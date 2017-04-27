Жители Дача-Суу близ аэропорта Бишкека боятся не только самолетов…

На дачном поселке под Бишкеком, на который упал самолет, ходят местные дружинники – от пролетающих лайнеров они не спасут, но хотят уберечь от нарастающего раздражения властей.

Прошло более четырех месяцев со дня трагедии, потрясшей Кыргызстан, когда ранним утром 16 января на спящий дачный поселок Дача-Суу, расположенный вблизи бишкекского аэропорта «Манас», рухнул грузовой турецкий «Боинг-747».

В результате погибли 39 человек, включая четырех членов экипажа. Почти половина погибших (14 человек) – дети, самой младшей жертве было четыре месяца.

Боль дачного поселка отозвалась по всей стране, люди собирали тем, кто выжил, но остался без крова, самое необходимое, перечисляли деньги.

В итоге на счету Министерства по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана скопилось 100 млн сомов (1,5 млн долларов США), не поскупилась на помощь и турецкая авиакомпания, немедленно совершившая трансфер на сумму 600 тысяч долларов.

Но, как выясняется сегодня, до распределения средств дело не дошло, также далеки от решения и другие проблемы, обнаруженные после катастрофы, более того, охватившее даже власть сочувствие стало оборачиваться раздражением, которое пугает и без того живущих в страхе людей.

Не деньги…

На недавнем заседании правительства премьер-министр страны Сооронбай Жээнбеков снова говорил о проблеме поселка Дача-Суу, заявив, что компенсация семьям погибших и пострадавшим будет выплачена, но это произойдет, когда турецкая сторона переведет дополнительные 2,8 млн долларов – в такую сумму Кыргызстан оценивает размер ущерба, нанесенного падением самолета.

Но, как резко отрезал Жээнбеков, о переселении жителей дачного поселка в безопасное место нет и речи, а это было и остается одним из главных требований пострадавших людей.

Корреспондент Ц-1, отправившийся в дачный поселок, услышал от жителей, что они требуют не столько денег, сколько шагов, которые могли бы обезопасить их жизнь или же придать легальный статус их поселку с последующим созданием инфраструктуры.

Дача-Суу – это дачный участок, расположенный в 35 км от Бишкека у аэропорта «Манас», не имеющий статуса населенного пункта. Предполагалась, что люди туда приезжают лишь на выходные, поэтому там нет школы, детсада и даже медпункта.

Но в реальности на 460 дачных участках проживают пять тысяч человек, пятая часть из которых – школьники, а ближайшая школа находится в семи километрах.

Вчерашние жертвы сегодня – нарушители?

В апреле жители Дача-Суу провели несколько акций протеста, сначала в самом поселке, потом у Дома правительства в Бишкеке, заявляя, что власти не выполнили своих обещаний.

Местные СМИ сообщили, что во время митингов двое жителей поселка были временно задержаны.

Житель поселка Ысак Анарбаев в интервью Ц-1 подтвердил, что сотрудники правоохранительных органов хотели его увезти, но опроверг сообщение, что его насильно посадили в милицейскую машину.

«Меня попросили сесть в машину, сказали, что надо поговорить, я сел сам, никто не заламывал мне руки и не применял силу. Когда я сел в машину, эти эжешки (показывает на женщин) стояли рядом и вызволили меня из машины», – рассказывает он.

Жителя поселка Даныша Исаева задержали 18 апреля и доставили в отделение милиции в селе Манас из-за бытовой ссоры.

На наш вопрос, связано ли это с митингами, Даныш ответил, что на митингах он противозаконных действий не совершал, поэтому не думает, что там есть связь.

При этом в МВД Кыргызстана подтвердили, что задержанные являются участниками митингов.

Но большинство жителей также уверены, что задержания связаны с митингами. Они рассказывают, что к ним постоянно наведываются сотрудники милиции, поэтому, чтобы предотвратить аресты и задержания, они сформировали отряды дружинников. Мужчины с красными повязками охраняют поселок от незваных гостей в погонах.

Анарбаев говорит, что в поселке Дача-Суу они живут как «как второсортные люди». «Как так может быть, что мы здесь защищаем себя от сотрудников правоохранительных органов, создавая дружины?» – задается вопросом он.

Переселение или новый статус

Вопрос о переселении или придании дачному поселку нового статуса, по словам его жителей, уже поднимался после крушения в августе 2008 года в 10 километрах от аэропорта рейсового самолета Бишкек – Тегеран.

Тогда погибли более 60 человек, среди которых были школьники, летевшие на спортивные соревнования.

Требуя статус села, жители дачных поселков перекрывали дорогу в аэропорт «Манас» в 2011 году. Крушение на этот раз турецкого грузового самолета стало очередным поводом, чтобы вновь поднять этот вопрос.

Айнагул Усенова из Дача-Суу считает, что если не решить вопрос сегодня, то завтра будет поздно.

«Такая трагедия уже была… Никто не даст гарантию, что завтра она не случится вновь», – говорит женщина.

«Красная книга» и обещания

Мирлан Садыров, другой житель Дача-Суу, говорит, что он и его односельчане не требовали от властей денег, они хотят лишь узаконить свою дальнейшую жизнь.

До крушения самолета, по словам Садырова, он и другие сельчане не знали, что в зоне ближе 1500 метров от аэропорта нельзя строить дома. К тому же органы регистрации без предупреждения давали многим жителям «Красную книгу» – документ, который подтверждает законность и принадлежность постройки владельцу.

Власти обвиняют жителей, что они превратили дачу в поселек. При этом немало жителей уже имеют правоустанавливающие документы на свои домовладения.

«У меня есть «Красная книга», при ее получении мне обещали, что поселку придадут статус села, когда число жителей достигнет трех тысяч», – продолжает он.

Другие вопросы, на которые жители Дача-Суу не находят ответов, красноречиво отпечатались на их потерянных лицах.

Каждый пролетающий над сельчанами самолет заставляет их взволнованно поднимать глаза к небу, а откровенное раздражение властей и визиты милиции – говорят об опасности, исходящей отовсюду.