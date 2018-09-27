Кого пугали «Искандерами» на учениях в Кыргызстане?

На совместных российско-кыргызских учениях «Иссык-Куль – Антитеррор – 2018» впервые в КР произведен залп комплекса «Искандер». На кого он был направлен? – разбирает Ц-1.

По официальной версии, учения «Иссык-Куль – Антитеррор – 2018», как понятно из названия, направлены на отработку действий в случае возникновения террористической угрозы в СНГ.

Руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) стран Содружества Андрей Новиков даже назвал направления, откуда можно ждать удара организованных и хорошо подготовленных террористов.

«Угрозы исходят из Афганистана, – заявил генерал. – Это угрозы возрождения и создания халифата на территории Афганистана с попыткой прорваться на территорию центральноазиатских республик и дестабилизировать обстановку в регионе».

По словам Новикова, по оперативным данным АТЦ, запрещенная организация «Исламское государство» после поражения в Сирии пытается создать плацдарм для атак в странах Центральной Азии.

Активизирует свои «спящие ячейки», снабжает их оружием. Чтобы в случае, если боевики попытаются прорваться из Афганистана на территорию сопредельных государств, они могли получить поддержку радикально настроенного местного населения.

В таком случае силовикам придется столкнуться не просто с разрозненными актами терроризма, а с масштабной атакой многочисленной армии, с использованием в том числе и тяжелой техники. Для отражения которой и понадобится вся мощь АТЦ. В том числе – авиация и оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер».



Оружие не судного дня, а тактических ударов

Напугать потенциальных агрессоров-террористов решили серьезно.

В учениях принимали участие около двух тысяч военнослужащих из Кыргызстана и России. 200 единиц тяжелой боевой техники и 25 самолетов и вертолетов, обрушивших тонны тротила на полигон «Эдельвейс».

Ну и кульминацией стал, конечно же, ракетный удар комплекса «Искандер-М», нанесенный по полигону из села Орнок.

Денег на устрашение явно не пожалели. Один только залп «Искандера», по неподтвержденной информации, стоит более двух миллионов долларов. Точная цифра является государственной тайной. В сумме с остальным учения влетают в серьезную «копеечку». Испугаются ли террористы? Неизвестно.

А стоило бы, уверяет российский военный эксперт Виктор Мураховский.

По его словам, комплекс способен нести баллистические и крылатые ракеты, в том числе и те, которые снаряжаются боевыми частями для массированного поражения живой силы и тяжелой техники.

«Ракетный комплекс «Искандер» способен это сделать за 10–12 минут, – рассказал Мураховский корреспонденту Ц-1. – Это намного быстрее, чем вызывать авиацию. К тому же, в случае применения «Искандера» благодаря его точности не будет нанесен ущерб мирному населению и объектам инфраструктур».

А откуда террористы?

В слаженную версию нападения армии террористов не ложится лишь один фактор – географический.

С Афганистаном, с территории которого вполне реально могли появиться моджахеды, у Кыргызстана общих границ нет.

«Проспать» сбор целой армии, да еще и с техникой, у себя на территории кыргызстанские спецслужбы явно бы не смогли.

Ожидать появления боевиков из Казахстана или Китая – просто нелогично по той же причине.

Остается искать слабое звено среди других союзников – Узбекистана и Таджикистана. Они и с Афганистаном граничат, и с Кыргызстаном. Только почему одно из этих государств с вполне боеспособными армиями вдруг пропустит сквозь свою территорию армию боевиков? Неизвестно.

Угрожаем соседям?

Радиус действия «Искандера-М» – 500 километров. Основное его предназначение – это ликвидация систем противоракетной и противовоздушной обороны. Не стоит забывать и о том, что он потенциально может нести ядерные боеголовки.

С территории Кыргызстана с помощью этой техники можно поразить только вышеперечисленных географических соседей. Нерешенных конфликтов с которыми нет, да и ввязываться в войну с ними Кыргызстан явно не собирается, как, в принципе, и Россия – «хозяйка» ОТРК «Искандер».





Припугнуть весь мир?

«Продемонстрировали свою мощь всему миру», – именно так охарактеризовал прошедшие учения также присутствовавший там командующий войсками Центрального военного округа России Александр Лапин.

По его словам, на этих учениях военные опирались на опыт, приобретенный в Сирии. Генерал добавил, что ударная группировка отлично справилась с поставленной задачей.

Вот только кыргызстанские военные в конфликте в Сирии участия не принимали.

Выходит, что учения слабо похожи на заявленную «отработку совместных действий». Скорее, это была демонстрация тактических и военных возможностей российской армии. А борьба с терроризмом в Кыргызстане – хороший повод побряцать оружием.

Кстати, до конца текущего года в СНГ пройдут еще четыре масштабных военных учений.