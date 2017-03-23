Как праздновали Навруз в кыргызстанском Оше

Народные гулянья прошли в парках кыргызстанского города 21 марта, узбеки в Оше готовили плов и сумаляк днем позже.

Древний праздник Навруз – день весеннего равноденствия, традиционно отмечали по всему Кыргызстану. Торжественные мероприятия прошли во всех городах и райцентрах страны. На главной площади Оша тоже были установлены праздничные юрты.

Собравшихся поздравили с днем весеннего равноденствия первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Мухамметкалый Абулгазиев, мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев, представитель Ошской области в правительстве Таалайбек Сарыбашев, председатель городского кенеша Жапарбек Ормонов, генконсул России в городе Оше Александр Кудряшов.

В парке «Жаштар» готовили сумаляк – традиционное для Навруза праздничное блюдо из пророщенной пшеницы, сваренной с мукой, хлопковым маслом и орехами (в разных регионах — разные версии сумаляка).

Возле мемориального комплекса «Вечный огонь» проходила выставка картин художников южного региона.

Мэр Оша назвал Навруз праздником обновления, дружбы, мира, согласия и благоденствия.

Посмотреть концерт на главной площади собралось около пятидесяти тысяч жителей города. На сцене выступали местные артисты.

После концерта состоялись спортивные соревнования с показательными выступлениями.

Возле сельхозтехникума прошла выставка-ярмарка народных ремесел и национальной кухни «Навруз берекеси».

Узбеки отметили позже

На местах, где компактно проживают узбеки, Навруз отмечали 22 марта. Они связывали это с религиозными взглядами.

«Во многих местах имамы сказали, что Навруз – не мусульманский праздник. Поэтому верующие готовили плов и сумаляк 22 марта и называли это «эхсанами» – благотворительным угощением», – говорит Изатилла Рахматуллаев, житель Оша.

История Навруза

Навруз – это встреча Нового года астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Навруз является национальной традицией, не имеющей прямого отношения к исламским обычаям.

Праздник уходит корнями в дописьменную эпоху истории человечества. Официальный статус он приобрел в Ахеменидской империи как религиозный праздник зороастризма. Навруз повсеместно празднуется в странах Цетральной Азии.

30 сентября 2009 года Навруз был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Официальное название –Международный день Навруз.