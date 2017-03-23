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    Как праздновали Навруз в кыргызстанском Оше

    Народные гулянья прошли в парках кыргызстанского города 21 марта, узбеки в Оше готовили плов и сумаляк днем позже.

    Празднование Навруза в Оше; фото: Ц-1
    Празднование Навруза в Оше; фото: Ц-1

    Древний праздник Навруз – день весеннего равноденствия, традиционно отмечали по всему Кыргызстану. Торжественные мероприятия прошли во всех городах и райцентрах страны. На главной площади Оша тоже были установлены праздничные юрты.

    Собравшихся поздравили с днем весеннего равноденствия первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Мухамметкалый Абулгазиев, мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев, представитель Ошской области в правительстве Таалайбек Сарыбашев, председатель городского кенеша Жапарбек Ормонов, генконсул России в городе Оше Александр Кудряшов.

    Навруз в ОШе: танцы, песни и сумаляк; фото: Ц-1
    Навруз в ОШе: праздник на главной площади и сумаляк в парке; фото: Ц-1

    В парке «Жаштар» готовили сумаляк – традиционное для Навруза праздничное блюдо из пророщенной пшеницы, сваренной с мукой, хлопковым маслом и орехами (в разных регионах — разные версии сумаляка).

    Возле мемориального комплекса «Вечный огонь» проходила выставка картин художников южного региона.

    Мэр Оша назвал Навруз праздником обновления, дружбы, мира, согласия и благоденствия.

    Посмотреть концерт на главной площади собралось около пятидесяти тысяч жителей города. На сцене выступали местные артисты.

    После концерта состоялись спортивные соревнования с показательными выступлениями.

    Возле сельхозтехникума прошла выставка-ярмарка народных ремесел и национальной кухни «Навруз берекеси».

    Выставка народных ремесел в Оше; фото: Ц-1
    Выставка народных ремесел в Оше; фото: Ц-1

    Узбеки отметили позже

    На местах, где компактно проживают узбеки, Навруз отмечали 22 марта. Они связывали это с религиозными взглядами.

    «Во многих местах имамы сказали, что Навруз – не мусульманский праздник. Поэтому верующие готовили плов и сумаляк 22 марта и называли это «эхсанами» – благотворительным угощением», – говорит Изатилла Рахматуллаев, житель Оша.

    История Навруза

    Навруз – это встреча Нового года астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Навруз является национальной традицией, не имеющей прямого отношения к исламским обычаям.

    Выступление танцевального коллектива на главной площади Оша; фото: Ц-1
    Выступление танцевального коллектива на главной площади Оша; фото: Ц-1

    Праздник уходит корнями в дописьменную эпоху истории человечества. Официальный статус он приобрел в Ахеменидской империи как религиозный праздник зороастризма. Навруз повсеместно празднуется в странах Цетральной Азии.

    30 сентября 2009 года Навруз был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Официальное название –Международный день Навруз.

    Источник:Ц-1
    Темы: Культура Кыргызстана, Культура Центральной Азии и центральноазиаты
    Теги: гулянья Кыргызстан Навруз Ош праздник сумаляк
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