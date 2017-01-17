Турецкий самолет раздавил под Бишкеком более десятка детей

Раяне Абакировой было четыре месяца, Айдай Шералиевой, Жылдыз Карыпбаевой – по два года. Это самые юные жертвы упавшего накануне под Бишкеком самолета.

Всего, по предварительным данным, в авиакатастрофе 16 января у аэропорта «Манас» в Бишкеке, когда на спящее село Дача-Суу рухнул «Боинг-747» турецкой авиакомпании ACT, вместе с членами экипажа погибло 38 человек.

На данный момент опознаны 34 тела, 14 – дети не старше десяти лет.

Сегодня в 10.15 утра спасатели МЧС нашли тело четвертого летчика турецкого самолета.

Врачи Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы в Бишкеке установили личности почти всех погибших жителей села Дача-Суу.

МЧС и сотрудники правоохранительных структур Кыргызстана продолжают поисковые работы на месте крушения самолета.

В Кыргызстане – день траура

17 января Указом президента объявлен днем траура. Отменены все развлекательные передачи на телевидении и радио.

Приспущены государственные флаги. В МИД Кыргызстана открыта книга для соболезнований.

Бишкекчане со вчерашнего дня несут в пункты приема теплые вещи, продукты, деньги.

Работница кофейни на улице Шопокова Наташа Райкова говорит, что они принимают все, чем горожане готовы поделиться с пострадавшими после крушения самолета. Благотворительный груз до поселка Дача-Суу бесплатно доставляют таксисты.

Активистка Нуриля Чекирова, полностью загрузившая машину вещами первой необходимости, говорит, что сразу отвезет их на место трагедии.

Расследование трагедии

В Бишкеке ждут специалистов Международного авиационного комитета (МАК). Его представители 17 января вылетели в Кыргызстан в 10 утра по местному времени. Их прибытие ожидается после обеда.

Специалисты МАК будут работать совместно с членами правительственной комиссии, представителями правоохранительных органов Кыргызстана.

Данные по последнему полету

Турецкий «Боинг 747-400» следовал по маршруту Гонконг – Стамбул. На дозаправку в Бишкеке турецкий лайнер должен был приземлиться 16 января в 7.20 утра.

С диспетчерами аэропорта «Манас» экипаж в последний раз выходил в эфир в 7.16. После этого связь с турецкими летчиками пропала.

По свидетельству оставшихся в живых жителей поселка Дача-Суу, в 7.20 самолет уже горел. Спасательные службы начали работу на месте крушения лайнера в 7.31 утра.

Версии

Правительство Кыргызстана озвучило предварительную версию авиакатастрофы. По мнению кыргызской стороны, к трагедии привела ошибка пилотов турецкого самолета, которые на несколько метров промахнулись мимо взлетно-посадочной полосы.

Турецкий самолет при попытке уйти на второй круг зацепил фюзеляжем ограду аэропорта и упал на дачный поселок, превратив в пыль более 30 домов.

На месте крушения уже обнаружили «черный ящик». Найден самописец бортовых параметров. МЧС продолжает поиски речевого самописца разбившегося самолета, для того чтобы прослушать последние переговоры членов экипажа.

Официальные версии причин крушения будут озвучены лишь после завершения расследования трагедии специалистами МАК.