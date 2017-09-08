GM Uzbekistan открыл автосалон на юге Кыргызстана

В Оше состоялось открытие первого автосалона Ravon, где будут продаваться автомобили марки R2, Gentra, Nexia R3, R4 из соседней Андижанской области Узбекистана.

На официальное открытие автосалона, которое состоялось в Оше 7 сентября, пока привезли десять машин из Асакинского района Андижанской области Узбекистана, где расположен автомобилестроительный завод General Motors Uzbekistan.

Официальный представитель АО «Дженерал Моторс Узбекистан» и генеральный директор «Равон Моторс Тянь-Шань» в Кыргызстане Баятияр Касымов выразил надежду, что кыргызстанских покупателей привлекают доступные цены, качество и безопасность автомобилей, отвечающих современным стандартам.

«Наши автомобили можно покупать в рассрочку, – говорит Касымов. – Мы работаем с местными банками. Автомобили марки Ravon будут доставляться в Ош прямо с завода-производителя всего за несколько дней».

Он также отметил, что в дальнейшем узбекская сторона планирует открыть филиал завода GM Uzbekistan в Оше, где будет заниматься сборкой автомобилей. К работе будут привлекаться местные специалисты.

Абдурахмон Солиев, проживающий в Оше, поделился, что рад открытию автосалона в их городе.

«Если эти машины станут продавать в кредит без процентов, то будет очень хорошо, – говорит он. – Здесь все машины новые, соответственно, и цены тоже высокие. Я сейчас выбираю машину для себя, если получится, скоро куплю».

Ранее официальный автосалон Ravon был открыт в столице Кыргызстана – Бишкеке.

Узбекистан и Кыргызстан переживают стремительное улучшение отношений в связи с переменой власти в Ташкенте.

5–6 сентября Бишкек с государственным визитом посетил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, в рамках которого стороны подписали ряд документов, среди них Договор об узбекско-кыргызской государственной границе.

6 сентября прошло двустороннее открытие контрольно-пропускного пункта «Дустлик», разделяющего Ошскую область Кыргызстана и Андижанскую область Узбекистана.

Граница оставалась закрытой после ошских событий 2010 года, когда вспыхнувший межэтнический конфликт между кыргызами и узбеками на юге Кыргызстана унес жизни 470 человек.