    Узбекистан

    Выбор редактора
    Общество

    Правозащитники Узбекистана – за аккредитацию в стране издания «Центр-1»

    Известная правозащитница Узбекистана Елена Урлаева от имени многочисленных коллег в стране призвала президента Шавката Мирзиёева дать аккредитацию главреду Ц-1 Галиме Бухарбаевой.

    Узбекистан

    Новости из Казахстанa

     Политика

    Сергей Дуванов / Права человека в РК – на алтарь… ради сотрудничества

    В последнее время заметил, что американцы и европейцы, представляющие официальные структуры, упорно пытаются показать динамику с правами и свободами в Казахстане в позитивном свете.

    Казахстан
    Политика

    Сергей Дуванов / Столетие комсомола, или Пляски на костях соотечественников

    В Алматы, в Государственном академическом театре оперы и балета, бывшие комсомольцы отпраздновали 100-летний юбилей ВЛКСМ. Для тех, кто не в курсе, в традиции всех тоталитарных режимов – создавать идеологически жестко ориентированные молодежные организации.

    Казахстан