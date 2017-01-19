Крушение самолета под Бишкеком и позор президента Кыргызстана

Алмазбек Атамбаев так и не появился на месте крушения турецкого лайнера в Бишкеке: «Зачем нам президент?» – вопрошает известный кыргызский журналист.

Падение 16 января на жилой поселок Дача-Суу под Бишкеком грузового «Боинга-747» турецкой компании ACT, следовавшего по маршруту Гонконг – Стамбул, стало одной из самых страшных трагедий в истории современного Кыргызстана.

Всего погибли 38 человек, из них четыре члена экипажа и 34 жителя поселка Дача-Суу, практически прилегавшего к территории аэропорта «Манас» в Бишкеке, куда не смог приземлиться в то роковое утро турецкий лайнер.

Половина убитых, раздавленных машиной, – дети, младшей из погибших было четыре месяца. Есть семьи, погибшие практически в полном составе.

Трагедия всколыхнула Кыргызстан. Люди собирают посильную помощь, сдают кровь, вещи, деньги, материальную помощь пострадавшим оказывают кыргызское государство и Турция.

Но особое внимание кыргызстанцы обратили на отсутствие на месте трагедии президента страны Алмазбека Атамбаева, а также на то, что его участие ограничилось сухими сообщениями, что он принял такого-то чиновника, заслушал доклад, а затем сделал какие-то распоряжения.

Зачем президент?

Редактор и один из основателей популярного в Кыргызстане сайта kloop.kg Бектур Искендер опубликовал колонку, в которой задался вопросом: зачем Кыргызстану президент, когда от них стране больше вреда, чем пользы. От прежних — Аскара Акаева и Курманбека Бакиева — проку точно не было никакого.

Искендера возмутило то, что Атамбаев пропал куда-то во время критических часов и дней после аварии в поселке Дача-Суу. Он убежден, что задача лидера страны как раз заключается в том, чтобы быть с народом в трудную минуту.

Роль и функции президента Кыргызстана, по мнению Искендера, являются более формальными: страна могла бы обходиться с легкостью без него, но единственная функция, которую мог бы исполнять глава государства, – это роль утешителя в горестные минуты. Но он с ней не справился.

Кыргызстанский редактор, приводя в пример королеву Великобритании Елизаветту II, пишет, что в британском обществе не раз разгорались бурные дискуссии по поводу необходимости содержать пышный королевский двор и его обитателей, по сути, бездельников.

Но, глядя на то, как в трудные минуты в больницах, местах трагедии появляется королева и исполняет свою миссию сострадателя и утешителя, даже скептики признают, что какой-то прок от королевы и ее двора все же имеется.

Что странам нужны нейтральные и признанные всеми символические фигуры, способные выступить со словами сочувствия и утешения в критические моменты.

Редчайший момент, а президента нет

«Мне не нужно ничего от президента, я могу прожить без него. Я думаю, 99% кыргызстанцев тоже не нуждаются особо в президенте в своей повседневной жизни. Я думаю, 99% британцев или голландцев могут прожить большую часть дней года без своих монархов», – пишет Искендер.

«Но те редчайшие моменты, когда президент действительно важен для многих как символ лидерства (или даже, выражаясь тошнотворно-подхалимным языком депутата Исы Омуркулова, как «отец нации») – это когда случается большое горе», – продолжает он.

По словам редактора, кыргызстанцы ожидали, что Атамбаев приедет на место крушения одним из первых.

«Что он успокоит пострадавших добрым взглядом и нужными словами. Что в день траура он выступит с пронзительной речью, наполненной искренним состраданием, которая заставит замолчать на какое-то время всех тех, кто его нещадно критиковал. Что, наконец, он придет на похороны кого-нибудь из погибших – хотя бы родственников маленького Жакшылыка, который потерял всю семью», – пишет он далее.

Если бы Атамбаев это сделал, ему простили бы многое, даже все, считает он.

Но президент ничего этого не сделал.