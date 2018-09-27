Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Кыргызстан

    Кого пугали «Искандерами» на учениях в Кыргызстане?

    На совместных российско-кыргызских учениях «Иссык-Куль – Антитеррор – 2018» впервые в КР произведен залп комплекса «Искандер». На кого он был направлен? – разбирает Ц-1.

    img_0260
    На российско-кыргызских учениях на Иссык-Куле 26 сентября 2018 года; фото: Ц-1

    По официальной версии, учения «Иссык-Куль – Антитеррор – 2018», как понятно из названия, направлены на отработку действий в случае возникновения террористической угрозы в СНГ.

    Руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) стран Содружества Андрей Новиков даже назвал направления, откуда можно ждать удара организованных и хорошо подготовленных террористов.

    «Угрозы исходят из Афганистана, – заявил генерал. – Это угрозы возрождения и создания халифата на территории Афганистана с попыткой прорваться на территорию центральноазиатских республик и дестабилизировать обстановку в регионе».

    По словам Новикова, по оперативным данным АТЦ, запрещенная организация «Исламское государство» после поражения в Сирии пытается создать плацдарм для атак в странах Центральной Азии.

    img_0227
    Фото: Ц-1

    Активизирует свои «спящие ячейки», снабжает их оружием. Чтобы в случае, если боевики попытаются прорваться из Афганистана на территорию сопредельных государств, они могли получить поддержку радикально настроенного местного населения.

    В таком случае силовикам придется столкнуться не просто с разрозненными актами терроризма, а с масштабной атакой многочисленной армии, с использованием в том числе и тяжелой техники. Для отражения которой и понадобится вся мощь АТЦ. В том числе – авиация и оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер».

    Оружие не судного дня, а тактических ударов

    Напугать потенциальных агрессоров-террористов решили серьезно.

    В учениях принимали участие около двух тысяч военнослужащих из Кыргызстана и России. 200 единиц тяжелой боевой техники и 25 самолетов и вертолетов, обрушивших тонны тротила на полигон «Эдельвейс».

    Ну и кульминацией стал, конечно же, ракетный удар комплекса «Искандер-М», нанесенный по полигону из села Орнок.

    Денег на устрашение явно не пожалели. Один только залп «Искандера», по неподтвержденной информации, стоит более двух миллионов долларов. Точная цифра является государственной тайной. В сумме с остальным учения влетают в серьезную «копеечку». Испугаются ли террористы? Неизвестно.

    img_0218
    На учениях… Фото: Ц-1

    А стоило бы, уверяет российский военный эксперт Виктор Мураховский.

    По его словам, комплекс способен нести баллистические и крылатые ракеты, в том числе и те, которые снаряжаются боевыми частями для массированного поражения живой силы и тяжелой техники.

    «Ракетный комплекс «Искандер» способен это сделать за 10–12 минут, – рассказал Мураховский корреспонденту Ц-1. – Это намного быстрее, чем вызывать авиацию. К тому же, в случае применения «Искандера» благодаря его точности не будет нанесен ущерб мирному населению и объектам инфраструктур».

    А откуда террористы?

    В слаженную версию нападения армии террористов не ложится лишь один фактор – географический.

    С Афганистаном, с территории которого вполне реально могли появиться моджахеды, у Кыргызстана общих границ нет.

    «Проспать» сбор целой армии, да еще и с техникой, у себя на территории кыргызстанские спецслужбы явно бы не смогли.

    Ожидать появления боевиков из Казахстана или Китая – просто нелогично по той же причине.

    img_0266
    Фото: Ц-1

    Остается искать слабое звено среди других союзников – Узбекистана и Таджикистана. Они и с Афганистаном граничат, и с Кыргызстаном. Только почему одно из этих государств с вполне боеспособными армиями вдруг пропустит сквозь свою территорию армию боевиков? Неизвестно.

    Угрожаем соседям?

    Радиус действия «Искандера-М» – 500 километров. Основное его предназначение – это ликвидация систем противоракетной и противовоздушной обороны. Не стоит забывать и о том, что он потенциально может нести ядерные боеголовки.

    С территории Кыргызстана с помощью этой техники можно поразить только вышеперечисленных географических соседей. Нерешенных конфликтов с которыми нет, да и ввязываться в войну с ними Кыргызстан явно не собирается, как, в принципе, и Россия – «хозяйка» ОТРК «Искандер».

    img_0251

    Припугнуть весь мир?

    «Продемонстрировали свою мощь всему миру», – именно так охарактеризовал прошедшие учения также присутствовавший там командующий войсками Центрального военного округа России Александр Лапин.

    По его словам, на этих учениях военные опирались на опыт, приобретенный в Сирии. Генерал добавил, что ударная группировка отлично справилась с поставленной задачей.

    Вот только кыргызстанские военные в конфликте в Сирии участия не принимали.

    img_0245
    Фото: Ц-1

    Выходит, что учения слабо похожи на заявленную «отработку совместных действий». Скорее, это была демонстрация тактических и военных возможностей российской армии. А борьба с терроризмом в Кыргызстане – хороший повод побряцать оружием.

    Кстати, до конца текущего года в СНГ пройдут еще четыре масштабных военных учений.

    Источник:Ц-1
    Темы: Безопасность, Безопасность Кыргызстана
    Теги: Кыргызстан Россия учения в Центральной Азии
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Безопасность

    В Кыргызстане впервые испытали боевой комплекс «Искандер»

    В Кыргызстане в рамках совместных военных учений «Иссык-Куль – Антитеррор – 2018» 26 сентября российские военные применили оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», – сообщает с места событий корреспондент Ц-1.

    Кыргызстан

    Выбор редактора

    Новости из Кыргызстанa

     Политика

    Алмазбек Атамбаев признал, что допустил немало кадровых ошибок

    «В последние годы члены нашей партии в значительной мере влияли на кадровую политику и допускали ошибки. Немало кадровых ошибок сделал и я сам», – заявил экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в своем обращении в честь 25-летия СДПК.

    Кыргызстан
    Безопасность

    В Кыргызстане впервые испытали боевой комплекс «Искандер»

    В Кыргызстане в рамках совместных военных учений «Иссык-Куль – Антитеррор – 2018» 26 сентября российские военные применили оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», – сообщает с места событий корреспондент Ц-1.

    Кыргызстан