Кабай Карабеков: «Сейчас ходить в суд в Кыргызстане бесполезно»

Журналист Кабай Карабеков полагает, что Свердловский районный суд Бишкека удовлетворит иск против него кандидата в президенты от СДПК Сооронбая Жээнбекова.

Известный журналист Кыргызстана считает, что уже завтра, 5 октября, Свердловский районный суд в Бишкеке вынесет решение по иску, поданному против него бывшим премьер-министром и кандидатом в президенты КР Сооронбаем Жээнбековым.

Начавшиеся лишь накануне слушания, на которых стороны ознакомились с материалами дела, по словам Карабекова, проходили так быстро и скомканно, что сложилось впечатление, что решение уже принято.

«В Кыргызстане уже нет суда, это раньше можно было туда ходить и чего-то добиваться, сейчас ходить в суд бесполезно», – говорит о своей позиции накануне новых слушаний Карабеков.

Жээнбеков, баллотирующийся в президенты на выборах 15 октября от Социал-демократической партии Кыргызстана, лидером которой является действующий глава государства Алмазбек Атамбаев, обвиняет журналиста в нанесении урона его чести, достоинству и деловой репутации.

Он требует от него выплаты компенсации в размере 5 млн сомов (72 тысячи долларов США). Такую же сумму он требует от информагентства «24.kg», опубликовавшего материал.

Кандидат от СДПК оказался недоволен статьей Карабекова от 11 сентября «Визит в Сочи. Кремлю вновь объяснят, чем хорош преемник?»

В ней говорилось, что во время визита президента Алмазбека Атамбаева в Сочи Москва «намекнула кыргызской стороне, что ее тревожит информация кыргызских и российских спецслужб о якобы тесных связях братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями. В том числе и с арабским «Обществом социальных реформ», которое признано в РФ террористической организацией».

Журналист считает, что иск к нему лишен смысла. Информация о симпатиях братьев Жээнбековых к арабским странам далеко не нова. Один из братьев – посол в арабской стране, другой – несколько раз совершал хадж.

Показательно, что 2 октября Карабеков был допрошен в ГКНБ. Спецслужбы заинтересовал его материал о выступлении Бабанова в сентябре на юге страны – в Оше.

В нем журналист писал, что популярность политика на юге, где проживает значительное число узбеков, некоторые пытались преподнести как апеллирование к узбекскому меньшинству и предательство кыргызов.

Кабай Карабеков – один из наиболее известных журналистов Кыргызстана, в прошлом ведущий автор «Вечернего Бишкека», пресс-секретарь президента Аскара Акаева и депутат парламента IV созыва.

«Сейчас время такое, – говорит он о настоящем положении в Кыргызстане, – одних сажают, других запугивают».